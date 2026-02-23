Mirtha Legrand cumple 99 años: estos son los ‘secretos’ de su longevidad

Conductora, actriz, celebridad, pero por sobre todas las cosas hermana, madre y abuela. Hoy, lunes 23 de febrero cumple 99 años Mirtha Legrand, una de las figuras más aclamadas de la escena nacional. “Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, declaró en su programa haciendo referencia a la previa de su nonagésimo noveno aniversario.

Nació en 1927 en la ciudad santafesina de Villa Cañás. Rosa María Juana Martínez Suárez −su verdadero nombre− llegó al mundo minutos después de su hermana gemela Goldy. Tiempo más tarde, junto a su madre y a su hermano mayor, José Martínez Suárez, la familia se trasladó a Buenos Aires. Allí, una pequeña Mirtha realizaría sus primeras apariciones en pantalla, de la que ya nunca más se alejaría.

“Les he dado mi vida”, es la frase con la que termina sus programas semanales en La Noche de Mirtha Legrand y aunque suene a exageración, no lo es. Filmó más de 30 películas y su ciclo televisivo cumple 58 años, siendo actualmente la conductora de televisión más longeva del mundo. “El trabajo me da salud”, declaró en su programa la noche del sábado.

Legrand en el backstage de su programa en Mar del Plata Mauro V. Rizzi

Marca el pulso de la agenda pública y no teme hacer preguntas incisivas a sus invitados, ya se trate de funcionarios públicos, estrellas del espectáculo, colegas e incluso familiares. Sus declaraciones resuenan mediáticamente semana tras semana y dan lugar a una duda frecuente entre quienes la siguen y la conocen en persona: “¿Cómo hace para mantenerse así a su edad?“.

Eso mismo le preguntaron Martín “Campi” Campilongo y Dalia Gutmann, dos de los invitados a la ‘mesaza’ del sábado. “No hay ninguna rutina, nada, nada. Hago kinesiología dos veces por semana, en mi casa. Eso me hace bien”, contó la conductora.

También agregó: “Soy ágil, no soy una pelmaza. No hago meditación, no sé cómo se hace, el pensamiento se me va a otro lado”. Y destacó que uno de sus grandes motores de salud es la pasión por el trabajo: “Soy entusiasta, me gusta mucho mi trabajo”.

Otros hábitos cotidianos que mencionó fueron una alimentación sana, sobre todo moderada, y la nula ingesta de alcohol, tabaco y pastillas. En cuanto al descanso, aseguró que duerme unas 7 y 8 horas por noche.

Una mentalidad que le gana al tiempo

Decidida a no perderle ritmo a la actualidad, Legrand contó en múltiples ocasiones que es una hábil lectora: todas las mañanas lee el diario y en la previa a su programa de televisión estudia detalladamente a los invitados.

Esto último está corroborado por la ciencia. Una investigación publicada en la revista International Psychogeriatrics analizó cómo la frecuencia de lectura habitual (de al menos una vez por semana) se relaciona con el declive cognitivo a lo largo del tiempo en adultos mayores. En los resultados, los investigadores observaron que aquellos que leían regularmente preservaban su función cognitiva en la vejez y reducían la probabilidad de sufrir un deterioro mental acelerado.

Un hito que marcó un antes y un después en su salud fue la pandemia de coronavirus. Por entonces, Legrand pasó 300 días sin salir de su casa para evitar el contagio. “Hasta que un día dije: ‘No puedo seguir así, quiero ser la de antes’ y llamé a Facundo Manes que me dio una lección: ‘Trabaje Mirtha, trabaje’“, contó en los premios Martín Fierro 2022.

Cuando me pregunten qué es la resiliencia, voy a mostrar este video. Gracias @mirthalegrand, sos un ejemplo para todos ❤️ pic.twitter.com/eA8gaubvap — Facundo Manes (@ManesF) May 16, 2022

Es coqueta, reconoce públicamente que le gusta estar arreglada. Eso también se entiende cuando se la ve en sus salidas a teatros, eventos y galas benéficas, de las cuales es habitué.

Conviene remarcar que, en los últimos años, Legrand fue diagnosticada con maculopatía −enfermedad que afecta la mácula, la zona central de la retina responsable de la visión detallada, nítida y a color−; sufrió una obstrucción coronaria, que derivó en la inmediata colocación de dos stents en el sanatorio Mater Dei; y fue sometida en 2025 a una intervención quirúrgica para remover un lunar que le generaba molestias en la mano.

Lejos de pensar en el retiro, Legrand sigue encontrando en el trabajo y en su vida social una razón para mantenerse activa. Quizá ahí resida el gran secreto que tantos se preguntan: no en vencer al tiempo, sino en no dejar de vivirlo.