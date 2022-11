Ricardo Darín inspirador: anima a los jóvenes a reflexionar sobre 10 grandes desafíos de su generación

escuchar

Con un objetivo transformador, “Aprendemos Juntos 2030″, la plataforma de BBVA que difunde contenidos inspiradores y que suma más de siete millones de suscriptores, presenta “Desafíos”, una nueva etapa del ciclo que apuesta por charlas sobre sostenibilidad destinados a los jóvenes. En el espacio que será conducido por el actor Ricardo Darín participarán más de 100 adolescentes de diferentes países y 50 expertos, quienes conversarán sobre 10 desafíos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “La incertidumbre por el mañana es uno de los desafíos a los que los jóvenes se enfrentan, algo que nos llena de dudas y de miedos. ¿Cómo será el planeta en el que viviré? ¿Tendré trabajo? ¿Cómo serán mis relaciones? son algunas de las preguntas que se realizan las nuevas generaciones”, afirma Darín.

El proyecto que arrancó el 16 de noviembre y podrá seguirse por lnbienestar.com.ar la plataforma de contenido digital de la LA NACION que profundiza sobre noticias relacionadas con “claves para vivir mejor”, ofrece a los jóvenes la oportunidad de pensar sobre los retos del futuro vinculados a la sostenibilidad que enfrenta su generación, cuáles son los que más les preocupan y cómo creen que es posible resolverlos.

Las migraciones, la biodiversidad o la igualdad son algunas de las temáticas que más de un centenar de jóvenes de Argentina, Colombia, España, México, Perú y Uruguay, abordarán con expertos de diferentes ámbitos de la ciencia, las artes, la educación o la cooperación.

El objetivo del nuevo programa de ‘Aprendemos juntos 2030′ es fomentar el diálogo sobre la sostenibilidad entre los adolescentes para que reflexionen y compartan sus inquietudes. Y lo harán a partir de las preguntas planteadas por figuras como la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum; el historiador y pensador Yuval Harari; o el terapeuta y escritor Jorge Bucay.

El reconocido actor Ricardo Darín, es el encargado de introducir y presentar cada episodio

‘Desafíos’, que se estrenó de manera simultánea en seis países y se emite semanalmente a través del canal de YouTube, la web y las redes sociales de ‘Aprendemos juntos’, contará con un total de 10 capítulos y en cada uno de ellos se plantearán retos como por ejemplo el de los prejuicios conducido por la actriz Wendy Ramos; el del planeta liderado por la alpinista y formadora Karla Wheelock; el de la violencia en manos del filósofo y profesor David Pastor Vico; el de las diferencias, moderado por la atleta y premio Princesa de Asturias de los Deportes Teresa Perales; el de la biodiversidad que tendrá como conductora a la bióloga Odile Rodríguez de la Fuente; el de las incertidumbres conducidopsicoterapeuta Antonio Ríos, el de la igualdad con la emprendedora social Bisila Bokoko; el del agua con la exploradora y documentalista Céline Cousteau; el de las migraciones con el músico y compositor Ariel Rot; y el del bienestar con el psicólogo Walter Riso.

A la hora de detallar sobre qué eje se profundizará en cada uno de ellos se destaca:

Prejuicios

Es este espacio el objetivo es repensar la forma de mirar al otro, porque “aunque a simple vista algunos estereotipos puedan parecer inofensivos, siempre acaban condicionando nuestra manera de ver a las personas”, comentan desde BBVA a través de un comunicado. “Tengo la esperanza de que las nuevas generaciones piensen en las cosas que el resto de generaciones nunca nos habíamos detenido a pensar”, afirma la actriz Wendy Ramos, encargada de la conducción de este espacio.

Planeta

A cargo de la alpinista y formadora mexicana Karla Wheelock, la idea de este episodio gira en torno a que en los últimos años, los humanos han modificado la forma en la que viven, dañando al planeta. Hoy, preocupados, las nuevas generaciones están tomando acción y se involucran en el camino hacia la solución. Y entre sus frases destacadas y por la que le abre el debate a los adolescentes es: “Uno de los grandes desafíos a los que su generación va a tener que enfrentarse es el cuidado del planeta. Porque este planeta es nuestro único hogar”, y les da un aire de motivación: “No están solos, si bien ustedes van a ser los líderes que van a tomar las decisiones en el futuro, la carga la compartimos todos”.

Violencia

La conducción está al mando del filósofo y profesor belga David Pastor Vico. Para describir este episodio, desde BBVA citan al gran humorista gráfico Antonio Fraguas “Forges” que decía “que la violencia es el miedo a las ideas de los demás, y la poca fe en las propias”. Al respecto invitan a la reflexión: “Entonces, ¿son nuestras inseguridades las que nos hacen violentos? ¿El mundo actual es más o menos violento que el de sus padres y abuelos? Quizás la violencia física es la más fácil de identificar, pero existen muchas otras”.

