¿Qué está pasando con el bienestar? La propuesta de OSDE que invita a cuidarse más allá del consultorio

Algo está pasando con el bienestar si en un fin de semana no del todo primaveral cientos de personas se convocaron alrededor de la idea de sentirse mejor, entendiendo que el camino para lograrlo no tiene por qué reducirse a una única fórmula. Fue lo que se vivió en el último Bienestar Fest, el evento que La Nación presentó junto a OSDE y en el que, como en ningún otro lugar, los asistentes pudieron explorar todas juntas las distintas formas de cuidarse, desde el movimiento y la meditación hasta la prevención, el juego y el contacto con la naturaleza.

OSDE tuvo allí la oportunidad de mostrarse como una organización que sabe mirar más allá del consultorio para comprender el bienestar desde un enfoque amplio, como un estado dinámico y multidimensional que también se construye a partir de la conexión con el cuerpo y la mente, la suma de hábitos saludables y el disfrute de experiencias compartidas.

Esta perspectiva aparece en sintonía con el lanzamiento, hace ya un año, de Flux, el plan joven que propone una forma ágil y muy actual de vivir la salud, con atención presencial y virtual, gestiones digitales y beneficios pensados para acompañar el vertiginoso día a día. “Con Flux, nunca estás solo”, es la idea que sintetiza esta nueva cobertura, atravesada por una premisa simple: cuando hay un equipo que acompaña, cuidarse se vuelve mucho más fácil.

Cristian García Sarubbi, director general del Grupo OSDE. IGNACIO ARNEDO

“Durante mucho tiempo entendimos la salud como lo que pasaba cuando algo fallaba. Hoy las personas nos piden otra cosa: que los acompañemos en cómo viven, no sólo cuando se enferman”, advierte Cristian García Sarubbi, director general de la organización. Y prosigue: “Dormir, moverse, comer, vincularse y tener un propósito también es salud. Ese cambio cultural no lo inventamos nosotros, lo vemos en nuestros afiliados todos los días, y nuestro trabajo es estar a la altura. Por eso impulsamos, junto a la Universidad de San Andrés, el primer índice de bienestar de la Argentina: porque lo que no se mide, no se puede cuidar. Y por eso estamos en el Bienestar Fest: porque la nueva salud se construye ahí donde la gente está, no sólo en un consultorio”.

“Hace tiempo que, a la hora de hablar de salud, venimos considerando cada vez más cuestiones como la prevención, los hábitos saludables, el estar al aire libre, el disfrute, la importancia de darnos tiempo para descansar y estar con otros. Y los espacios y propuestas de este Bienestar Fest combinan esa mirada”, marcó el gerente de Comunicación, Promoción y Prevención de la Salud de OSDE, Guido Montaruli. Y agregó: “A nivel bienestar y salud, todo está conectado. Por eso el mensaje es que no nos quedemos con lo que pasó este fin de semana y sigamos prestando atención a todos estos temas, porque la generación de hábitos saludables es todos los días”.

La sonrisa fue el gesto que dominó el encuentro, del que formaron parte miles de personas. IGNACIO ARNEDO

La actividad de stretching en el escenario principal Flux. IGNACIO ARNEDO

Un espacio para descubrir las nuevas formas de cuidarse

El espacio de OSDE, ubicado en el centro geográfico del predio en el Hipódromo Palermo, se convirtió en uno de los más concurridos: la propuesta tuvo que ver con experimentar el bienestar integral en un recorrido con diferentes estaciones. Así, un tótem interactivo invitaba a observar cómo está nuestra cotidianeidad en diferentes aspectos (como movimiento, estrés, alimentación, sueño y hobbies), ofreciendo al final un breve informe acerca de los puntos fuertes del cuidado, con inputs sobre dónde mejorar y qué acciones concretas se pueden hacer.

El espacio de OSDE en el centro geográfico del predio invitó al público a recorrer diferentes estaciones del bienestar: cuidados, movimiento, relax y naturaleza. IGNACIO ARNEDO

“Repiqueteo” fue el nombre de un divertido desafío de movimiento en parejas pensado para activar el cuerpo y generar energía, mientras que en la “zona mindfulness” se abrió un espacio (cómodos pufs y auriculares mediante) para hacer una pausa y conectar con el presente. También hubo talleres prácticos de RCP, a cargo de instructores de OSDE, y una huerta en la que los visitantes pudieron conocer plantas asociadas al equilibrio, la energía y la vitalidad y elegir semillas para llevarse a casa.

"Repiqueteo", una divertida experiencia en equipos para medir los niveles de energía. IGNACIO ARNEDO

El encuentro reservó también un momento y lugar para el relax. IGNACIO ARNEDO

Durante todo el fin de semana, el público recorrió las más de 60 experiencias del festival y encontró en cada una de las zonas una invitación diferente a sentirse mejor: desde las charlas de especialistas como Conrado Estol y Daniel López Rosetti hasta las prácticas de meditación, yoga, sound healing y movimiento.

Dafne Schilling, a pura energía. IGNACIO ARNEDO

Augstina Echegoyen, al frente de la clase de stretching. IGNACIO ARNEDO

El festival terminó, pero la energía permanece en las ganas de que llegue la próxima edición. IGNACIO ARNEDO

En el escenario principal Flux, Diego Real y Agustina Echegoyen guiaron una súper concurrida clase de movimiento y stretching, una actividad que propuso vincularse con el cuerpo de manera consciente a través de ejercicios de flexibilidad, movilidad articular y estiramiento. El cierre (en ese mismo spot) estuvo a cargo de Dafne Schilling, que convirtió el predio en una verdadera fiesta y terminó de ponerle ritmo a una jornada de la que todo el mundo se fue con una sonrisa y la sensación de haber compartido algo más que una agenda de actividades: el feliz momento para parar, conectar y disfrutar.

Conocé más en www.osde.com.ar

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