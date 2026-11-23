Entré al consultorio agotada con la inercia de una semana intensa, el ritmo acelerado de la agenda y una curiosidad que mezclaba algo de escepticismo con unas ganas genuinas de frenar. Cuando una vive a mil, acostumbrada a responder y resolver todo desde la cabeza, detenerse una hora entera para prestarle atención al cuerpo parece casi un lujo extraño. Pero lejos de ir directo a la camilla o empezar por los pies, la sesión arrancó como empieza cualquier encuentro humano verdadero: sentadas frente a frente, charlando.

Durante los primeros veinte minutos conversamos con Eleonora Biaiñ —directora de la formación en Reflexología Holística Método López Blanco, counselor psicológica y coautora de los libros Salud holística y reflexología y Emociones y trauma—. Me preguntó cómo estaba, qué momento estaba atravesando y cómo sentía el cuerpo. Le confesé algo que suele pasarme: que casi nunca hago síntomas físicos, que no suelo sentir dolores puntuales, pero que muchas veces esa supuesta fortaleza esconde una especie de anestesia cotidiana, una coraza que hace que una deje de registrar lo que le pasa, lo que le pesa o incluso lo que disfruta.

Esa charla inicial fue clave para desarmar varios prejuicios. Ahí entendí de entrada que la reflexología holística —un abordaje psicocorporal humanístico creado por la licenciada Alicia López Blanco— no tiene nada que ver con un oráculo mágico ni pretende adivinar ni diagnosticar enfermedades “leyendo” la planta del pie.

Como me explicó Eleonora, se trata de una terapia natural y complementaria que parte de un principio ancestral que atraviesa medicinas milenarias como la china o la india: en los pies y en las manos existen áreas reflejas que representan órganos, sistemas y partes de nuestro organismo. Bajo esta mirada, los dos pies conforman una unidad que refleja a la persona de manera integral: cuerpo, mente, emociones, espíritu y relaciones.

Los pies suelen ser los elegidos en la sesión porque ofrecen una superficie más amplia, con mayor representación de todo el cuerpo Shutterstock

Autorregulación y equilibrio interno

Al combinar el estímulo manual en esas zonas reflejas con técnicas verbales de escucha y acompañamiento, se invita al organismo a realizar su propio proceso de homeostasis, es decir, de autorregulación y equilibrio interno. Y si bien, aunque, la ciencia todavía no ha terminado de mapear el mecanismo exacto de cada punto reflejo, sí están más que comprobados sus efectos fisiológicos: mejora la circulación nerviosa y sanguínea, alivia tensiones acumuladas, disminuyen el estrés y el dolor, fortalece el sistema inmune, ayuda a desbloquear la energía y regula el sistema nervioso autónomo. Más que buscar una cura mágica, funciona como una herramienta poderosa de prevención y de acompañamiento tanto para procesos físicos —como una lesión o un dolor osteoarticular— como para transitar momentos emocionales complejos o duelos.

Con ese mapa puesto en palabras, pasamos a la camilla. De fondo sonaba una música suave, envolvente y relajante, de esas que invitan a bajar un cambio sin necesidad de forzar nada. Antes de siquiera acercarse a mis pies —que suelen ser los elegidos en la sesión porque ofrecen una superficie más amplia, con mayor representación de todo el cuerpo, y además están más preservados al pasar el día resguardados dentro del calzado—, Eleonora se dedicó a acomodarme en la camilla.

Preparar el terreno

Ese primer contacto fue toda una declaración de principios. Con maniobras lentas, suaves y muy precisas, fue alineando y soltando mi cuerpo desde los omóplatos y la cabeza hasta las piernas. Sentí cómo los hombros empezaban a caer hacia la camilla y cómo la columna dejaba de sostenerse en alerta, entregando por fin todo su peso. Era como preparar el terreno para que la mente dejara de controlar y el cuerpo pudiera recibir el trabajo.

Recién entonces fue hacia los pies. El contacto fue firme, profundo y respetuoso, recorriendo distintas áreas según lo que habíamos conversado en esos primeros veinte minutos. No hubo dolor ni maniobras bruscas, sino una presión justa que parecía ir destrabando capas de tensión silenciosa. Lo que vino después es difícil de describir con precisión porque, literalmente, me desconecté. Sentí una relajación tan profunda y reparadora que en algún momento perdí por completo la noción del tiempo y me quedé dormida.

No sé cuántos minutos pasaron hasta que volví a tomar registro del espacio, pero el despertar fue completamente distinto al de una siesta común: sentía el cuerpo liviano, presente, sin esa pesadez mental con la que había llegado. Como suele señalar Eleonora sobre quienes sostienen esta práctica, el trabajo apunta a ampliar la percepción de nuestras propias sensaciones, emociones y necesidades para volver a conectar con lo que queremos y cómo habitamos el presente.

Antes de irme, me llevé también algunas herramientas prácticas de autorreflexología para aplicar en la rutina diaria: ejercicios simples de movilización de las articulaciones de las manos, trabajar suavemente la zona refleja de la cadera, hacer pequeñas tracciones y círculos en los dedos o estimular puntos vinculados a las cervicales y los hombros cuando aparece la carga del día.

Eleonora también me comentó que para realizar un trabajo más profundo, la propuesta es un tratamiento. Esto es, ocho sesiones ininterrumpidas, una vez por semana. “Así se logra un tratamiento más holístico e integral”, explica aclarando que se trata mucho más de que una experiencia relajante. “Viene gente que está atravesando duelos, algún síntoma físico, un dolor, una rehabilitación entre otras patologías”, agrega.

No hay dolor ni maniobras bruscas, sino una presión justa Kamil Macniak - Shutterstock

Salí de la sesión sin diagnósticos grandilocuentes ni promesas milagrosas, pero con la certeza de haber vivido una experiencia transformadora en su simpleza. Hubo escucha, presencia y un trabajo silencioso sobre el cuerpo que me obligó a frenar y habitarlo de otra manera. Me fui con la sensación liviana de haber descansado de verdad, y con un recordatorio concreto que me acompaña desde ese día: el cuerpo siempre está hablando, solo hace falta hacer un poco de silencio para volver a escucharlo.