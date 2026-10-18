Bienestar Fest: más de 60 experiencias para activar el cuerpo, divertirse y calmar la mente

Serán dos días para conectarse con uno mismo, poner el cuerpo en movimiento, saber más sobre alimentación consciente, terapias alternativas y descanso, escuchar charlas inspiradoras y, sobre todo, mimarse.

Bajo esta premisa, LA NACION y OSDE vuelven a presentar el Bienestar Fest, el evento más importante del mundo del bienestar, que celebrará su segunda edición el sábado y domingo próximos en el Hipódromo Palermo. La enorme pista se transformará en un mapa de experiencias en el medio del verde con múltiples opciones que también incluyen a los chicos.

El festival abrirá sus puertas a las 11.30 con experiencias que se extenderán hasta las 18.30. En caso de lluvia torrencial, se reprogramará para los días 7 y 8 de noviembre.

Las entradas ya están en venta: cuestan $25.000 por día o un pack por las dos jornadas $40.000; se pueden adquirir a través de la web mundoticket.com. Se ofrecen descuentos exclusivos para compra online con Club LA NACION y OSDE.

Después de convocar a más de 8000 personas el año pasado, la segunda edición del festival redobla la apuesta: seis espacios, más de 60 experiencias y actividades para todas las edades en una programación que combina movimiento, espiritualidad, descanso y entretenimiento. Sin dudas, este será el lugar en el que en solo dos días se podrán probar todas las experiencias de bienestar: desde cuencos tibetanos hasta meditar, practicar yoga o entrenar con los movimientos que hacen los animales. Todo en un mismo lugar, en un line-up único, cronometrado para que nadie se pierda nada. Será un espacio en el que la ansiedad quedará fuera de la agenda. Un fin de semana para el disfrute.

La propuesta es que cada persona pueda construir su propio recorrido: desde escuchar a algunos de los principales especialistas en salud hasta descubrir una disciplina marcial milenaria, participar de una experiencia de hipnosis, sumarse a una práctica de respiración consciente o simplemente recostarse unos minutos en una sesión de sound healing para desconectar del ruido cotidiano.

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Allí cada persona podrá construir su propio recorrido IGNACIO ARNEDO

Una nueva isla

Entre las principales novedades de esta edición aparece la isla Sound Healing Palmolive, un espacio completamente nuevo pensado para quienes buscan regalarse un momento de pausa.

Lejos del ritmo acelerado de la vida cotidiana, esta isla estará dedicada a experiencias de inmersión sonora en las que gongs, cuencos, instrumentos ancestrales y distintas frecuencias crearán paisajes acústicos diseñados para favorecer la relajación profunda.

Aunque durante siglos estas prácticas formaron parte de distintas tradiciones orientales, hoy también despiertan el interés de la investigación científica por su potencial para disminuir el estrés, favorecer estados de calma y facilitar procesos de descanso y recuperación.

La incorporación de este nuevo espacio amplía el mapa del festival y se suma al Escenario Principal Flux, pensado para moverse y activar la energía; el Espacio Inspiración, dedicado a las grandes conversaciones sobre salud y bienestar; la Zona Chill, pensada para conectar con el cuerpo, la mente y el espíritu; y la Isla Zen, donde convivirán disciplinas de bajo impacto y prácticas contemplativas. La propuesta se completa con la Isla Activa SportClub, un espacio dedicado al movimiento y la actividad física, con distintas clases para entrenar, activarse y disfrutar del ejercicio al aire libre, y con el Espacio Astro Place, donde cada visitante podrá acceder a la carta natal y descubrir nuevas dimensiones de la personalidad.

Otra novedad para este año es el lugar especialmente pensado para los más chicos: Bienestar Fest Kids, con actividades diseñadas para que los niños puedan explorar el bienestar a través del juego, el movimiento y la creatividad.

El ecosistema de Bienestar Fest se completa con propuestas especialmente pensadas por las marcas que acompañan esta edición. OSDE tendrá dos actividades en el Escenario Principal Flux con Diego Real y Agus Echegoyen, además de un stand propio; Banco Provincia ofrecerá charlas en su espacio; PAE llevará su experiencia RelajARTE a la Zona Chill y Mi Casita Viva al espacio Kids; y Hygge estará presente con clases de yoga en la Isla Zen con Karina Amatucci y Luli Montorfano. La Isla Sound Healing contará con actividades de Palmolive, mientras que Genser y Oliovita estarán presentes con degustaciones. El recorrido se completa con la Estación Saludable del GCBA y el stand de Renault, donde se exhibirán dos de sus vehículos. También Ohlalá Beauty by Skinko: un espacio de conexión femenina que tendrá tres estaciones que invitarán a las asistentes a la prueba de productos con asesoría de profesionales.

