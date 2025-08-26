Una empresa de energía lanza la nueva edición de su programa de pasantías para universitarios

Con el fin de acompañar a los jóvenes talentos en el salto de las aulas universitarias a las empresas, Pan American Energy (PAE) ofrece una oportunidad contundente para acercarse al mercado laboral: su programa de Pasantías Nacionales −una iniciativa que desde 2019 viene acompañando a jóvenes en sus primeras experiencias en el mundo profesional−.

La propuesta apunta a estudiantes que hayan superado los primeros años de sus carreras y residan en las ciudades donde la compañía concentra su actividad: Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Neuquén y Campana. El esquema no es menor: más de 50 jóvenes serán seleccionados este año para sumarse al programa, que comenzará en noviembre y se extenderá durante seis meses, con la posibilidad de prorrogar la estadía hasta un máximo de 18 meses. El registro permanecerá abierto hasta el 19 de septiembre a través de la página oficial del programa.

Vale destacar que, a lo largo de sus seis ediciones, el programa logró sumar a más de 260 estudiantes de universidades públicas y privadas de todo el país. Con un aprendizaje sin igual los jóvenes encontraron en la compañía un laboratorio de experiencias que marcó el principio de su recorrido profesional.

¿Quiénes pueden postularse?

Además de los requisitos ya mencionados, el programa abre la puerta a estudiantes de carreras como:

Ingeniería

Geociencias

Ciencias Económicas

Ciencias Ambientales

Ciencias de Datos

Abogacía

Comunicación

Marketing

Recursos Humanos

Sistemas

Seguridad e Higiene

Psicología y carreras afines.

Lo que diferencia a esta edición de otras es el refuerzo de alianzas que conectan al sector privado con las causas sociales. Dentro de este esquema, PAE renovó el acuerdo con la ONG BisBlick −organización que trabaja con jóvenes de contextos vulnerables que buscan ser los primeros en sus familias en alcanzar un título universitario− por lo que cinco estudiantes de esta red se incorporarán al programa con un acompañamiento integral.

“Cada nueva edición es una oportunidad para generar experiencias transformadoras y abrir puertas al mundo laboral a estudiantes de todo el país”, comunicó respecto del lanzamiento Victoria Traverso, gerente corporativa de Atracción, Aprendizaje y Desarrollo de Talento en la institución. Su mensaje se inscribe en una agenda más amplia: la de promover trayectorias formativas con impacto directo en las comunidades donde PAE desarrolla su actividad.