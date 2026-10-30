Tendencias para 2027: algo “inesperado” gana lugar en las preferencias de los viajeros

Los viajes evolucionan con el tiempo, se transforman. Así lo demuestran las nuevas encuestas que año tras año delinean el perfil de una industria en continuo movimiento.

De cara a 2027, las investigaciones coinciden en que los viajeros buscan experiencias más flexibles, personalizadas y alineadas con sus necesidades emocionales, en un contexto en el que la autenticidad, el bienestar y el crecimiento personal ganan terreno frente a los itinerarios rígidos y las postales tradicionales.

Las nuevas formas de viajar también reflejan un cambio de prioridades. Ya no se trata solamente de elegir un destino, sino de definir qué se espera sentir, aprender o transformar durante la experiencia. La búsqueda de desconexión, la necesidad de administrar mejor el tiempo y el interés por vivencias que dejen una huella duradera impulsan nuevas conductas entre los viajeros de todo el mundo.

Viajar para sentir, no solo para conocer

Uno de los cambios más significativos es el auge de los viajes motivados por las emociones. Cada vez más personas eligen dónde viajar en función de cómo quieren sentirse durante sus vacaciones y no únicamente por los atractivos tradicionales de un destino. Así surge de las Predicciones de Viaje 2027 recientemente presentadas por Booking.com, que muestran que el 92% de los viajeros argentinos elegiría un destino principalmente por las sensaciones que espera experimentar, mientras que el 84% utilizaría herramientas capaces de recomendar lugares en función de su estado de ánimo.

La búsqueda de la sorpresa también gana protagonismo. El 90% de los argentinos encuestados manifestó interés en realizar vacaciones completamente diferentes a su estilo habitual, mientras que un 33% busca activamente sorprender a familiares y amigos con sus elecciones de viaje.

La plataforma de reservas de alojamientos, alquiler de autos y atracciones identificó nueve tendencias en la investigación realizada entre más de 28.000 viajeros globales de 32 países (entre ellos 1000 argentinos), junto con el análisis de su equipo sobre cómo las personas buscan y reservan.

1 Viajes con giro de guion

En 2027, los viajeros van a dejar desconcertados a quienes creían conocerlos y se sorprenderán a sí mismos con un viaje que nadie vio venir. Quedó atrás el “eso no es para mí”: un 90% de los viajeros argentinos está interesado en elegir unas vacaciones específicamente para hacer algo completamente fuera de sus características. La reacción de los demás es parte del atractivo: un 33% busca activamente sorprender a sus amigos y familiares con sus elecciones de viaje.

Un 90% de los viajeros argentinos está interesado en elegir unas vacaciones específicamente para hacer algo completamente fuera de sus características FABIAN MARELLI

2 Moneda social

El presupuesto de viaje ya no solo decide a dónde se viaja; también decide quién acompaña. El 59% de los viajeros argentinos reconsideró a quién invitar a un viaje debido a diferencias en los gastos, teniendo en cuenta que un 53% experimentó tensiones o desacuerdos durante una escapada porque el grupo tenía expectativas económicas distintas.

3 Vibra check

En 2027, el 92% de los viajeros argentinos elegiría un destino de vacaciones principalmente por cómo quiere sentirse, más que por el lugar en sí. ¿Y el filtro de búsqueda del futuro? El estado emocional. El 84% de los viajeros argentinos utilizaría una herramienta de búsqueda que recomiende destinos en función de su ánimo o emociones.

4 All exclusive

Los viajeros también están midiendo las porciones de sus vacaciones. El cambio empieza por cómo se sienten consigo mismos: un 71% afirma que al menos un cambio de salud, corporal o de estilo de vida influyó en su elección de destino o actividades vacacionales en los últimos años.

La alimentación saludable también forma parte de las preferencias en las vacaciones Freepik

5 Viaje al más allá

Un número creciente busca algo bastante más inquietante: historias de terror, encuentros paranormales y la oportunidad de reflexionar sobre la muerte, la memoria y lo que podría haber después. El interés por viajes más oscuros y misteriosos va en aumento, con un 75% de los viajeros argentinos atraídos por experiencias que enfrenten lo paranormal directamente.

6 Vacaciones con IA

Más de la mitad (51%) de los viajeros argentinos afirma que el último día de vacaciones se disfruta menos al pensar en la vuelta al trabajo, e incluso un 33% lleva su computadora para mantenerse al día con los correos. La IA puede ofrecer un alivio bienvenido. Pero, ¿los viajeros confían lo suficiente en la IA como para dejar la computadora en casa?

Al 42% de los viajeros argentinos les resultaría cómodo permitir que la IA gestione sus correos y tareas administrativas durante su ausencia Shutterstock - Shutterstock

La IA podría ayudar a que el regreso al trabajo sea impecable. Con un 64% de viajeros argentinos interesados en que la IA cubra sus tareas, el aviso de “out of office” tiene un nuevo asistente inteligente. Al 42% de los viajeros argentinos les resultaría cómodo permitir que la IA gestione sus correos y tareas administrativas durante su ausencia.

7 Hotel en las alturas

El vuelo solía ser algo a lo que simplemente se sobrevivía, pero en 2027 es cuando empiezan las vacaciones. La cultura del bienestar se apoderó de hoteles, atracciones y excursiones; ahora los viajeros buscan lo mismo a 35.000 pies de altura. Con un 91% de los viajeros argentinos dispuestos a hacer un viaje de larga distancia si se les garantiza llegar descansados y renovados, la exigencia está al máximo.

8 Sinergia en movimiento

El viaje en solitario suma un componente en equipo. En 2027, el verdadero motivo por el que los viajeros individuales cruzan líneas de llegada en todo el mundo no es la medalla, sino quién está al lado al terminar. Tres de cada cuatro (75%) viajeros argentinos que han viajado solos afirman que una actividad o desafío físico compartido derivó en una conexión o amistad duradera.

El deporte es la excusa y la conexión es la verdadera razón: un 50% de los viajeros argentinos estaría interesado en sumarse a una comunidad de deportistas o personas con intereses afines durante un viaje.

9 Terapia en el sendero

Las parejas no solo viajan para escapar de sus problemas, sino que cada vez lo hacen más para hablarlos. Más de la mitad (51%) de los viajeros argentinos consideraría hacer un viaje para resolver conflictos o discusiones, y el 92% señala que al menos una actividad vacacional los ayuda a mantener conversaciones sinceras o difíciles.

El 92% señala que al menos una actividad vacacional los ayuda a mantener conversaciones sinceras o difíciles Shutterstock

Equilibrio por encima de la perfección

También se presentó el Informe de Tendencias de Hilton para 2027, en el que se revela por qué los viajeros eligen flexibilidad y descubrimiento por encima de la perfección y se muestra un cambio de comportamiento más amplio. Los viajeros ahora priorizan la flexibilidad y las experiencias que siguen enriqueciendo sus vidas mucho después de regresar a casa

El informe fue elaborado con base en una investigación global, que incluye una encuesta a más de 14.000 viajeros en 14 países, realizada en colaboración con Morning Consult. La investigación identificó cinco tendencias claves:

1 El auge de viajar a la manera propia

A medida que los viajeros se liberan de la presión de tener que cumplir con la idea que otros tienen del viaje “perfecto”, definen cada vez más los viajes según sus propios términos. Más de la mitad de los viajeros (54%) reportan sentir algún tipo de presión para tener el viaje perfecto y 24% intenta adaptarse al grupo y procura que los demás estén contentos. Por otro lado, para muchos viajeros, viajar solo ya no significa estar completamente solo. Casi un tercio de ellos (31%) han viajado solos para reunirse con amigos o familiares en su destino.

2 La experiencia humana marca la diferencia

En una era de planificación de viajes impulsada por IA, el toque humano se está convirtiendo en el factor diferenciador definitivo. Las madres conocen lo mejor: Entre los viajeros que más confían en su familia, uno de cada cinco viajeros sin hijos dice que su madre es su fuente más confiable de consejos de viaje, lo que hace que tengan más del doble de probabilidades (8%) de recurrir a ella en busca de orientación, por encima de quienes son padres.

3 Escapadas de crecimiento

Los viajes se están convirtiendo en algo más que una simple pausa en la vida cotidiana, ya que cada vez más se consideran un catalizador para el crecimiento personal. Los beneficios de viajar a menudo comienzan antes del viaje en sí. Tres de cada cuatro viajeros (76%) afirman que tener un viaje programado les da un propósito por el cual esforzarse. Viajar se está convirtiendo cada vez más en una vía para el crecimiento personal, con 42% de viajeros globales que afirman que esta actividad les ayudó a descubrir nuevos intereses o pasiones. Los viajeros de la Generación Z son casi dos veces más propensos que los Baby Boomers a regresar a casa con un nuevo pasatiempo o interés para seguir cultivando.

El 79% afirma que el aire fresco y el contacto con la naturaleza son esenciales para relajarse durante sus viajes Shutterstock

4 El nuevo equilibrio del bienestar

Los viajeros combinan cada vez más lo digital y lo analógico para mejorar su bienestar, favorecer la recuperación y conectar más profundamente consigo mismos, con su entorno y con los demás. A medida que los viajeros buscan un mayor equilibrio en sus vidas, encuentran nuevas maneras de conectar consigo mismos a través de una combinación de naturaleza, tecnología y conexión humana.

Casi dos tercios (65%) de los viajeros buscan activamente experiencias que calmen el cuerpo y reinicien el sistema nervioso, y 76% afirma que viajar les permite recargarse mental y físicamente de maneras que no pueden lograr fácilmente en casa. El 79% afirma que el aire fresco y el contacto con la naturaleza son esenciales para relajarse durante sus viajes, y más de la mitad (54%) pasan más tiempo inmersos en la naturaleza cuando viajan que cuando están en casa.

5 Viajes pequeños, gran impacto

El tiempo se ha convertido en uno de los recursos más valiosos —y limitados— que influyen en la forma en que viajamos. En lugar de esperar la oportunidad perfecta para escaparse, los viajeros optan por viajes más cortos y frecuentes, más fáciles de planificar e integrar en la vida cotidiana. Al 67% les gusta planificar viajes que les permitan experimentar mucho en poco tiempo, con 63% de viajeros que eligen alojarse en un lugar céntrico con muchas cosas que hacer cerca.