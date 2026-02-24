Bandas elásticas: el accesorio de fitness clave para fortalecer la masa muscular

El entrenamiento con bandas elásticas se posiciona como una alternativa eficaz, económica y de bajo impacto para fortalecer la masa muscular en personas mayores. Expertos en fitness y salud destacan sus beneficios físicos, mentales y funcionales, respaldados por estudios científicos.

El uso de bandas elásticas se ha consolidado como una herramienta clave para promover un envejecimiento saludable. Según evidencia científica, realizar entrenamiento de fuerza no solo fortalece músculos y huesos, sino que también puede prolongar la vida, tal como señala una investigación publicada en The Journal of the American College of Cardiology.

Además del impacto físico, este tipo de ejercicio también beneficia el cerebro. Diversos estudios indican que cualquier actividad física contribuye a la generación de nuevas neuronas, incluso en edades avanzadas, lo que refuerza su papel en la prevención del deterioro cognitivo.

Una de las principales ventajas de las bandas elásticas es su accesibilidad. Permiten realizar rutinas tanto en el gimnasio como en casa, sin necesidad de equipos voluminosos. Su bajo impacto sobre las articulaciones las convierte en una alternativa ideal para personas que buscan mantenerse activas sin riesgos.

Las bandas elásticas permiten realizar rutinas tanto en el gimnasio como en casa, sin necesidad de equipos voluminosos Vladimir Borovic - Shutterstock

El especialista en fitness Daniel Rodas recomienda especialmente su uso “a partir de los cuarenta años, etapa en la que tendones y articulaciones exigen cuidados adicionales”. Asimismo, explicó que estas bandas ofrecen “una resistencia progresiva con mínima carga articular”, lo que garantiza un estímulo adecuado para el desarrollo muscular.

Un estudio publicado en Plos One respalda estos beneficios, señalando que el entrenamiento con bandas elásticas mejora la flexibilidad, la resistencia, la fuerza muscular, el equilibrio físico y la función cardiopulmonar, además de impactar positivamente en la salud mental de las personas mayores.

El fisiólogo Christopher Travers, de Cleveland Clinic, afirmó que “las bandas de resistencia pueden generar mejoras en la fuerza equivalentes a las de los equipos de gimnasio tradicionales”, lo que refuerza su efectividad como método de entrenamiento.

En términos de composición corporal, un análisis que incluyó 669 participantes en 18 ensayos clínicos evidenció que quienes entrenaron con bandas elásticas lograron una “reducción de la grasa corporal superior” frente a quienes utilizaron pesas libres o solo su peso corporal.

Otra característica destacada es la tensión continua que ejercen durante todo el movimiento. Esto favorece una mayor activación de las fibras musculares, mejora el control postural y contribuye a la estabilidad corporal. Además, facilitan la movilidad articular y ayudan a “minimizar la rigidez y mejorar la flexibilidad”, aspectos clave en el envejecimiento.

Antes de iniciar una rutina, Travers recomienda verificar que las bandas estén en buen estado y utilizar calzado adecuado. “Con cualquier tipo de ejercicio, hay que mantener la forma y la postura correctas”, aconseja. También destaca que “las repeticiones y la resistencia pueden variar según la persona”, pero insiste en que llevar el músculo a la fatiga es clave para obtener resultados.

Finalmente, los expertos coinciden en que no se requieren largas sesiones para notar mejoras. “Bastan 20 minutos por sesión para lograr mejoras sostenidas, independientemente de la edad”, concluyó Rodas, subrayando la eficiencia de este tipo de entrenamiento para incorporar actividad física en la vida diaria.