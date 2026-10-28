Un espacio de movimiento, descanso y encuentro para disfrutar en familia: la propuesta de Mundo Juegos en Bienestar Fest

Durante Bienestar Fest, Mundo Juegos presentó una experiencia pensada para disfrutar en familia y al aire libre. Mientras los chicos tuvieron un sector especialmente diseñado para jugar, explorar, trepar y moverse, los adultos encontraron un lugar para relajarse y descansar.

En Bienestar Fest instalaron un mangrullo con un playground temático, tobogán, tuberías, pasadizos y diferentes sectores para trepar, subir y explorar. IGNACIO ARNEDO

El objetivo es que las familias elijan el espacio, lo disfruten y lo hagan propio. IGNACIO ARNEDO

La propuesta incluyó un mangrullo y un playground temático del Bienestar Fest con tobogán, tuberías, pasadizos y diferentes sectores para trepar, subir y explorar. El espacio también contó con bancos y mesas, donde las familias pudieron comer, conversar o simplemente hacer una pausa en la jornada.

La idea fue invitar a bajar un cambio y disfrutar sin apuro. Una propuesta que puso en primer plano el juego libre y el encuentro familiar, y que permitió que chicos y grandes encontraran dentro del mismo lugar distintas maneras de disfrutar.

Mundo Juegos es una empresa cordobesa que diseña, fabrica e instala juegos infantiles, gimnasios al aire libre y mobiliario urbano en todo el país. IGNACIO ARNEDO

Una empresa que convierte la identidad de cada lugar en juego

Mundo Juegos nació como un emprendimiento local y actualmente cuenta con una planta industrial en Malagueño, Córdoba. Allí diseña, fabrica e instala juegos infantiles, gimnasios al aire libre y mobiliario urbano para municipios, colegios, clubes y barrios privados de todo el país.

Su trabajo se desarrolla a medida: los equipos de diseño e ingeniería consideran las características, el uso y la identidad de cada lugar. En los parques temáticos, la empresa incorpora elementos de la cultura y la historia de cada localidad para transformarlos en parte de la experiencia lúdica.

El diseño se ajusta a las características y paisajes que definen a cada lugar. Así Mundo Juegos convierte la identidad en una experiencia lúdica. IGNACIO ARNEDO

“Buscamos combinar lo didáctico, el aprendizaje y los valores de cada lugar con una propuesta lúdica que además sea estética, agradable. La idea es que los vecinos lo sientan propio, se encuentren ahí, lo disfruten, lo elijan. Hacemos esto tanto en barrios privados como en espacios públicos, que es nuestra principal área de desarrollo”, explicó Micaela Ambrosio, Responsable de Marketing de Mundo Juegos.

Con más de 2.000 proyectos realizados, la compañía integra diseño, fabricación e instalación y cuenta con producción propia en Córdoba. También trabaja con materiales reciclados: procesa más de cuatro toneladas de plástico por mes, que vuelven a la comunidad convertidos en equipamiento para espacios compartidos.

Para conocer mas de este proyecto, podés ver el sitio web de Mundo Juegos.

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