Según la OMS, el coronavirus es más mortal que la gripe, pero puede ser contenido

Turistas con mascarillas Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de marzo de 2020 • 15:37

Alrededor de un 3,4% de los casos confirmados del coronavirus COVID-19 han terminado en muerte, muy por encima de la tasa de fallecimientos de la gripe estacional, pero la enfermedad puede ser contenida, dijo este martes el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Mientras, en la Argentina se confirmó el primer caso de la enfermedad, un hombre que había viajado a Italia por turismo.

"Para resumir, COVID-19 se propaga de manera menos eficiente que la gripe, la transmisión no parece ser impulsada por personas que no están enfermas, causa enfermedades más graves que la gripe, todavía no hay vacunas o terapia, y puede ser contenido", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus en una rueda de prensa en Ginebra.

Tedros sostuvo que habló con Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, sobre los Juegos de Tokio. "Creo que decidir ahora sería demasiado temprano, sería bueno monitorizar la situación", señaló.

Los nuevos casos de coronavirus disminuyen en China, pero aumentan en el resto del mundo que, según la OMS, se encuentra en "territorio desconocido" con un alto riesgo de contagio en la Unión Europea y Estados Unidos, hasta hace poco preservado de la epidemia.

Desde hace varios días, la epidemia parece debilitarse en China, donde las medidas de cuarentena afectan a más de 50 millones de personas desde finales de enero.

Pero la provincia de Zhejiang (este) anunció que siete chinos que regresaron de Italia son portadores del virus, lo que ha disparado todas las alarmas, confirmando el temor a que ahora la epidemia pueda importarse.

"Estamos en territorio desconocido", declaró Ghebreyesus. "Nunca antes hemos visto un patógeno respiratorio capaz de transmisión comunitaria, pero que también se pueda contener con medidas correctas", agregó en declaraciones en Ginebra.

La "transmisión comunitaria" designa la multiplicación de focos del virus sin vínculo epidemiológico claro con la cuna de la enfermedad, en este caso la provincia china de Hubei.

En China, las autoridades identificaron el martes 125 nuevos casos de contagio. Es la cifra diaria más baja desde el 21 de enero, incluso antes de la puesta en cuarentena de la ciudad de Wuhan (centro), foco de la epidemia.

En Corea del Sur, el segundo país más afectado después de China, el número total de infecciones rondaba el martes los 5.000, luego de que las autoridades anunciaron 477 nuevos casos y otros dos muertos, lo que eleva el total a 28.