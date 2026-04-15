LA NACION

¿Qué significa cuando una persona escribe siempre en mayúscula, según la grafología?

La grafología es el análisis de aptitudes y personalidad a través de su escritura

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
GDAEL TIEMPO/GDA
La grafología estudia la personalidad mediante la forma de nuestra escritura
La grafología estudia la personalidad mediante la forma de nuestra escrituraShutterstock - Shutterstock

Escribir en letras mayúsculas revela mucho sobre su personalidad y su nivel de coeficiente intelectual. Según la grafología la forma en la que usted escribe es un indicio de su carácter.

María Centeno, experta en grafología y lenguaje corporal explica en su cuenta de Tiktok que las personas que escriben todo en mayúsculas “son personas concretas, son personas que no les gusta perder el tiempo”. Según expertos estos rasgos definen su forma de interactuar con las personas.

Cuáles son los frutos secos recomendados por los especialistas para proteger el corazón, la mente y los huesos

¿Cómo son las personas que escriben en mayúsculas?

María analiza el carácter de su forma de escribir, pues una persona que escribe todo en mayúscula lo hace por su forma práctica de ser, no le gusta perder el tiempo por eso en sus escritos prevalece la información antes que su tipo de letra.

Según la experta la persona que escribe en mayúscula “es una persona firme para decir las cosas y algunas personas se ofenden con lo que dice por que habla tal como lo piensa y no le gusta perder el tiempo”.

Características:

  • Buenos para generar alianzas
  • Persona concreta
  • Buscan soluciones rápidas
  • No le gusta perder el tiempo

Además, quienes escriben en mayúsculas tienden a ser firmes y directos al expresar sus ideas.

Las personas que escriben todo en mayúsculas “son personas concretas, no les gusta perder el tiempo”
Las personas que escriben todo en mayúsculas “son personas concretas, no les gusta perder el tiempo”Shutterstock
Cómo evitar lesiones: 6 hábitos para incorporar en la rutina diaria, según los fisioterapeutas

¿Por qué la grafología es el estudio de nuestro carácter?

La grafología estudia la personalidad mediante la forma de nuestra escritura, eso constituye la actitud y el conocimiento que puede tener una persona mediante un test proyectivo. Esto estudia no sólo las mayúsculas o minúsculas, analiza, la forma de las letras, la inclinación, los espacios, los patrones, los puntos entre otras cosas.

Por EL TIEMPO/GDA
EL TIEMPO (GDA)
salud
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Salud
  1. Seis hábitos para incorporar en la rutina diaria, según los fisioterapeutas
    1

    Cómo evitar lesiones: 6 hábitos para incorporar en la rutina diaria, según los fisioterapeutas

  2. Cuáles son los frutos secos recomendados por los especialistas para proteger el corazón, la mente y los huesos
    2

    Cuáles son los frutos secos recomendados por los especialistas para proteger el corazón, la mente y los huesos

  3. El laberinto de Borges y otros secretos artísticos de esta ciudad mágica
    3

    Venecia: 5 secretos artísticos más allá de la famosa Bienal

  4. Un estudio analiza si estar solo empeora la memoria con el tiempo
    4

    Para mayores de 65 años: un estudio analiza si estar solo empeora la memoria con el tiempo