“Tenemos que ocuparnos de nuestra relación con la plata”: las finanzas personales encuentran su lugar en la agenda del bienestar

“El vínculo que tenemos con el dinero es algo de lo que hay que ocuparse. Desde que conseguimos nuestro primer trabajo, o nos vamos a vivir solos y empezamos a afrontar gastos, el dinero se convierte en una cuestión con la que tenemos que lidiar. Por eso la propuesta de bienestar financiero tiene que ver no tanto con tener más plata, sino más bien con tener claro cuánto ganamos, cuánto gastamos y cómo administrar mejor los recursos en nuestra vida cotidiana”.

Quien habla es Candelaria “Cande” Botto –economista, docente universitaria y gran divulgadora de temas de análisis económico y finanzas–, quien el último fin de semana tuvo la oportunidad de brindar, en el contexto del Bienestar Fest, una serie de charlas orientadas a la educación financiera destinadas a un público amplio.

La actividad tuvo lugar en el stand de Banco Provincia, y la cantidad de gente que se acercó a escuchar y compartir dudas fue una muestra del creciente interés que el tema viene despertando. “La propuesta tiene que ver con traer a nuestra vida cuestiones relacionadas con el manejo del dinero –agrega Botto–. No hay dudas de que una situación de endeudamiento resulta angustiante. Pero si ante eso la respuesta va a ser fingir demencia, o mirar para otro lado, lo único que estamos haciendo es acrecentar el malestar. Bienestar financiero tiene que ver con poder tomar decisiones más informadas y mantener cierta seguridad, incluso frente a imprevistos”.

La charla, organizada en el clásico formato de “mateada” que ya es un sello distintivo del banco, abordó temas como el uso responsable de la tarjeta de crédito, lo importante que resulta tener un fondo de emergencia (sobre todo en el caso de cuentapropistas y emprendedores), cómo se refinancia una deuda y qué alternativas tenemos si queremos invertir.

Las "mateadas" se convirtieron ya en un formato clásico de Banco Provincia. IGNACIO ARNEDO

Stefanía Salerno, subgerente de Relaciones Públicas e Institucionales en Banco Provincia. IGNACIO ARNEDO

La riqueza está en el conocimiento

Banco Provincia viene desde hace años promoviendo la educación financiera como una forma de empoderamiento cotidiano. La idea de fondo, explican, es que el bienestar también puede construirse desde la economía personal.

“Incluir” es el nombre del programa de inclusión y educación financiera que la entidad lleva adelante con la participación de Grupo Provincia, Provincia Servicios Financieros, Provincia Microcréditos y la Fundación Banco Provincia. La meta del proyecto es que toda la población bonaerense pueda acceder a los productos y servicios financieros esenciales, aunque avanza también en educar a las personas en algunas alternativas más sofisticadas, contribuyendo a que puedan adquirir las habilidades necesarias para usarlas.

Entre las iniciativas aparece también “Rico.en.Data”, la capacitación que el Banco puso en marcha en 2024 y sigue impartiendo para estudiantes secundarios de tercer año de las escuelas públicas bonaerenses. El objetivo tiene que ver con ofrecer teoría y práctica para que chicos y chicas puedan tomar en su economía personal decisiones más responsables, y protegerse también contra posibles fraudes.

La cantidad de gente que se acercó a escuchar la charla sobre bienestar financiero demuestra el interés alrededor del tema. IGNACIO ARNEDO

Un círculo que se cierra

Otra de las “charlas-mateada” que Banco Provincia organizó en el marco del Fest tuvo que ver con compostaje: un proceso para tratar nuestros residuos orgánicos y “fabricar” con ellos abono para las plantas. Dado que casi la mitad de la basura que producimos es orgánica (como peladura de frutas y verduras, restos de comida, yerba, borra de café, cáscara de huevo, fósforos, entre otros), el compostaje es una de las prácticas ambientales más beneficiosas –y también sencillas– que hoy pueden promoverse.

Tomás Lusardi, de Proyecto Cultivarte, explicó todo lo que hace falta saber para empezar a compostar. IGNACIO ARNEDO

La compostera para recibir los residuos orgánicos fue también parte de la propuesta del stand. IGNACIO ARNEDO

Tomás Lusardi, de Proyecto Cultivarte, cautivó a la audiencia que, incluso bajo la llovizna del sábado, se acercó al stand para aprender sobre sustentabilidad y, al finalizar la actividad, vaciar el mate en la compostera especialmente instalada en el stand, cerrando el círculo con un desecho que, convertido en nutriente, volverá a la tierra.

Accedé a más contenidos sobre bienestar financiero y enterate de las próximas actividades de Banco Provincia en el perfil oficial de Instagram de la entidad.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.