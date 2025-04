Quema 1000 calorías por hora y moldea el cuerpo: el entrenamiento que está de moda

Elegido por modelos, actores e incluso la nobleza. El kickboxing pasó a ser una de las disciplinas más demandadas en los gimnasios y centros de actividad física para moldear la figura y entrenarse. Una de sus fieles seguidoras es Meghan Markle, duquesa de Sussex, quien empezó con la práctica de esta actividad en su época de actriz en la serie Suits. En una entrevista con Vanity Fair, su exentrenador, Jorge Blanco, contó: “Entrené a Meghan cuando ella estaba en Toronto durante el rodaje de la serie, hacíamos un poquito de artes marciales y varias veces kickboxing. Lo pasé muy bien porque es supersimpática y además habla español con acento argentino”.

Otros fieles seguidores de esta práctica son las modelos brasileñas Gisele Bündchen y Adriana Lima; el actor que encarna al personaje de Thor, Chris Hemsworth; y el británico Robert Pattinson que hizo de Batman.

¿Qué es lo que hace que el kickboxing genere tantos adeptos? La respuesta es fácil y no se relaciona únicamente con los beneficios físicos de hacer este entrenamiento. “Últimamente hay muchas personas que lo practican porque es un deporte muy completo a nivel aeróbico y anaeróbico, trabaja la resistencia y la fuerza al mismo tiempo, logrando una mejor contextura corporal. Además, a nivel psicológico mejora la autoestima y genera una mayor sensación de confianza en uno mismo. Ayuda a reforzar la disciplina, perseverancia, humildad y compañerismo”, destaca Florencia “La Leona” Greco quien entrena en la academia más grande de kickboxing y muay thai en Latinoamérica, Dojo Serpiente.

Para la World Association of Kickboxing Organizations (WAKO), el kickboxing es una forma de combate moderna creada en base a la combinación de artes marciales y tipos de combate más tradicionales como el karate, boxeo y muay thai. Desde los principios de la humanidad se registran enfrentamientos de combate cuerpo a cuerpo; la primera documentación sobre el uso de patadas y puñetazos en el combate deportivo se retrotrae a la antigua Grecia y la antigua India. Sin embargo, el término kickboxing se originó en Japón en la década del 60 y a partir de los 70 se comenzó a expandir hacia Occidente.

Esta práctica que se originó en Japón combina boxeo con artes marciales Shutterstock

Sobre el ring

“La disciplina se introdujo en la Argentina en 1990, como una respuesta tardía debido a la falta de información. Si bien en Oriente se practicaba mucho, cuando llegó acá se tomó más noción, se la adoptó y se integró a las propuestas de entrenamiento locales”, dice Jorge Ochenduska, entrenador de kickboxing en Florida Club. Agrega Juan Corrales, presidente de la Federación Argentina de Kickboxing, que un importante factor en la popularización del deporte fue la película Kickboxer. “A partir de ahí empezó a practicarlo mucha gente por lo completo que es: tiene el 50% de boxeo y la otra mitad es una recopilación de todas las artes marciales”, aclara Corrales.

Es un deporte que prioriza el uso de las piernas y las manos, estas últimas se usan para la parte de boxeo y las piernas como recurso de las artes marciales. El combate se desarrolla en un ring, normalmente con guantes de boxeo, protectores bucales, pantalones cortos y pies descalzos para manejar mejor el uso de las patadas. También puede ser practicado para defensa personal y tiene variaciones según la ubicación geográfica: existe el kickboxing japonés, el francés, el chino, tailandés y estadounidense.

Dependiendo de los intereses de cada uno, puede ser practicado de manera competitiva o recreacional, pero principalmente se lo elige porque mejora la salud, la fuerza y la resistencia. Aclara el entrenador que antes de comenzar con las técnicas de combate es necesaria una entrada en calor de 30 minutos.

El término kickboxing se originó en Japón en la década del 60 y a partir de los 70 se comenzó a expandir hacia Occidente Shutterstock

Al ser un tipo de combate y venir de la rama de las artes marciales, el kickboxing tiene reglas que deben seguir los competidores cuando se enfrentan según el estilo que eligen. Entre ellas figuran: no patear debajo de la línea del cinturón, no golpear en la nuca, no pegar en la espalda y no usar las rodillas en la cara del oponente.

Un estudio hecho por la Universidad de Jendouba, Túnez manifestó que entrenar con kickboxing durante cinco semanas seguidas generó en un grupo de estudio de 30 personas, una mejora significativa en la parte superior del cuerpo (pecho, brazos, espalda y omóplatos), la zona aeróbica, la flexibilidad, rapidez y agilidad. Otra investigación publicada en el Journal of Sports Medicine y Physical Fitness reveló que este tipo de ejercicio al igual que otros aeróbicos de alto impacto, es una de las mejores actividades físicas para adelgazar ya que en una clase se pueden quemar hasta 1000 calorías por hora.

Los entrenadores y profesionales del kickboxing coinciden en sus beneficios:

Acelera el ritmo cardíaco por sus rápidos movimientos.

Oxigena y mejora el flujo sanguíneo.

Ayuda a descansar mejor.

Mejora la confianza y la autoestima gracias a las endorfinas que libera el cuerpo.

Tonifica los músculos.

Aumenta la flexibilidad, velocidad, reflejos y capacidad motriz.

Permite perder peso en corto tiempo.

Mejora la coordinación y la postura.

Jorge Ochenduska cuenta que es muy gratificante ver el cambio que produce en los niños: “Tenía alumnos de 10 o 12 años que venían al gimnasio y prácticamente no hablaban de lo introvertidos que eran; hoy esos chicos hacen exhibiciones sin timidez. Es notable ver cómo cuando los acompañás y empiezan a tomárselo en serio, vienen con más ganas y con otra actitud”. Por su parte, Juan Corrales les enseña a sus alumnos a tomar esta disciplina como una forma de vida. “El kickboxing es mi pasión y es tan importante que me llevó a pelear por el título mundial en Alemania en 2005”, recuerda.

Practicado por miles, el kickboxing toma cada vez más protagonismo y en sus veladas de competición internacional se destacan varias mujeres. Nombres como Cristina Morales –kickboxer española y cuatro veces campeona del mundo–, la argentina Dalma “Malvada” Segura –que se consagró campeona en el Mundial de Kickboxing en El Cairo, Egipto en 2021– y la mexicana Melissa Martínez Aceves, campeona mundial en Jesolo, Italia en 2021 y nominada a fines de ese año al premio “atleta del año” por The World Games.

“Cada vez más mujeres se animan porque vencen el miedo o el mito de que es un deporte masculino, se sienten más fuertes y con más confianza en ellas mismas. Al momento de entrenar, son más disciplinadas y se lo toman muy en serio”, concluye Greco.

El kickboxing toma cada vez más protagonismo y en sus veladas de competición internacional se destacan varias mujeres Shutterstock

