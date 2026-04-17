Cuidar la salud y el ambiente: las primeras ambulancias 100% eléctricas del país ya circulan en Buenos Aires

La tecnología avanza a pasos agigantados y sus soluciones repercuten de manera positiva en nuestro día a día. El sistema de salud es un ejemplo de ello y la movilidad eléctrica también. Emergencias, marca líder en medicina extrahospitalaria, trae una novedad que fusiona ambos campos y marca un punto de inflexión.

A partir de abril, la compañía incorpora ambulancias 100% eléctricas. Es la primera vez que sucede esto en el país, lo que refleja un antes y un después en la atención de pacientes y su impacto ambiental.

Se trata de una innovación tecnológica que expresa una visión a largo plazo: un modelo sanitario más sostenible, innovador y centrado en el bienestar del paciente.

Cada ambulancia evita entre 8 y 12 toneladas de dióxido de carbono y cuenta con una autonomía de más de 300 kilómetros.

Además de la tecnología, la experiencia

Las nuevas unidades cuentan con una tecnología de última generación, pero no es sólo este punto el que las hace únicas. Cualquier paciente que necesite una ambulancia, merece vivir esa experiencia de la manera más amena posible. Es por eso, que las nuevas ambulancias eléctricas son prácticamente silenciosas, un detalle que en situaciones críticas influye de forma exponencial.

A su vez, tienen:

Un sistema de climatización eficiente que mantiene las condiciones estables durante todo el traslado.

que mantiene las condiciones estables durante todo el traslado. Sistemas de asistencia a la conducción (como frenado autónomo con detección de peatones, control de crucero adaptativo y cámaras 360).

(como frenado autónomo con detección de peatones, control de crucero adaptativo y cámaras 360). Red inteligente que asigna los móviles en tiempo real a través de geoposicionamiento, optimizando los tiempos de respuesta .

. Integración en tiempo real entre el equipamiento de la ambulancia y la base, optimizando decisiones médicas y garantizando seguimiento continuo del paciente.

En cuanto a las emisiones, cada ambulancia evita entre 8 y 12 toneladas de dióxido de carbono y cuenta con una autonomía de más de 300 kilómetros. Aníbal Feder, Director Médico de Emergencias, explica: “Este no es solo un cambio de vehículo, es un cambio de paradigma en cómo entendemos la atención de urgencias. Buscamos que el traslado también sea parte del cuidado”.

Y cierra: “Estamos dando el primer paso de un plan más ambicioso. El objetivo es avanzar hacia un modelo de salud más eficiente y sustentable, sin resignar calidad ni capacidad de respuesta”.

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