El conocimiento sobre los tratamientos GLP-1 –los medicamentos que regulan el apetito para bajar de peso– pasó en la Argentina del 27 al 36% de los hogares en apenas un año. El dato muestra una evolución por encima del promedio latinoamericano, que alcanzó el 33%, frente al 26% registrado en 2025.

Si bien los números – que provienen del estudio The Health Effect 2026, de Worldpanel by Numerator– exhiben una distancia todavía importante entre conocimiento y utilización, reflejan también el creciente interés por estas alternativas terapéuticas, así como su relevancia en la conversación sobre el control de peso y el bienestar integral.

El fenómeno pone además en agenda una dimensión sanitaria que va más allá de la reducción de kilos: la importancia de preservar la masa muscular, la fuerza y la funcionalidad física.

Estudios revelan que cada vez hay mayor conocimiento e interés por los tratamientos con GLP-1.

Laboratorios Panalab S.A. Argentina, compañía con tres décadas de trayectoria en el desarrollo de productos innovadores orientados a mejorar la calidad de vida, anunció recientemente el lanzamiento de Reversal® Creatina, un nuevo suplemento dietario enfocado en el cuidado de la salud muscular.

Creatina, magnesio, vitamina D3 y CaHMB

Reversal® Creatina combina CaHMB (β-hidroxi-β-metilbutirato de calcio), creatina, magnesio y vitamina D3, ingredientes seleccionados por su acción terapéutica en distintos procesos que se relacionan con el metabolismo energético y la función muscular.

Otro de los componentes destacados de su fórmula es el CaHMB, una forma de hidroximetilbutirato, metabolito de la leucina, un aminoácido esencial que interviene en el metabolismo de las proteínas musculares.

El HMB actúa en dos frentes complementarios: por un lado, estimula la síntesis de proteínas musculares; por otro, contribuye a reducir su degradación. Es gracias este doble mecanismo que el metabolito ha sido estudiado por su potencial contribución para mantener la masa y la fuerza muscular, especialmente en los momentos en que el músculo está más expuesto a perderse, como sucede durante los procesos de descenso de peso.

La fórmula incorpora también creatina, un compuesto presente naturalmente en el organismo que participa en la disponibilidad rápida de energía para la función muscular. El magnesio y la vitamina D3 cumplen un rol importante en el funcionamiento normal de los músculos, complementando el perfil nutricional de la formulación.

Reversal® Creatina combina CaHMB (β-hidroxi-β-metilbutirato de calcio), creatina, magnesio y vitamina D3.

“La pérdida de peso asociada a agonistas GLP-1 siempre implica pérdida de masa muscular”, advierte el dr. José Ricardo Jauregui (MN 74.384). “Y la creatina –subraya– es un nutriente natural con más de 30 años de investigación: el suplemento con mejor respaldo para masa y fuerza en adultos mayores. Creatina y HMB actúan por vías complementarias: energía y fuerza, más freno del deterioro muscular. En pacientes bajo tratamiento con GLP-1, proteína y fuerza son primera línea. El soporte nutricional dirigido es el coadyuvante”, explica.

Por qué es clave preservar la masa muscular durante los tratamientos para la pérdida de peso

Durante los procesos de descenso de peso (y muy especialmente cuando la reducción es rápida o significativa) el organismo no solo pierde tejido adiposo sino también masa muscular, que incluso puede representar una proporción considerable del peso perdido.

Un análisis exploratorio de los estudios STEP 1 (realizado por Wilding y colaboradores) y un subestudio de composición corporal del ensayo clínico SURMOUNT-1 (publicado por Look y su equipo) muestran que entre el 25 % y el 35 % del peso total perdido durante tratamientos con GLP-1 correspondió a masa magra. Esta reducción de masa muscular puede comprometer la fuerza, el metabolismo y la capacidad funcional, por lo que su preservación constituye un aspecto fundamental durante los tratamientos para la pérdida de peso.

La suplementación forma parte de un enfoque integral que incluye actividad física, aporte de proteínas y una alimentación adecuada.

Los especialistas destacan la importancia de adoptar un enfoque integral que incluya alimentación adecuada, suficiente aporte de proteínas, actividad física regular y suplementación nutricional cuando esté indicada.

“Los tratamientos con agonistas del receptor GLP-1 abren la pregunta de ‘qué se pierde’, además de cuánto peso se pierde”, plantea la dra. Samanta Malm Green, médica especialista en Reumatología y Tratamiento del Dolor. Y prosigue: “Preservar la masa muscular es clave para sostener la fuerza y la funcionalidad durante y después del tratamiento. El HMB y la creatina actúan por mecanismos complementarios: el HMB interviene en el equilibrio entre la síntesis y la degradación de las proteínas musculares, mientras que la creatina aporta energía rápida para la contracción y potencia el efecto del entrenamiento de fuerza. Junto con una alimentación adecuada, un aporte suficiente de proteínas y actividad física, su combinación es una herramienta valiosa para acompañar a estos pacientes”.

Con el lanzamiento de Reversal® Creatina, Laboratorios Panalab S.A. Argentina amplía su portafolio de productos orientados al cuidado de la salud muscular y afianza su compromiso con el desarrollo de propuestas innovadoras que las personas necesitan en las diferentes etapas de su vida.

Conocé más en www.saludmuscular.com.ar

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.