Además, los visitantes podrán recorrer un paseo de compras que reunirá marcas de nutrición, indumentaria, decoración y bienestar y podrá degustar opciones ricas y saludables en el patio gastronómico.

La agenda del festival es amplia y muy variada, con propuestas para todos los gustos y estilos. Se recomienda llevar ropa cómoda, protector solar, una lona o mat de yoga, gorro y una botellita recargable. Pero, sobre todo, lo más importante es priorizar las ganas de desconectar.

En la isla soundhealing se podrá sanar al ritmo de la percusión

Los protagonistas

Una de las experiencias que pondrá al cuerpo en el centro será la de Brenda Cohen, maestra certificada de 5Ritmos. Sofi Lofi abre el domingo el escenario principal con una sesión de ecstatic dance. Emilce Mariano hará una práctica que combina elongación, movimiento consciente y respiración.

También dirá presente el neurólogo Conrado Estol, que ofrecerá una charla centrada en uno de los grandes desafíos de la salud pública: la prevención del accidente cerebrovascular. A partir de recomendaciones, explicará qué decisiones cotidianas pueden reducir el riesgo.

El cardiólogo Daniel López Rosetti invitará a reflexionar sobre cómo aprender a gestionar nuestra propia vida para vivir mejor, sin quedar atrapados únicamente en las exigencias del trabajo, el dinero o las obligaciones.

Otra de las promesas de esta nueva edición será el médico gastroenterólogo Facundo Pereyra, que regresa al festival con una charla sobre alimentación antiinflamatoria enfocada en desinflamar el cuerpo y las articulaciones. Durante el encuentro, explicará en qué consiste el reseteo intestinal: un plan alimentario de 14 días que propone una primera etapa de siete días de descanso digestivo, seguida de un período de siete días en el que los alimentos se van reincorporando de manera gradual.

Daniel Tangona, entrenador físico y coach profesional, propondrá volver a poner el foco en los hábitos cotidianos como herramientas para construir una vida con más energía, autonomía y bienestar. El descanso también ocupará un lugar central. El doctor Pablo Ferrero compartirá herramientas prácticas para mejorar el sueño, uno de los hábitos más deteriorados de la vida moderna.

La alimentación tendrá una mirada renovada con la nutricionista Malena Ramos Mejía, que compartirá su historia y el camino que recorrió para recuperarse de dos enfermedades autoinmunes. Explicará los tres pilares para sanar: la alimentación, la gestión de las emociones y el estilo de vida.

Luego del éxito de su charla sobre ikigai el año pasado, Fer Niizawa acercará los aprendizajes más profundos que incorporó durante los años que vivió y trabajó en Japón. Los disparadores son los conceptos de ikigai y bushido.

Micaela Pichniy, conocida como Yoguilover, dará una clase abierta que busca acercar el yoga a quienes no lo practicaron. Nacho Monti, creador del método TPH, a través de una serie de movimientos conscientes, enseñará herramientas para regular el sistema nervioso, liberar tensiones y recuperar el equilibrio del cuerpo desde una perspectiva integral.

La escritora y especialista en neurociencia Gaby Piccoli también dará el presente con un hackeo mental y corporal, una propuesta que busca poner en juego la manera en que percibimos, pensamos y habitamos nuestro cuerpo.

El movimiento tendrá una propuesta especialmente dinámica de la mano de Agustín Carmuega, que llevará al festival una nueva clase de animal flow. La disciplina combina movimientos inspirados en los animales con ejercicios que trabajan fuerza, movilidad, coordinación y control corporal.

La especialista Paula Echeverría llegará con una propuesta renovada basada en hipnosis para aliviar dolores.

La actriz Natalia Lobo, en su nueva faceta, guiará una meditación que invitará a los participantes a conectar con el cuerpo, con las células y a escuchar el sonido que brota de nuestra esencia más pura.

El domingo el broche final llegará con Dafne Schilling Camila Godoy

Nuevas propuestas

Entre las actividades más llamativas aparecerá el kalaripayattu, considerado por muchos historiadores como la madre de todas las artes marciales, de la mano de Carla Guida.

Se sumarán clases de jiu-jitsu de la mano de Facundo Sirimarco y Jesús Vila, disciplina que en los últimos años ganó popularidad por su capacidad para desarrollar fuerza, confianza y autocontrol.

