¿Te resuenan algunos de estos síntomas? Cansancio o fatiga, neblina mental, grasa abdominal, falta de fuerza, baja libido, infecciones urinarias, falta de concentración, insomnio, etcétera.

Estos síntomas están vinculados con una disminución de estrógenos, fluctuaciones en los niveles de testosterona y progesterona. Estas tres hormonas, junto con las hormonas tiroideas y la insulina, regulan el estado de ánimo y cómo alguien se siente día a día.

Otro síntoma muy común son los calores. Frecuentemente, la gente asocia la presencia de calores con el climaterio, lo cual es cierto, pero es posible estar atravesando esta etapa sin experimentar calores.

Además, es posible experimentar cualquiera de estos síntomas mencionados y desconocer que están relacionados con las fluctuaciones hormonales.

Es cierto que el cambio hormonal, como se sabe, no es progresivo ni uniforme, y puede resultar en cambios en la composición corporal, especialmente en la acumulación de grasa en áreas problemáticas y molestas.

El cambio hormonal no es progresivo ni uniforme, y puede resultar en cambios en la composición corporal, especialmente en la acumulación de grasa en áreas problemáticas LA NACION

¡No cometas este error!

La acumulación de grasa en áreas específicas, como el abdomen, los rollitos en la zona del sutién o los brazos, está directamente relacionada con los niveles de estrógeno y puede ser muy difícil de eliminar. No necesariamente se corrige únicamente con cambios en la alimentación. Por lo tanto, si se está pensando en simplemente reducir la ingesta de alimentos para abordar este problema, se comente un error.

No se lo va a poder resolver sometiéndose a una dieta extrema o ayuno, ni con un detox repentino.

Somos todas distintas

Es importante entender que el cambio en la composición corporal ocurre en distintos momentos para diferentes mujeres. Por eso es que en las seis semanas que dura el programa “Mujer +40″, se tocan las distintas disciplinas como ginecología, nutrición, gestión del estrés, gestión de emociones, sexualidad y actividad física.

Para poder entender en dónde se está en este momento de la vida y armar un puzzle estratégico para poder resolver las cosas que están molestando, con información científica segura y además ordenada.

Reaprender a comer

Después de los 40, 45, 50 o 60 años, es importante reconocer que las necesidades nutricionales pueden cambiar. Esto no significa que todo lo que se estuvo haciendo esté mal, pero puede que ya no sea lo más adecuado para esta etapa de la vida.

Es importante aceptar que, es posible que se tenga que reducir la frecuencia de ciertos alimentos que se solían disfrutar mucho, así como también incorporar aquellos que no lo hacen a uno tan feliz.

Encontrar este equilibrio también implica considerar el bienestar emocional sin dejar de disfrutar de los pequeños placeres como una copa de vino, una cucharada de dulce de leche, un helado o una picadita.

Para construir ese equilibrio se deben tener las herramientas y se las puede encontrar en las distintas áreas profesionales en el programa Mujer +40.

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Por Luciana Lasus.