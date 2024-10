Qué es la sinestesia, condición neurológica con la que vive el cantante Pharrell Williams

Pharrell Williams, conocido por éxitos como Get Lucky, protagoniza el documental Piece by Piece, estrenado el 11 de octubre, donde revela su experiencia con la sinestesia, condición neurológica que le permite experimentar la música de una forma única: no solo escucha sonidos, sino que también los percibe como colores.

Esta habilidad le permite relacionar cada nota, melodía o ritmo con un espectro cromático en su mente, lo que él describe como un “arco iris textual de colores”. Para Pharrell, esta característica representa una herramienta creativa poderosa y fue fundamental en su carrera artística.

¿Qué es la sinestesia?

La sinestesia es una condición neurológica que afecta a aproximadamente el 4% de la población y ocurre cuando una persona experimenta un sentido a través de otro.

Según el profesor Jamie Ward, neurocientífico especializado en sinestesia de la Universidad de Sussex, esta condición permite que una experiencia sensorial, como el sonido, active otra, como la visión. Por eso, algunos sinestésicos pueden “ver” sonidos, “saborear” palabras o “oler” formas.

Pharrell explica en el documental que ver colores le ayuda a identificar si una melodía está en la tonalidad correcta. Esta habilidad no solo le permite ajustar su música, sino que también le brinda un control único sobre sus composiciones.

En una entrevista previa, Williams compartió que cuando era joven, se quedaba absorto frente al altavoz, “mirando” los colores de cada sonido. “No es algo que ves con tus ojos físicos, es algo que ves con el ojo de tu mente”, dijo el cantante?

El cantautor Pharrell Williams Archivo

Un plus de creatividad

La sinestesia no es una enfermedad, ni requiere tratamiento, sino que es vista más como una peculiaridad neurológica que puede potenciar la creatividad. De hecho, es común en industrias creativas, como la música y el arte. Estudios demostraron que las personas con esta condición tienden a tener patrones únicos de conectividad cerebral, lo cual facilita esta mezcla sensorial.

En el caso de la sinestesia de Pharrell, la corteza visual y auditiva de su cerebro pueden activarse simultáneamente, creando una asociación color-sonido muy viva y predecible. Aunque para muchos como él, esta experiencia es un estímulo positivo, algunas personas con sinestesia pueden encontrarla abrumadora.

Sin embargo, esta condición no representa un riesgo para la salud ni altera el funcionamiento cognitivo. A nivel general, la sinestesia ofrece una percepción sensorial única, y Pharrell la adoptó como una fuente de inspiración que influyó en su carrera y en su creatividad.

Como indica la Universidad Clínica de Navarra, “cabe destacar que la sinestesia no se considera un trastorno ni una enfermedad, sino más bien una variación en la percepción sensorial, y es crucial entenderla dentro del marco de la neurología y la psicología médica”.

El Universal (México)

