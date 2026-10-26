Conrado Estol, médico neurólogo: “Usar hilo dental una vez por semana se asocia con menos riesgo de ACV”

Conrado Estol subió al escenario de Bienestar Fest con una idea que repitió de varias formas: vivir mucho y bien depende menos de la suerte que de hábitos sostenidos y de adelantarse a la enfermedad. Con humor y muchas anécdotas, mantuvo atento a un público que lo siguió hasta el final y que, en medio de su afán por conversar con uno de los médicos más prestigiosos del país, lo llenó de preguntas.

Empezó por los vínculos. Recordó el estudio de Harvard que desde 1938 sigue a universitarios y a chicos de un barrio pobre de Boston que arrojó resultados inesperados. “Lo que mejor anticipó una vida larga y feliz no fue cómo estaba el nivel de colesterol a los 50 ni el dinero ni el poder, sino la calidad de los lazos con amigos y familia”, informó.

Para alcanzar la longevidad son clave los hábitos: en primera instancia Estol destacó el del cuidado de la capacidad cardiorrespiratoria. “Es el mayor predictor de sobrevida”, dijo mientras mostraba en una pantalla videos de nadadores y corredores de más de 90 años que lograron ser longevos y sanos gracias al hábito del cardio. Sin ir muy lejos, defendió el trabajo de fuerza para no perder músculo, y mencionó que este cuida también el corazón y los huesos. Otro dato/hábito clave que mencionó fue el de la higiene dental: “Usar hilo dental una vez por semana se asocia con un menor riesgo de ACV”.

Estol citó a Japón como modelo de alimentación por sus platos chicos y el hábito de “saber frenar al llegar al 80% de saciedad” Fabian Malavolta

Y un hábito que no podía no mencionar en la ecuación de la longevidad es el de la alimentación. En la mesa, apostó por la dieta mediterránea y por la máxima de Michael Pollan: ‘Comer comida, no mucha, y que preferentemente sean plantas’. Y citó a Japón como modelo, con platos chicos y el hábito de “saber frenar al llegar al 80% de saciedad”.

Con ironía, advirtió sobre las ‘soluciones mágicas’ que prometen mediante una inyección o producto eliminar/invisibilizar un problema de salud. En esa línea, contó que escribió con un colega una editorial para la revista Stroke que está ilustrado con dos relojes de arena que caen a distinta velocidad según se cumplan o no los “deberes”. “Caminar, mantener el músculo y hacer ejercicio son el mejor antidepresivo”, aseguró respecto de los ‘buenos deberes’. El mensaje en el que más hizo hincapié fue sin dudas que “hay que empezar a entender la salud como la mejor inversión”.

Otro momento destacado del encuentro fue el mano a mano que tuvo el doctor con el público. Una de las participantes, por ejemplo, contó que sufrió un ACV a los 36 años y que reconoció los síntomas y actuó de inmediato. Frente a esto, Estol recordó el lema característico de los accidentes cerebrovasculares: “actúe con velocidad”. Y explicó que el tratamiento se hace en las primeras horas con un fármaco que disuelve el coágulo. “Mi meta es quedarme sin trabajo”, confesó frente a este caso.

La última pregunta que le hizo el público fue qué entiende él por curación. Respondió que no es solo ausencia de enfermedad, sino bienestar físico, mental y espiritual, y volvió al propósito: “a cualquier edad hay que salir de casa y resistir la inercia del sillón y el Netflix”.