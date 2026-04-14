Qué significa que una persona desvíe la mirada al hablar, según la psicología

En la compleja interacción de la comunicación humana, los cuerpos emiten mensajes constantes mucho antes de que las palabras broten. Entre estas señales no verbales, la mirada destaca como una herramienta poderosa y reveladora. Cuando una persona desvía la vista durante una charla, el interlocutor suele experimentar una sensación de inquietud. Sin embargo, la psicología conductual explica que este gesto dista mucho de ser una prueba inequívoca de deshonestidad o falta de interés.

Una mirada esquiva, los brazos cruzados, la sonrisa forzada; cada gesto relata una historia; los detalles detrás de la comunicación no verbal que tenés que saber

La ciencia moderna define el contacto visual como un equilibrio delicado entre la conexión interpersonal y la vulnerabilidad individual. Los datos muestran una asimetría interesante en las conversaciones cotidianas: las personas mantienen el contacto visual aproximadamente el 70 por ciento del tiempo al escuchar, pero reducen esa cifra al 30 por ciento cuando deben hablar. Este comportamiento responde a la necesidad del cerebro de gestionar la sobrecarga cognitiva. Al desconectar la mirada, el emisor logra concentrarse en el procesamiento de ideas complejas o en la recuperación de recuerdos precisos sin la distracción del entorno visual directo.

Es fundamental comprender que el lenguaje corporal representa solo una pequeña fracción del vasto universo de la comunicación. Los especialistas identifican nueve canales de comunicación no verbal, donde se incluyen la postura física, el uso del espacio personal, los gestos y el paralenguaje, entendido este último como el ritmo y tono de la voz. Cada uno de estos elementos aporta capas de sentido que nuestro cerebro procesa de manera constante y automática.

La ciencia detrás de nuestros gestos inconscientes y su impacto en las interacciones diarias

La incomodidad que surge frente a una mirada eludida funciona, según los expertos, como una respuesta evolutiva. Esta reacción biológica existió históricamente para fomentar la cohesión dentro de los grupos sociales. No obstante, la interpretación de estos gestos carece de un carácter universal. Los factores culturales, el contexto y la personalidad de cada individuo juegan un papel determinante en la manera en que desciframos las señales. Por citar un ejemplo, en diversas culturas asiáticas, el contacto visual prolongado resulta irrespetuoso, mientras que en Occidente los estándares sociales lo vinculan directamente con la honestidad y la atención activa.

En la actualidad, el auge de las plataformas digitales y la escasez de encuentros cara a cara vuelven más necesario que nunca el análisis de estos matices. La comunicación humana es, en última instancia, un arte multifacético. Observar la mirada de los demás permite entender mejor los procesos internos del otro, aunque esto requiera un ejercicio de observación consciente más allá de lo puramente lingüístico.

Desviar la vista puede ser, en muchos casos, un síntoma de timidez o una señal de ansiedad social, además de una respuesta fisiológica ante la dificultad de una tarea mental. Interpretar correctamente estas señales permite mejorar las habilidades sociales, lo que ayuda a forjar vínculos más sólidos y una comprensión profunda sobre la naturaleza del ser humano. En un diálogo fluido, el silencio de una mirada esquiva suele comunicar mucho más que una oración bien articulada. Aprender a leer estos códigos ayuda a navegar las interacciones diarias con mayor precisión y empatía, por lo que supera los prejuicios tradicionales que asocian el movimiento de los ojos con la mentira.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA