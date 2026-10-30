Una tendencia que crece: la K-Beauty fue furor en el Bienestar Fest de la mano de SKINKO

Su stand fue uno de los más visitados. Es que Bienestar Fest también tuvo su espacio para quienes encuentran en el cuidado de la piel una forma de mimarse. Durante todo el fin de semana, SKINKO acercó el universo de la K-Beauty al Hipódromo de Palermo dentro del espacio de Ohlalá Beauty, dedicado a la belleza, el skincare, el maquillaje y los rituales de cuidado personal.

La propuesta invitó a los visitantes a conocer algunas de las marcas coreanas que forman parte del portfolio de SKINKO y descubrir productos y rutinas según las necesidades de cada piel. Las marcas más virales como Anua, Celimax, SKIN1004, Medicube, Dr. Althea y VT Cosmetics fueron algunas de las firmas presentes en el espacio, uno de los mas concurridos.

El Skinanalizer fue clave para conocer qué tipo de piel tiene cada uno y diseñar a partir de eso una rutina personalizada. IGNACIO ARNEDO

El secreto del éxito: todos los que se acercaban al stand recibían asesoramiento experto respecto a su piel, cabello y se llevaban una rutina personalizada armada.

Un viaje por la K-Beauty

El stand estuvo pensado como un recorrido para acercarse al skincare coreano de una manera dinámica. Los visitantes pudieron participar de distintas estaciones, completar un Beauty Passport y formar parte de un sorteo.

En el stand había una ruleta para ganarse premios y descuentos. IGNACIO ARNEDO

“Esperamos que la gente que visita el stand de Skinko en Bienestar Fest, se vaya a su casa conociendo un poco más acerca de su piel, y con ganas de dedicarse ese momento de cuidado todos los días. Nos encantaría que se lleven una rutina personalizada. Y la experiencia de haber probado productos que realmente funcionan y con la sensación que resume nuestra mariposa: No se trata de transformarse en otra persona, sino de revelar lo mejor de uno mismo”, contó Laura Paik, Gerente de Compras de Skinko.

Skinko creó en Bienestar Fest un espacio dedicado al cuidado de la piel y a las últimas tendencias de la cosmética coreana. IGNACIO ARNEDO

La propuesta buscó mostrar el cuidado de la piel más allá de su dimensión estética: como un momento cotidiano para bajar el ritmo, prestar atención a las propias necesidades y convertir una rutina en un pequeño ritual de bienestar.

La presencia de la marca también se extendió a las redes sociales. Veinte creadores de contenido UGC y tres macroinfluencers recorrieron el festival, visitaron el espacio de la marca y compartieron la propuesta con sus comunidades digitales.

Los productos más virales de la cosmética coreana llegaron a Bienestar Fest de la mano de Skinko. IGNACIO ARNEDO

Belleza, comunidad y descubrimiento

Para SKINKO, la participación en Bienestar Fest se inscribió en el crecimiento de la K-Beauty en la Argentina y en una tendencia que vincula cada vez más belleza y bienestar. Su propuesta reúne marcas coreanas de skincare, maquillaje, wellness y lifestyle, con una mirada puesta en la innovación y en la personalización de las rutinas.

La compañía cuenta actualmente con diez puntos de venta en el país: Alto Palermo, Alto Avellaneda, Alcorta Shopping, DOT Baires, Recoleta (Av. Santa Fé 1951) y Galerías Pacífico, todos en CABA. Además de Nordelta, Alto Rosario, Nuevo centro Shopping (en Córdoba), y Mendoza Plaza Shopping. Tiene prevista una nueva apertura en Unicenter Shopping. En Bienestar Fest, ese universo encontró un nuevo escenario para acercarse al público desde el descubrimiento, el cuidado personal y la comunidad.

Podés conocer mas de la marca en Skinko.

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