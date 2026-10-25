Matías Muñoz, psicólogo: “La pareja es la oportunidad que tenemos para elegir qué tomar y qué dejar de los vínculos con los que crecimos”

La segunda jornada del Bienestar Fest, el festival de bienestar más importante de la región, tuvo un espacio estelar para hablar de amor. El psicólogo sistémico y relacional, y autor del libro El cambio está en la mirada, Matías Muñoz, conversó –y jugó mediante experiencias interactivas- con una gran audiencia sobre cómo construir vínculos de pareja sanos.

“La vida es generosa, el amor se puede encontrar acá a la vuelta de la esquina”, comenzó diciéndole a los presentes solteros que están en búsqueda de un gran amor.

Lúdico, dinámico y con vasta experiencia en el área, definió el buen amor como “aquel que permite ser uno mismo sin esforzarse para que el otro nos quiera”. El primer requisito para ser pares en el vínculo, explicó, es poder expresar lo que se siente y se piensa y pedir lo que se necesita, sin la sobreadaptación que se aprendió en la infancia.

Aquellas relaciones asimétricas en las que uno tiene más poder que otro o se ocupa de más cosas no cuentan como pareja porque no están a la par, confirmó Muñoz. “Sí, pueden durar toda la vida, pero no necesariamente conviviendo bien, sino tóxicamente”.

El experto definió el buen amor como “aquel que permite ser uno mismo sin esforzarse para que el otro nos quiera" Fabian Malavolta

Lo mío, lo tuyo y lo nuestro

Para lograr un vínculo armónico y parejo, el experto habló de las tres lealtades que deben convivir a la vez: a lo propio, a lo del otro y a lo que se construye en común. “Cuando solo importa lo propio, hay mucho individualismo y la pareja dura poco o funciona mal”, comenzó explicando. Pero también advirtió: “Cuando alguien se olvida de sí y se ocupa solo del otro, aparece una asimetría parecida al vínculo entre padre e hijo o entre jefe y empleado, con alguien arriba y alguien abajo”. La solución que media entre esos extremos es la lealtad a los proyectos en común: desde planificar un paseo juntos hasta ahorrar para un viaje, tener hijos o tener una casa.

Para aquellos a los que se les vuelve difícil cumplir con las tres lealtades al unísono, Muñoz se retrotrajo a las “huellas de amor” —modelos de pareja que cada uno absorbe de su familia y vínculos cercanos durante años—. “La pareja es la oportunidad que tenemos para elegir qué tomar y qué dejar de esos vínculos modelos con los que crecimos”, dijo. Y ejemplificó diciendo: “Se puede elegir seguir adelante con la huella de la ternura de un padre y no su impulsividad, o el coraje de una madre y no su silencio. La clave es la conciencia: se repite lo que no se ve y uno se libera de lo que reconoce”.

Del discurso al cuerpo

Mencionó que, de acuerdo con estudios académicos, el mayor predictor de divorcio/separación es la crítica. “Estamos mal por tu culpa”, citó como una de las frases más comunes de ese tipo. Una de las formas de lidiar con esto, confesó, es hacerse cargo de la propia parte.

Dolores Pasman, editora de LNBienestar entrevistó al psicólogo Matías Muñoz en el Bienestar Fest Fabian Malavolta

Para llevar las palabras a la acción, instó a los asistentes a que se agruparan de a dos, incluso con desconocidos, y que uno “trabajara” y el otro “ayudara”. En silencio, quien trabajaba debía mirar durante un minuto a su compañero con ojos críticos, guiado por frases que Muñoz iba diciendo, y luego cambió la mirada por una de aceptación incondicional. Tras el desconcierto inicial, la sala se entregó al ejercicio y varios asistentes se emocionaron. Al terminar, preguntó cómo se sintió cada cuerpo: quien fue criticado quería irse, y quien fue mirado con amor, quedarse. “Ahora llevemos los ejercicios a la vida real”, finalizó mientras el público lo aplaudía.