Según el pensador: “Ojalá llegue el día en el que un nuevo paradigma ético elimine la violencia del mundo, pero que no lo haga del todo. Es importante que se quede en películas, en libros, en la ficción. Porque si no, como diría el filósofo Santayana, ´todo pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla´”.

Diferencias

La atleta española y premio Princesa de Asturias de los Deportes, Teresa Perales, está al frente de este capítulo que trata sobre aceptar a cada persona tal cual es, sin juzgarla, sin encasillarla a prejuicios o estereotipos y respetando tanto la manera en que piensa como el aspecto físico.

Biodiversidad

Odile Rodríguez de la Fuente es una reconocida bióloga de origen español consternada por el presente y futuro del medio ambiente y por las especies en peligro de extinción. Por esta razón, este desafío gira en torno a una pregunta existencial: “¿Podemos conseguir un modo de vida que respete, conserve y mejore nuestros ecosistemas?”.

Incertidumbres

Conducido por el médico psicoterapeuta español, Antonio Ríos, este especial, busca “amigarse” con aquellas dudas y cuestionamientos diarios que invaden a las personas desde el momento que nacen y que las acompaña por el resto de sus vidas. En este caso, el objetivo es apaciguar estas inseguridades que en muchos casos son irracionales.

Igualdad

Bisila Bokoko, es una emprendedora social de Valencia, España, y encargada de moderar este episodio que pone en tela de juicio las desigualdades que golpean con fuerza a los más vulnerables, sobre todo cuando se trata de niños y adolescentes.

Son 50 los expertos de distintos ámbitos que charlan y guían a los jóvenes a traés de preguntas y reflexiones

Agua

A cargo de la exploradora y documentalista norteamericana Céline Cousteau, en este episodio se busca ponderar y revalorizar nuevamente el rol del agua, un recurso natural que ocupa el 70% del planeta e incluso del ser humano, y resalta que hoy las sociedades no son conscientes de la importancia que tiene. Según dicen los mitos de la antigua Grecia, este elemento era por excelencia, el lugar donde vivían los dioses y el que poseía poderes curativos.

“El desafío que tenemos ahora mismo con la escasez de agua no solamente afecta a las personas, sino que también a los ecosistemas, los océanos, los mares y a todas las partes de la vida”, sostiene Cousteau.

Migraciones

Ariel Rot, músico y compositor argentino fue elegido para acompañar a los jóvenes en un capítulo que da cuenta acerca del difícil momento por el que están atravesando varias poblaciones debido a la falta de derechos. Una situación que obliga a sus ciudadanos a emigrar en busca de una mejor calidad de vida. Hoy, se estima que se está viviendo el mayor flujo migratorio desde la Segunda Guerra Mundial.

Bienestar

Italiano, de Nápoles, el psicólogo Walter Riso, estuvo al mando del último capítulo enfocado en la importancia de conectarse con uno mismo y de cuidarse, una situación que suele quedar de lado y en el olvido producto del mundo acelerado en el que se vive.

Otros referentes que participarán de este nuevo ciclo son el filósofo estadounidense Michael Sandel quien afirma que: “escuchar a personas con ideas diferentes a las nuestras no es tan fácil. No solo es cuestión de oír. Escuchar es un arte, es una forma de prestar atención y mostrar empatía”; Jorge Bucay, escritor y terapeuta argentino, que le aconseja a los jóvenes a aprender a vivir con incertidumbre”; Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, quien reflexiona acerca de los disturbios sociales y asegura que “la paz es armonía, no la guerra. Tenemos que hablar más, tratar de entender la razón del otro”, y Yuval Noah Harari, historiador y filósofo que comenta: “No hace falta que lo tengas todo claro con 20 años. El mundo va a cambiar muchas veces. y Tú, también lo harás”.

Aprendemos Juntos nació en 2018 y a lo largo de los años generó más de 300 entrevistas a personalidades con nombres tan destacados como la primatóloga Jane Goodall; el educador Ken Robinson; los científicos Michiu Kaku y Wendy Suzuki; los filósofos Michael Sandel y Steven Pinker; el neurocientífico y neurólogo argentino, Facundo Manes; el matemático Adrián Paenza, que suma casi 30 millones de visualizaciones con su intervención titulada ‘Matemáticas para la vida real’, el video más visto de la plataforma en YouTube; o la doctora mexicana en Historia de la Ciencia por la Universidad de Harvard, Jimena Canales, entre otros.

“Aprendemos Juntos es la mayor plataforma educativa en castellano con entrevistas audiovisuales que superan las 1800 millones de visualizaciones. Transmitir y difundir contenidos relacionados a la educación fue siempre un punto muy significativo en nuestra visión del progreso de la sociedad. El proyecto tiene contenidos de primer nivel en entrevistas con los mejores exponentes. Es un producto propio que difundimos por fuera de la oferta típica de un banco”, finaliza Martín Zarich, presidente ejecutivo del BBVA.

