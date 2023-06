Ryan Reynolds y Blake Lively lo practican. El método 2-2-2 que promete reavivar la pasión y evitar las crisis de pareja

Surgió como sugerencia de un usuario en la red social Reddit y se viralizó hasta llegar a los consultorios terapéuticos; en qué consiste esta regla y cómo saber si es aplicable en la pareja

“Recientemente me encontré con una publicación en redes sociales de un hombre que descubrió una manera de mantener la fase de luna de miel con su esposa de más de 25 años. Se les ocurrió la regla amorosa del 2-2-2 antes de casarse y la han mantenido desde entonces (...) Pensé que lo que planteaban tenía algo de sentido, así que se lo mencioné a mi pareja y ambos acordamos que deberíamos intentarlo. Comparto esto porque tal vez a otros también les sirva”, escribe un usuario anónimo en un posteo de la red social Reddit.

Este mismo posteo se viralizó hasta llegar a: los consultorios de terapia de pareja, a ser recomendado en videos de TIK Tok e incluso, a ser mencionado por Ryan Reynolds -actor norteamericano que encarna al superhéroe de Dead Pool en las películas de Marvel- como la “receta secreta” que usan con su esposa Blake Lively -reconocida actriz de cine, televisión y modelo norteamericano-, para hacer que su matrimonio de más de 10 años no pierda la chispa.

El método 2-2-2 está pensado para que la pareja pueda pasar más tiempo de calidad sin otras interrupciones que impidan la reconexión de los enamorados y el afloramiento de sus sentimientos

Cada dos semanas la pareja debe tener una cita a solas

Cada dos meses tienen que realizar una escapada de fin de semana solos

Cada dos años se tienen que tomar una semana de vacaciones a solas

Anthony Trucks, ex estrella de la National Football League (NFL) de los Estados Unidos es otro de los personajes famosos que ha revelado públicamente implementar este método en su matrimonio. “Fue en 2016 cuando me encontré con esta teoría que sostenía que pasar mucho tiempo con otra persona te acerca psicológicamente”, le dijo Trucks a Fox News Digital. “Si algo es una prioridad para ti, tenés que dedicarle tiempo”.

Los Trucks hacen que las citas románticas sean una prioridad en su día a día, así como también se organizan para emprender viajes juntos con frecuencia. “No nos quedamos esperando a que todo se arruine”, señaló Trucks a la vez que destacó: “si no asignáramos tiempo para pasar en pareja, cometeríamos el error de perdernos en los horarios, el trabajo y las actividades que hacen nuestros hijos”.

En concordancia con esto, la psicoanalista y consejera matrimonial Kimberly Hershenson dijo en conversación con Fox News que para ella esta regla amorosa “es excelente”. “Los profesionales recomendamos que para tener un buen matrimonio sí o sí hay que pasar tiempo juntos”, dijo. Además, contó que le ha tocado atender en su consultorio a parejas que estaban al borde del divorcio y que mejoraron el vínculo al usar la regla 2-2-2.

“También ocurre que cuando las parejas conocen el estrés que puede estar experimentando la otra persona, adquieren una comprensión y empatía más profunda”, añadió Hershenson.

No obstante, hizo énfasis en que en el tiempo a solas que se dedica la pareja no deben pasárselo hablando de sus problemas sino que deben priorizar el tiempo de calidad juntos para disfrutar. “Es igual de importante divertirse y relajarse con una buena comida o una película”, dijo.

La efectividad y credibilidad de este método no radica solamente en internet. Grupos de profesionales que estudian los vínculos humanos han ahondado en cómo puede hacer una pareja para fortalecer su relación y han llegado a conclusiones parecidas a las mencionadas anteriormente. Específicamente, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Carolina del Sur, en los Estados Unidos comparó a dos grupos de control en los que observaron por un lado, parejas que pasaban tiempo de calidad juntos haciendo actividades que disfrutaban; y por otro, matrimonios que compartían poco tiempo a solas y que cuando lo hacían tenían un tipo de comunicación negativa. Como resultado, se detectó que las parejas que no tenían tiempo a solas presentaban una tendencia a no estar satisfechas con su relación. Contrariamente, quienes pasaban una mayor proporción de su tiempo juntos reportaron una mayor satisfacción con el vínculo y dijeron percibir más cualidades positivas y una mayor cercanía con sus parejas.

¿Cómo saber si el vínculo es insalvable?

La médica y sexóloga clínica, Sandra Magirena (M.N. 65130) explica que algo fundamental a discernir es que no es lo mismo la lujuria que el amor. “Que una pareja tenga menos pasión -entendido como el éxtasis extremo- que al principio, es casi natural ya que esto en los vínculos va decayendo a medida que pasa el tiempo”, dice. Asimismo, señala que lo destacable es darse cuenta si sigue habiendo amor; “el amor puede perdurar para toda la vida y no tiene que ver con lo que conocemos como lujuria o pasión”, explica la especialista.

Posteriormente, Magirena revela que sí es frecuente en las parejas donde ya pasó la etapa de pasión de los primeros años y no hay una base de amor y afectividad, que en el momento de crisis, el vínculo se rompa y que incluso, se pase del amor al odio. “Esto se ve mucho en parejas que toman la decisión de convivir o de armar un proyecto juntos en la etapa en la que predomina el enamoramiento del principio”, cuenta.

La profesional sugiere que en los casos en los que sigue habiendo un mínimo de esperanza es útil proponerse recuperar la intimidad, los espacios privados y repartirse las pautas para momentos de encuentros de disfrute y placer. “Esta metodología de dedicarle tiempo de calidad para la pareja la utilizamos mucho los terapeutas sexuales para recrear el vínculo. Entonces por ejemplo, una de las partes se dedica una semana a generar un encuentro de intimidad de la pareja sin que el otro sepa y la otra organiza en otra oportunidad una cena romántica”, dice.

En sintonía con el tema de los vínculos, el psicólogo neoyorquino John Gottman -uno de los mayores expertos en terapia y relaciones de pareja- asegura ser capaz de predecir, con un alto porcentaje de acierto, si una pareja continuará unida o no por largo tiempo. El experto aconseja que en caso de atravesar periodos de crisis o conflicto y querer salir de estos, las partes deben tener en cuenta lo siguiente:

Aprender a reparar y salir de la discusión. Las parejas felices han aprendido cómo salir de una discusión antes de que la misma se salga completamente de control. Según Gottman, algunos ejemplos para rescatar esta situación pueden ser: usar el humor; retractarse/ceder en la pelea u ofrecer muestras de aprecio por el otro y sus sentimientos.

Las parejas felices han aprendido cómo salir de una discusión antes de que la misma se salga completamente de control. Según Gottman, algunos ejemplos para rescatar esta situación pueden ser: usar el humor; retractarse/ceder en la pelea u ofrecer muestras de aprecio por el otro y sus sentimientos. Concentrarse en los aspectos positivos. Cuando en un matrimonio feliz aparecen problemas, Gottman sugiere que ambas partes hagan mayor énfasis en lo positivo. Y cita el ejemplo de una pareja que al hablar de su vínculo dice: “nos reímos mucho” en lugar de “nunca nos divertimos”. “Una buena pareja debe tener un clima de positividad. Aconsejo a las personas a realizar regularmente depósitos en las cuentas bancarias emocionales de su pareja”, revela.

La profesional sugiere que en los casos en los que sigue habiendo un mínimo de esperanza es útil proponerse recuperar la intimidad, los espacios privados y repartirse las pautas para momentos de encuentros de disfrute y placer PHHere