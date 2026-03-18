Créditos hipotecarios y monotributistas: un banco bajó casi 10 puntos su tasa de interés para trabajadores independientes

En medio de expectativas en cuanto al futuro de los créditos hipotecarios, un banco privado anunció la baja de casi 10 puntos en su línea para trabajadores independientes, es decir, para monotributistas y responsables inscriptos.

Esta nueva medida es una buena noticia para un grupo de trabajadores que, en la práctica, al momento de acceder a un crédito, enfrenta condiciones más duras que quienes se encuentran en relación de dependencia.

Una de las condiciones que más puede dejar afuera a un trabajador independiente tiene que ver con la tasa de interés que tiene la entidad financiera elegida para su línea hipotecaria. Ya que, de acuerdo a fuentes oficiales consultadas por LA NACION, para aquellos que son monotributistas pero también trabajan en relación de dependencia, los bancos suelen tomar en cuenta ambos ingresos. Sin embargo, hay una diferencia clave: si el solicitante es solo monotributista (no tiene una cuenta sueldo en la entidad), se le aplica la tasa más alta, es decir, la que es sin cuenta sueldo. Esto supone un costo adicional que podría limitar la cantidad de créditos aprobados.

Los trabajadores independientes tienden a tener las condiciones más estrictas de las líneas hipotecarios Shutterstock

En este contexto, mientras cuatro entidades ya decidieron bajar el interés de sus préstamos a largo plazo, una de ellas anunció que sus clientes monotributistas y responsables inscriptos -que antes pagaban una TNA del 17%- ahora podrán acceder a su tasa más competitiva del 7,5%, lo que deriva en una baja de 9,5 puntos porcentuales.

“Estar cerca de nuestros clientes nos permite entender lo que verdaderamente necesitan para concretar sus proyectos. Identificamos que el segmento de trabajadores independientes requería un mayor respaldo para alcanzar su vivienda, y hoy tomamos la decisión y somos el primer banco privado en dar ese paso y bajar la tasa al 7,5%”, destacó Ricardo Castro del Barrio, Head de Productos de Banca Minorista y Prendarios de BBVA en Argentina, y agregó: “Adaptamos nuestra oferta para brindarles una herramienta financiera ágil, previsible y sumamente competitiva que convierta el sueño de la casa propia en realidad”.

En la práctica, la cuota inicial disminuye en más de un 50%. Por ejemplo, para una propiedad de US$100.000 a pagar en un plazo de 30 años, el pago inicial varía de la siguiente manera:

Con la tasa de 17%: $1.147.158

Con la tasa de 7,5%: $565.990

Condiciones y requisitos del préstamo hipotecario

Para acceder a la tasa preferencial del 7,5% + UVA, los requisitos para los trabajadores independientes son los siguientes:

Contar con un mínimo de 2 años de antigüedad en la actividad.

en la actividad. El titular debe demostrar un ingreso mensual equivalente o superior a cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) .

. Se financia hasta el 80% del valor del inmueble en plazos que van desde los 5 a los 30 años.

en plazos que van desde los 5 a los 30 años. Un dato clave para quienes buscan mayor financiamiento es que el sistema permite sumar ingresos de hasta dos familiares directos.

Los interesados ya pueden realizar simulaciones y consultar detalles con el banco o en la plataforma digital de la entidad.

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Otros bancos que bajaron sus tasas de interés

Para poner en contexto, la tasa nominal promedio ofrecida en créditos UVA actual se encuentra en 12,8% -igual que en febrero- para quienes no tienen cuenta sueldo, y del 11,4% la preferencial para clientes. El dato clave es que el interés promedio sin cuenta sueldo se encuentra en alza desde noviembre de 2024, pero la tasa para quienes cobran sus haberes en las entidades bajó por segunda vez en el año.

Los datos respaldan esta situación: en febrero de 2025, se dieron US$151 millones en créditos hipotecarios UVA. Es el monto más bajo desde septiembre de 2024 y un 25% menos que en el mismo mes del año anterior. Es más, en el primer bimestre del año se dieron un 13% menos que en el mismo período de 2025, de acuerdo a datos proporcionados por la consultora Empiria en base al BCRA (Banco Central de la República Argentina).

Pero este descenso en la tasa preferencial ofertada tiene que ver con que algunas entidades decidieron bajar su interés en los últimos meses:

BBVA bajó su tasa de interés del 10,5% al 7,5% para los clientes con cuenta sueldo y hoy suma también a los monotributistas

para los clientes con cuenta sueldo y hoy suma también a los monotributistas ICBC bajó del 14% al 12% la tasa para quienes no cobran haberes en el banco; del 13% al 11% en una primera instancia y ahora del 11% al 10,5% para las cuentas sueldo.

la tasa para quienes no cobran haberes en el banco; del 13% al 11% en una primera instancia y ahora del 11% al 10,5% para las cuentas sueldo. Santander redujo del 15% al 9.5%

Patagonia, del 14% al 12,5%

Si bien todavía las señales son “pequeñas” comparadas con la importante suba de tasas que se evidenció en el 2025, dan respiro al mercado hipotecario argentino. Los analistas esperan un 2026 en el que el sector se reacomode y eso dependerá en gran medida del otorgamiento de los préstamos bancarios.