El taichí también tendrá su espacio con el maestro y referente Liu Ming, director de la Escuela Tai-Chi Wu-Chi. Federico Vila también será parte de la programación con otra propuesta de taichí, para seguir explorando los beneficios de esta práctica a través del movimiento y la respiración.

La programación sumará además una propuesta prometedora: una experiencia de yoga de la risa con María Laura Bardelli. Dentro de este recorrido por las distintas formas de experimentar el yoga, también habrá una propuesta de yoga facial de la mano de Cecilia Navarro Gamboa.

Agustina López Garrón y Luciano Troentle también pondrán pie en el festival para presentar el método DeRose, un entrenamiento ancestral que combina movimiento, fuerza y conciencia corporal.

Laura Castagneto estará a cargo de una clase de pausas activas, una propuesta pensada para poner el cuerpo en movimiento en medio de la rutina.

El reconocido psicólogo Matías Muñoz partirá de una pregunta simple pero profunda: ¿Qué necesita hoy nuestro amor para seguir creciendo?

También habrá lugar para una pausa desde otra perspectiva con Pilar Pose, quien guiará una meditación de coherencia rápida. La reflexóloga Eleonora Biaiñ brindará los lineamientos principales de la reflexología y recursos de estímulo de áreas reflejas en las manos. El bienestar a su vez llegará al territorio de la imagen personal de la mano de Danisa Bevcic, asesora de imagen, quien propondrá una charla sobre la relación entre lo que usamos y cómo nos sentimos.

La relación con el dinero también será parte de la conversación sobre bienestar. Ezequiel Starobinsky estará al frente de una charla sobre cómo construir una relación más consciente y fluida con las finanzas personales, revisar creencias y hábitos alrededor del dinero y explorar nuevas maneras de vincularse con la abundancia.

La respiración y el corazón también tendrán su propio espacio de la mano de Giselle Ochoa, quien invitará a experimentar la técnica HeartMath a través de una práctica de respiración y meditación guiada por la frecuencia y el sonido del corazón.

Dentro de las propuestas que buscan acercar nuevas herramientas al cuidado integral, Nacha Serra estará al frente de una charla sobre hongos adaptógenos, una tendencia que en los últimos años ganó cada vez más lugar. Sol Wais propondrá una experiencia de sound healing masiva e interactiva. El chef Pablo Martín propondrá cambios sostenibles para contruir una mejor relación con una comida saludable, por su parte, Clara Correa acercará los principios de la alimentación ayurvédica.

En la isla Sound Healing se presentarán: Banssu, Anabella Museri, Gea y Sabina, Clara Peper, Pablo Crespo, Virginia Gigena y Gonga Vives.

La grilla se completa con una amplia variedad de actividades pensadas para explorar el bienestar desde múltiples dimensiones. Habrá talleres de reiki, zumba, astrología aplicada al bienestar y espacios dedicados a los vínculos y a la salud emocional.

El doctor López Rosetti volverá a exponer en esta segunda edición del festival Fabián Marelli

Espectáculos de cierre

Los shows de cierre volverán a ser una de las grandes apuestas del festival. El sábado finalizará con una experiencia inmersiva a cargo del grupo musical Gonga, que fusiona instrumentos como gongs, tambores, didgeridoo y handpans con música electrónica, ritmos de oriente, canto y afrobeats.

El domingo el broche final llegará con Dafne Schilling, que volverá a convertir el movimiento en una celebración compartida a través de su método intención en movimiento: una invitación a bailar, respirar, jugar y conectar con el cuerpo desde la libertad.

Más que un festival, Bienestar Fest vuelve a proponerse como un gran laboratorio de experiencias. Un lugar donde conviven la ciencia y las disciplinas ancestrales, la prevención y el juego, el movimiento y la pausa.

Entradas

Un día a elección: $25.000 (sábado o domingo); pack por los dos días del festival: $40.000.

Promociones

Club LA NACION y OSDE ofrecen distintas promociones exclusivas para venta online en mundoticket.com. Hasta mañana inclusive: 2x1‍ en la compra de entradas individuales y en pack por los dos días del festival. Del 20 de octubre al día del evento: 20% en la compra de entradas individuales y en pack por los dos días hasta agotar stock. En la compra por boletería aplican los siguientes descuentos: personas con discapacidad, gratis con certificado único de discapacidad. Menores de 15 años, gratis, hasta dos por persona.

Qué llevar

Botella de agua reutilizable (vacía) para recargar en los puntos de hidratación, protector solar, gorra o sombrero y lentes de sol. Manta o lona para sentarse en el pasto. Mat de yoga. Ropa y calzado cómodos. Termo y mate (habrá para recargar).