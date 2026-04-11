5 efectos de la palta en el cuerpo y quiénes no deberían consumirla

Alimento popular y presente tanto en preparaciones sofisticadas como en comidas ‘al paso’, entre ellas el avocado toast. La palta se destaca por su vasto aporte nutricional: posee grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales que, en conjunto, brindan energía, saciedad y, además, contribuyen al cuidado del corazón y los intestinos.

Se trata de una fruta proveniente del árbol aguacatero, originario de las zonas subtropicales de Centroamérica, que puede alcanzar hasta veinte metros de altura. En la Argentina, se encuentra disponible en el mercado entre abril y diciembre, y las principales variedades que se comercializan son la Hass y la Pinkerton, caracterizadas por su tamaño pequeño y piel rugosa. Su alta demanda hizo que provincias como Tucumán, Salta y Jujuy se volviesen en las principales productoras a nivel nacional.

Su impacto nutritivo en el cuerpo es tal que en las Guías Alimentarias para la Población Argentina se recomienda incluir la palta al menos una vez por semana como sustituto del aceite, reemplazando una cucharada sopera por media palta de tamaño pequeño. Se la puede emplear también en preparaciones dulces, reemplazando a la manteca; en ellas aporta cremosidad y permite reducir la cantidad de grasas saturadas, lo que vuelve a este tipo de platos en una opción más saludable.

En las Guías Alimentarias para la Población Argentina se recomienda incluir la palta al menos una vez por semana como sustituto del aceite (Foto: FreeP¡CK)

Los efectos de la palta en el cuerpo

“Es un alimento completo: aporta grasas saludables −sobre todo monoinsaturadas−, fibra, potasio, magnesio, vitamina E, C y antioxidantes“, explica Sol Vazquez, nutricionista especialista en inflamación y wellness.

En cuanto a los efectos específicos que desencadena su consumo en el cuerpo, tanto la profesional como la vasta evidencia académica los desarrollan a continuación:

1- Salud cardiovascular

Investigadores de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard analizaron 30 años de datos de unas 111.000 personas inscritas en los estudios a gran escala y descubrieron que quienes consumían el equivalente a una palta a la semana tenían un 16 % menos de riesgo de contraer una enfermedad cardiovascular y un 21 % menos de riesgo de enfermedad coronaria que quienes no consumían la fruta. La diferencia de riesgo era mayor cuando la palta sustituía media ración diaria de margarina, manteca, productos lácteos enteros, carnes procesadas o huevos.

2- Colesterol

“La fibra de la palta puede mejorar los niveles de colesterol de lipoproteína de alta densidad (HDL) y la calidad del colesterol de lipoproteína de baja densidad (LDL)”, comunica la Clínica Mayo. El mismo centro aconseja sumar dos porciones por semana a una dieta saludable para lograr los efectos mencionados.

3- Antiinflamatorio y antioxidante

Vazquez hace hincapié en que las grasas monoinsaturadas que posee la palta ayudan a mejorar el perfil lipídico y se caracterizan por ser antiinflamatorias; lo que ayuda a reducir marcadores inflamatorios en el cuerpo, beneficiando la salud cardiovascular, digestiva y articular.

Añade también que es rica en compuestos antioxidantes como vitamina E, carotenoides y vitamina C, que son clave para combatir los radicales libres y reducir el estrés oxidativo.

Es una fruta proveniente del árbol aguacatero, originario de las zonas subtropicales de Centroamérica, que puede alcanzar hasta veinte metros de altura

4- Digestivo

La Academia Española de Nutrición y Dietética señala que, gracias a su aporte de fibra (6,3 g cada 100 g) y agua (76,4 g), la palta puede ser eficiente para combatir el estreñimiento y favorecer la salud intestinal. Su consumo regular, señala la institución, contribuye al buen funcionamiento del sistema digestivo.

5- Sistema inmune y nervioso

La FEN (Fundación Española de la Nutrición) destaca que una palta de peso medio (aproximadamente 200 g) aporta el 33% de las ingestas recomendadas de vitamina B6 para un hombre de 20 a 39 años con actividad física moderada y un 38% en el caso de la mujer con las mismas características. Esta vitamina, se explica, es esencial para el desarrollo normal del cerebro, del sistema nervioso y para mantener fuerte al sistema inmunitario.

Qué tener en cuenta antes de consumirla

Vazquez advierte que “como todo alimento denso en energía y calorías, el secreto está en la medida". Según indica, no se trata de prohibirla, sino de disfrutarla con conciencia, entendiendo que incluso lo bueno necesita equilibrio.

Personas con insuficiencia renal avanzada, informa, deben moderar el consumo de palta por su alto aporte de potasio.