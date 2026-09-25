Salud bucal. Por qué el cepillado solo no alcanza y cómo completar la higiene bucal

La sensación de frescura que deja el cepillado puede hacer pensar que la rutina de higiene bucal está completa. Sin embargo, aunque el cepillo recorra las superficies visibles, quedan espacios entre una pieza y otra que necesitan una atención particular, porque allí también se acumula placa bacteriana y las cerdas no consiguen removerla con la misma facilidad.

Es en esas zonas donde cobra sentido la limpieza interdental, un cuidado que permite completar el trabajo del cepillo y que puede incorporarse con herramientas distintas según la anatomía de cada boca.

Si bien el hilo dental es una de las opciones más conocidas, la separación entre los dientes, la presencia de brackets o implantes y la comodidad de uso ayudan a definir qué formato conviene elegir para sostener el hábito todos los días.

Lo que ocurre entre los dientes

La importancia de limpiar entre los dientes va más allá de retirar los restos de alimentos que pueden quedar después de comer. En esas superficies también se forma placa, una película de bacterias que se adhiere a los dientes y puede favorecer tanto las caries como la inflamación de las encías. Cuando se endurece y se convierte en sarro, se necesita una limpieza profesional para removerla.

La limpieza que importa también está entre los dientes, en la lengua y por debajo de la línea de las encías.

Entre las consecuencias de esa acumulación se encuentra la gingivitis, una inflamación de las encías que puede revertirse con el cuidado adecuado, pero que, si no se trata, puede avanzar hacia una periodontitis y comprometer los tejidos que sostienen los dientes. Por eso, la higiene cotidiana y los controles odontológicos se complementan: mientras una permite remover la placa de forma regular, los otros ayudan a detectar problemas y ajustar los cuidados a tiempo.

La gingivitis puede afectar hasta al 90% de la población mundial, y la periodontitis a un 50% de los adultos en todo el mundo.

Cómo organizar la rutina diaria

Para llevar ese cuidado a la práctica, la Asociación Dental Americana (ADA) recomienda cepillarse dos veces al día y limpiar entre los dientes una vez por día. Al cepillado con pasta con flúor, que debe durar alrededor de dos minutos y recorrer las caras externas, internas y las superficies de masticación, se suma así una limpieza específica de los espacios que el cepillo no alcanza bien.

El enjuague bucal también puede tener un lugar en esta rutina, aunque su función depende de la fórmula y de las necesidades de cada persona. Mientras algunos productos ayudan a controlar la placa y la gingivitis, otros incorporan flúor para contribuir a la prevención de caries, de modo que conviene conversar la elección con el odontólogo y recordar que su uso complementa el cepillado y la limpieza interdental.

El formato compacto de los flossers facilita la limpieza entre los dientes y permite mantener la rutina de higiene bucal también fuera de casa.

Una opción para cada boca

La elección del interdental empieza por observar los espacios que deberá limpiar. Se recomienda utilizar cepillos interdentales cuando haya lugar suficiente e hilo dental cuando la separación sea demasiado estrecha, e incluso una misma persona puede necesitar distintos tamaños según el sector de la boca.

A partir de esas diferencias, GUM ofrece tres familias de productos: flossers, Soft-Picks™ y Proxabrush®.

Flossers. Incorporan hilo dental ya montado en un mango que facilita el agarre y la maniobra. Los GUM Flossers Original cuentan con hilo encerado para favorecer el deslizamiento entre los dientes y son descartables. Pueden resultar una alternativa práctica para quienes prefieren el hilo, pero encuentran incómodo sostenerlo con los dedos.

Soft-Picks™ Son palillos interdentales con cerdas de goma flexibles, diseñados para remover placa y restos de comida mediante movimientos suaves. Incluyen un estuche para transportarlos. Pueden ser una opción para quienes buscan este tipo de textura y agarre, siempre que el tamaño sea adecuado para sus espacios interdentales. Deben deslizarse sin forzar la entrada.

Proxabrush® Son pequeños cepillos interdentales disponibles en distintos tamaños. Permiten limpiar espacios donde entra un cabezal con cerdas y también pueden utilizarse alrededor de brackets, puentes e implantes, según la indicación profesional. La elección del tamaño es clave para que el cepillo haga contacto con las superficies sin lastimar las encías.

Encontrar un momento para incorporarlo

Una vez elegido el formato, conviene reservarle un momento concreto del día. Para algunas personas será antes de acostarse; para otras, dentro de la rutina de la mañana. La limpieza interdental puede realizarse antes o después del cepillado, siempre que ambos se hagan de forma cuidadosa. La constancia y la técnica son centrales.

El primer paso puede darse en la próxima consulta odontológica: pedir que indiquen el formato, el tamaño y la técnica adecuados para cada boca.

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