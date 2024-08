Sebastián Álvaro: “La aventura nos enseña a hacer más de lo que imaginamos”

Los valores de la montaña, el trabajo en equipo y la “vida atada a una cuerda” son algunos de los temas que el periodista y aventurero español compartió en una inspiradora charla en el marco de Aprendemos juntos 2030, la propuesta educativa y transformadora de BBVA.

A algunas personas la pasión de su vida las envuelve hasta el punto de convertirla en motor de todo. El español Sebastián Álvaro –periodista, realizador, alpinista, autor de 18 libros sobre montañismo y creador de la serie ‘Al filo de lo imposible’– es un ejemplo de esa fusión entre pasión y vida. Por casi 30 años estuvo junto a su equipo recorriendo algunos de los lugares más bellos, recónditos e inexplorados del planeta: más de 200 expediciones y 300 documentales le han convertido en una de las personas que más viajes a lugares salvajes del mundo ha realizado.

“Solamente tenemos una vida: no hay ensayos. Y podemos elegir de qué forma vivirla”, señaló Álvaro. “Decía Kipling que solo hay dos clases de personas: las que salen a viajar y las que se quedan en casa a ver pasar la vida debajo de la ventana. Cada uno puede elegir, pero yo creo que solamente merece la pena vivir la vida con aventura, con interrogantes, con incertidumbre. Vivirla con entusiasmo y con pasión. Vivirla a lo grande”.

Del montañismo y la exploración destaca valores educativos como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. Pero su concepción de la aventura va mucho más allá: tiene que ver con la fugacidad de la vida. La charla que brindó ante un grupo de jóvenes integra uno de los más inspiradores episodios de Aprendemos juntos 2030, la plataforma a través de la cual BBVA comparte una gigantesca e interesantísima cantidad de contenidos que nos animan a luchar por un mundo más inclusivo y más respetuoso con el planeta.

“Como robarle tiempo a la muerte”

“Es que la aventura es la única forma en que podemos robar tiempo a la muerte, porque el tiempo se detiene”, prosiguió Álvaro y citó a Savater cuando decía que “la aventura no es el tiempo de ocio, ni el tiempo que se compra o se vende, sino el tiempo apasionado”. “El programa ‘Al filo de lo imposible’ fue eso: instantes de plenitud que le dan sentido a una vida. Así que fíjense todo lo que les podemos enseñar a los chavales”.

También se ocupó de destacar que si su madre no hubiera propiciado abrir la imaginación con lecturas maravillosas, “de esas que realmente te atan la cabeza y te atan el corazón, pues probablemente no me hubiera dedicado a ser aventurero”.

“Hay veces que perdemos la propia concepción de lo que somos porque tenemos herramientas, coches que nos transportan, teléfonos que nos comunican. Pero cuando estás al pie de una montaña, eres lo que eres realmente: un ser diminuto y vulnerable que necesita todo lo que tiene dentro si quiere subir a esa montaña”, reflexionó.

“La aventura –concluyó– nos aporta lo mejor de la vida: el conocimiento de que somos animales finitos, mortales y débiles. Y sin embargo, podemos hacer un montón de cosas. Es probable que no todo lo que deseamos en la vida, pero sí mucho más de lo que imaginamos”.

Aprendemos juntos, una iniciativa para transformar

Aprendemos juntos 2030 es la iniciativa educativa y transformadora de BBVA que a través de cientos de charlas inspiradoras con personalidades de todos los ámbitos apunta a que las oportunidades de esta nueva era puedan acercarse a todos.

Por su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) la plataforma ha recibido el reconocimiento de las Naciones Unidas. Entretanto, quienes producen estos contenidos destacan que la meta central del proyecto es fomentar la educación a través de la sostenibilidad, para ayudar a las personas a construir un futuro más verde e inclusivo.

