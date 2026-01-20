Salud al alcance de todos. Cómo detectar factores de riesgo en 15 minutos

En un contexto en el que las enfermedades no transmisibles representan una de las principales causas de mortalidad y discapacidad en la Argentina, la prevención vuelve a ocupar un lugar central en la conversación pública. Con ese foco, Fundación OSDE impulsa la activación “15 minutos para cuidar tu salud”, una experiencia abierta a la comunidad que invita a conocer en poco tiempo algunos indicadores clave del estado de salud y a reflexionar sobre los hábitos cotidianos.

En la Argentina, los trastornos cardiovasculares, las enfermedades oncológicas, la EBOC (enfermedad bronquial obstructiva crónica) y la diabetes, son las patologías que se presentan con mayor frecuencia. En el caso de las afecciones cardiovasculares, se estima que provocan alrededor del 28% de las muertes en el país.

La iniciativa busca facilitar el acceso a controles básicos y promover una cultura de cuidado sostenido. En solo 15 minutos, las personas pueden realizarse un chequeo con foco en la prevención cardiovascular y recibir orientación profesional sobre posibles factores de riesgo, con el objetivo de detectar a tiempo señales asociadas a patologías crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial o el sobrepeso.

Durante el verano, la iniciativa pasó por el centro de Pinamar, y continúa en la Costa Atlántica: el 23 de enero estará presente en Mar del Plata y, además, se sumarán capacitaciones en RCP los días 6 y 7 de febrero en Pinamar y Cariló

Factores de riesgo comunes y modificables

Muchas de estas patologías comparten factores de riesgo modificables: sedentarismo, alimentación deficitaria, tabaquismo, exceso de peso, alteraciones del sueño o niveles elevados de glucemia y presión arterial.

La actividad que Fundación OSDE ofrece a la comunidad, está a cargo de un equipo médico que realiza mediciones de tensión arterial, glucemia y peso, acompañadas por una breve encuesta orientada a identificar posibles factores de riesgo.

Frente a este escenario, los especialistas coinciden en la importancia de los chequeos periódicos y de la incorporación de hábitos saludables como estrategia de prevención. Detectar a tiempo desajustes en estos parámetros puede ser clave para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas a largo plazo.

Cómo funciona “15 minutos para cuidar tu salud”

La información obtenida es confidencial y permite brindar a cada persona recomendaciones personalizadas, ya sea para profundizar estudios o para ajustar hábitos de vida.

En los últimos dos años se realizaron más de 40 ediciones, en articulación con municipios y hospitales públicos, y se evaluó a cerca de 5.000 personas.

“Desde Fundación OSDE trabajamos en generar conciencia y abrir conversaciones, y desde OSDE transformamos esa conciencia en herramientas concretas”, explica Cristian García Sarubbi, director general del Grupo OSDE. Según señala, el objetivo es promover la detección temprana de factores de riesgo y acompañar a las personas en la construcción de rutinas que impacten positivamente en su bienestar a futuro.

Bienestar, hábitos y nuevas generaciones

La propuesta se inscribe en una mirada más amplia sobre el bienestar integral, que excede la atención médica tradicional. En ese sentido, García Sarubbi destaca que iniciativas como Flux, orientada a un público joven, incorporan aprendizajes de estas experiencias territoriales: “La apuesta es acompañar a las nuevas generaciones con herramientas simples y cercanas, que permitan autogestionar el bienestar y poner la prevención en el centro”.

Las nuevas generaciones están cada vez más orientadas a la búsqueda del bienestar integral. Flux, es una iniciativa pensada para acompañarlas en este camino.

Lejos de asociar el cuidado de la salud con una obligación, desde OSDE buscan integrarlo a un estilo de vida disfrutable, donde la información y el acceso a controles básicos funcionen como disparadores de cambios sostenibles en el tiempo.

Una campaña federal y en expansión

"15 minutos para cuidar tu salud" forma parte de una campaña itinerante que Fundación OSDE desarrolla en distintas ciudades del país.

Durante el verano, la iniciativa continúa en la Costa Atlántica: el 23 de enero estará presente de 10 a 13hs en Mar del Plata frente a la Catedral (Bartolomé Mitre 1724) y, además, se sumarán capacitaciones en RCP los días 6 y 7 de febrero en Pinamar y Cariló, ampliando el alcance de las acciones de concientización y prevención.

