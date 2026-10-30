Daniel López Rosetti, médico cardiólogo: “Quienes practican la gratitud como hábito viven mejor”

El doctor Daniel López Rosetti abrió su charla en el segundo día de Bienestar Fest con una premisa: la frontera final del bienestar es la filosofía de vida, es decir, el modo en que uno decide abordar cada día. “No les traigo nada nuevo, son herramientas con miles de años de historia que quizá después de esta charla los convenza para que las apliquen día a día”, le dijo a los cientos de oyentes que asistieron a escucharlo.

“¿Quién soy?, ¿cómo soy?, ¿cuáles son mis pensamientos?, ¿cuáles mis debilidades? ¿qué me motiva o me hace sentir bien?”, fueron las primeras preguntas con las que indagó al público.

Así fue como profundizó sobre la importancia de autoconocerse. Y para ilustrarlo, evocó el oráculo de Delfos en la Antigua Grecia, donde, según contó, una inscripción advertía a los consultantes que, si no encontraban dentro de sí lo que buscaban, tampoco lo hallarían afuera.

El doctor posando para una foto con el público Nicolas Astarita/AFS

Para acompañar esa herramienta mencionó la dicotomía del control: “Hay que poder distinguir lo que se puede gobernar de lo que no. El clima, el paso del tiempo, los accidentes o las opiniones ajenas están fuera de nuestro alcance”, ejemplificó. Las cosas que sí se pueden controlar, en cambio, son los propios actos, decisiones, juicios y emociones. Ilustró lo mencionado con una anécdota: hace un tiempo estaba manejando y un conductor lo insultó, pero él mantuvo la calma. “¿Quién piensan que sufrió más?”, preguntó a la sala. En síntesis, su regla es recordar de quién es la opinión ajena: del otro.

Memento mori y memento vivere

“Cuando los generales romanos eran aclamados al volver de una batalla, alguien les recordaba en el carro que iban a morir”, dijo introduciendo la tercera herramienta: el memento mori (en español ‘recuerda que morirás’). Completó la idea promulgando el memento vivere, recordar que hay que vivir, y con el carpe diem de la película La sociedad de los poetas muertos.

La cuarta herramienta para incorporar en el día a día que recomendó -y reveló que él también implementa religiosamente- es llevar un diario que todos los días registre por escrito tres preguntas: qué hice mal, qué hice bien y qué podría haber hecho diferente. “Les propongo empezar esta misma noche y revisar lo registrado después de una semana”, dijo. Con poder leer lo escrito durante esos días, reveló, se puede detectar qué se hizo/hace mal de forma reiterada y conviene bajar la dosis; y qué cosas generaron bienestar y conviene aumentar su dosis.

López Rosetti aconsejó registrar por escrito todos los días tres preguntas de autoconocimiento Nicolas Astarita/AFS

“Por último, no hay que olvidarse de la gratitud”, destacó, a la par que invitó a hacer una acción hedónica: “Agarren su teléfono y envíenle un mensaje de WhatsApp a alguien a quien quisieran agradecerle algo”, dijo. Sobre esta actitud de agradecimiento informó que “numerosos trabajos científicos demuestran que quienes practican la gratitud como hábito viven mejor”.

Su mensaje final para invitar a la reflexión y acción fue: “Nadie puede hacer por otro lo que no hace por sí mismo”.