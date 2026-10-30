Renault participó de Bienestar Fest con una propuesta que combinó bienestar, tecnología y la experiencia de sus SUV

Durante el fin de semana, Bienestar Fest convirtió al Hipódromo de Palermo en la sede central del movimiento, el descanso y la conexión. Renault fue parte de esa agenda con Renault Boreal y Renault Koleos, dos SUV que los visitantes pudieron conocer de cerca en el stand ubicado al ingreso del predio.

Aunque los autos fueron grandes protagonistas, la presencia de la automotriz se expandió. El domingo, Renault acompañó a Dafne Schilling, creadora de Intención en Movimiento, en una actividad que puso el cuerpo en acción durante el cierre de un fin de semana al aire libre.

Los SUV Boreal y Koleos, fueron protagonistas del espacio de la automotriz. IGNACIO ARNEDO

Boreal y Koleos: diseño, confort y tecnología de Renault en formato SUV

En el espacio de la automotriz francesa, los visitantes pudieron acercarse a Renault Boreal, el SUV del segmento C de la marca. Con 4,56 metros de largo y hasta 586 litros de capacidad de baúl, el modelo combina tecnología y confort con un completo paquete de asistencias a la conducción.

El público pudo acceder al auto para sentir qué se siente manejar Renault Boreal. IGNACIO ARNEDO

Entre sus principales atributos se destacan el sistema multimedia OpenR Link con Google integrado y Google Gemini, la inteligencia artificial de Google, más de 100 aplicaciones disponibles y hasta 24 sistemas de asistencia a la conducción.

A su lado, Renault Koleos Esprit Alpine full hybrid E-tech, la versión de espíritu más deportivo y sofisticado de este SUV híbrido de alta gama. Su exclusivo nivel de equipamiento se destaca por su pantalla panorámica Open’R compuesta por tres paneles de alta resolución, sus detalles estéticos diferenciales —como sus emblemas distintivos, insignias Alpine y llantas diamantadas de 20”—, que se combinan con un espacioso habitáculo para brindar el mayor confort a todos los pasajeros y un techo solar panorámico.

Renault Koleos es un SUV del segmento D que incorpora tecnología full hybrid E-Tech. IGNACIO ARNEDO

Equipada con tecnología de vanguardia, conectividad de última generación y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), esta versión de Renault Koleos conjuga elegancia, dinamismo y confort superior para ofrecer una experiencia de viaje inigualable.

En su stand, además, Renault exhibió diferentes productos de la marca. Entre ellos, las camisetas inspiradas en la escudería Alpine y en Franco Colapinto fueron furor entre los más chicos.

En el stand también hubo lugar para los fanáticos de Franco Colapinto, con productos inspirados en la escudería Alpine. IGNACIO ARNEDO

Cuando el movimiento se expande

La conexión con el espíritu de Bienestar Fest se materializó con más fuerza el domingo, cuando Dafne Schilling llevó su propuesta al cierre del evento. Renault la acompañó en la última actividad del escenario principal —y la de mayor convocatoria—, que cerró el fin de semana e invitó a todos a moverse, conectar y compartir.

Podés conocer más en el sitio web de Renault.

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