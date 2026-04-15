¿Qué significa cuando una persona escribe siempre en mayúscula, según la grafología?

Escribir en letras mayúsculas revela mucho sobre su personalidad y su nivel de coeficiente intelectual. Según la grafología la forma en la que usted escribe es un indicio de su carácter.

María Centeno, experta en grafología y lenguaje corporal explica en su cuenta de Tiktok que las personas que escriben todo en mayúsculas “son personas concretas, son personas que no les gusta perder el tiempo”. Según expertos estos rasgos definen su forma de interactuar con las personas.

¿Cómo son las personas que escriben en mayúsculas?

María analiza el carácter de su forma de escribir, pues una persona que escribe todo en mayúscula lo hace por su forma práctica de ser, no le gusta perder el tiempo por eso en sus escritos prevalece la información antes que su tipo de letra.

Según la experta la persona que escribe en mayúscula “es una persona firme para decir las cosas y algunas personas se ofenden con lo que dice por que habla tal como lo piensa y no le gusta perder el tiempo”.

Características:

Buenos para generar alianzas

Persona concreta

Buscan soluciones rápidas

No le gusta perder el tiempo

Además, quienes escriben en mayúsculas tienden a ser firmes y directos al expresar sus ideas.

Las personas que escriben todo en mayúsculas “son personas concretas, no les gusta perder el tiempo” Shutterstock

¿Por qué la grafología es el estudio de nuestro carácter?

La grafología estudia la personalidad mediante la forma de nuestra escritura, eso constituye la actitud y el conocimiento que puede tener una persona mediante un test proyectivo. Esto estudia no sólo las mayúsculas o minúsculas, analiza, la forma de las letras, la inclinación, los espacios, los patrones, los puntos entre otras cosas.