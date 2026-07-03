Qué significa realmente tu coeficiente intelectual y por qué tu trabajo podría estar relacionado

El Coeficiente Intelectual (CI) funciona como un predictor del desempeño laboral desde hace más de un siglo en el ámbito científico. Aunque los tests de internet carecen de validez, las pruebas psicométricas estandarizadas revelan correlaciones estadísticas claras entre los rangos cognitivos y las trayectorias profesionales y esto no determina un futuro inalterable. Es que el cociente intelectual omite variables fundamentales, como la persistencia, la creatividad y la inteligencia emocional; sin embargo, refleja la velocidad de aprendizaje y la capacidad para procesar información abstracta en entornos laborales complejos.

El coeficiente intelectual alto no alcanza para alcanzar la genialidad BBC Mundo

Investigaciones contemporáneas basadas en el reanálisis de la Encuesta Longitudinal Nacional de Jóvenes (NLSY79) (Jouve, 2026) demostraron que la estructura de los empleos muestra una alineación con diferentes perfiles cognitivos. Las personas con un CI inferior a 90, catalogado como por debajo del promedio, suelen optar por ocupaciones con metodologías estructuradas, tareas prácticas y rutinas predecibles.

Por otra parte, la categoría estándar abarca el rango de 90 a 109 puntos, donde habita aproximadamente la mitad de la población global. Al ser el grupo estadístico mayoritario, sus miembros participan en una gran diversidad de sectores económicos que combinan habilidades técnicas y operativas, tales como la gastronomía, la fontanería, el sector inmobiliario y la aviación comercial.

Al ascender en la escala, el rango de 110 a 119 se define como por encima de la media. De acuerdo con las métricas del IQ Career Lab, quienes forman parte de este nivel asimilan nuevos conocimientos con mayor rapidez y gestionan entornos de alta densidad informativa. Esta categoría incluye disciplinas como la arquitectura, la veterinaria, la investigación en biología marina y las finanzas.

Ya sea que tu coeficiente intelectual sea inferior al promedio, promedio o excepcionalmente alto, podría revelar para qué carreras sos apto (Foto: IA)

El segmento de CI alto se sitúa entre los 120 y 129 puntos. Quienes poseen este perfil demuestran una aptitud avanzada para la resolución de problemas inéditos y la toma de decisiones bajo presión. Finalmente, el estrato superior a 130 puntos califica como un CI muy alto. Estadísticamente, el 98 por ciento de la población mundial se ubica por debajo de esta línea.

Cuál es el país de Latinoamérica con el coeficiente intelectual más alto, según un estudio de psicólogos

Un estudio global, liderado por los psicólogos Richard Lynn y Tatu Vanhanen, destacó a Uruguay como el país con el promedio más alto en América Latina, seguido por Argentina.

El cociente intelectual (CI) fue por años un indicador clave para medir las capacidades cognitivas de las personas Nicolás Janowski - Lugares

Según el análisis, Uruguay tiene un promedio de CI de 96 puntos, ubicándose a la cabeza de América Latina. Países como Argentina (93) y Chile (90) le siguen en el ranking, pero están por debajo de este pequeño país sudamericano.