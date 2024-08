Es argentina y trabaja con los “punto karate”: que son y cómo funciona el método express que permite manejar la ansiedad

Escuchar

Los tiempos vertiginosos en los que vivimos hacen que cada vez más personas sufran de estrés o ansiedad. A la par de estas dolencias, surgen también métodos novedosos para lidiar con ellas. El tapping es una herramientas con muchos años de historia que cobra relevancia en la actualidad. Se trata de una técnica de liberación emocional basada en la digitopuntura asiática, que implica golpear o masajear puntos específicos en el cuerpo mientras uno se concentra en un problema o recuerdo emocional. También es conocido como EFT por sus siglas en inglés, Emotional Freedom Technique.

Nati Franz, autora del libro “A todo tapping” habla de cómo esta técnica puede cambiar nuestro día a día. Cuenta que cuando descubrió el tapping, a los diecinueve años, en una sesión de terapia, entendió la potencia de este método para sanar traumas y dolores arraigados de manera eficaz y rápida. Luego, con un extenso camino recorrido en búsqueda de una mejor calidad de vida, creó el método NF, que une elementos de tapping con otras disciplinas como el yoga, la meditación, la bioenergética, el movimiento libre y las afirmaciones. Tapping express, como ella lo llama, es la herramienta que desarrolló para llevar a la vida cotidiana los beneficios de este método. “Se trata de liberar el estrés del momento, la ansiedad, poniendo el foco en lo que uno quiere lograr día a día”, dice, en un tono relajado y sonriente que denota la relajación que logra gracias a su práctica diaria.

¿Cómo alcanzar un mayor bienestar?

Desde esa perspectiva, Nati Franz apunta algunos ejercicios que pueden servir para superar situaciones del día a día. Antes de comenzar, cuenta que los puntos que se estimulan en las sesiones de tapping coinciden con los que se describen en la medicina china, correspondientes a los diferentes meridianos del cuerpo. Generalmente se trabaja con el “punto karate” (el borde externo de la mano), la parte superior de la cabeza, los costados y debajo de los ojos, debajo de la nariz y el mentón, entre otros.

Para comenzar el día con energía: Nati Franz cuenta que una forma simple de conectar con lo que queremos para el día que empieza es iniciar con un poco de tapping en el borde de la mano -el punto karate- mientras hacemos una afirmación del estilo “hoy es un gran día para mí”, “hoy estoy en paz”, o “soy talentoso/a y aprendo cada día nuevas formas de apreciarme”. Se trata de conectar y afirmar nuestro propósito antes de arrancar la jornada.

Para liberar estrés, angustia o dolencias: En estos casos, la autora de “A todo tapping” recomienda comenzar con tres respiraciones profundas conectando con la emoción que nos aqueja, a la cual se le asigna un número de cero a diez, en una escala en la que el diez es el máximo de dolor físico o emocional. A partir de ahí recomienda dejar fluir los pensamientos mientras se empieza a hacer tapping en el borde de la mano en el punto karate, afirmando: “esta emoción que siento la acepto total y completamente”. Luego, se continúa con el tapping en todos los puntos del cuerpo. “Esto va liberando la emoción de una manera espectacular. Cuando la intensidad del dolor o la emoción baja a menos de cuatro, empezamos a afirmar lo que deseamos, como por ejemplo “elijo sentirme tranquila, estar en paz, o lo que sea que deseemos para nosotros en ese momento. Esto permite cambiar completamente nuestro cerebro, activándolo a estar en esa energía más positiva”, comenta Franz.

Tapping para combatir los miedos: Para los momentos en los que aparecen los pensamientos negativos, temores o ansiedades, Franz propone practicar tapping mientras hacemos afirmaciones del estilo “suelto y libero este pensamiento o temor”, “cancelo este pensamiento”, o “no es cierto...”. “La mente nos miente todo el tiempo. La mayoría de las veces toda la ansiedad que sentimos es por cosas del futuro, una idea o un pensamiento de algo que no va a suceder jamás. Entonces, se trata de enseñarle a la mente también que esto no es cierto, para poder soltar ese miedo o ansiedad”, dice.

En momentos de enojo: Más allá del empeño que pongamos en mantener una vida equilibrada, diferentes situaciones pueden llevarnos a perder la calma y sentir rabia. En esos momentos, Franz recomienda hacer tapping recorriendo los diferentes puntos repitiendo: “este enojo que siento lo acepto total y completamente. Estoy enojada, y elijo en este momento soltar y liberar todo el enojo. Nadie tiene tanto poder como yo, y elijo estar tranquila, elijo estar en paz. Aunque sienta enojo, me acepto total y completamente, elijo estar tranquila y estar en paz. Nadie tiene más poder sobre mí que yo misma. Me declaro feliz, tranquila y en paz.”

Mantener el equilibrio en el día a día es posible con una práctica cotidiana, Franz recomienda comenzar a la mañana con una práctica de yoga o actividad física que permita movilizar el cuerpo mientras conectamos con la respiración. “Esto produce un reseteo, un chequeo diario para ver cómo nos sentimos y desde ahí elegir: hacer un tapping para elevar la energía o para conectarnos y liberar los problemas o el estrés del momento y enfocarnos en el día que queremos tener”.

Por las noches, recomienda, sin dudas, la meditación, que practica regularmente. Se trata, dice, de pequeños pasos, que cada uno adapta a su rutina diaria con el tiempo que les pueda dedicar. Aunque no sean perfectos, dice, ayudan muchísimo a que el cuerpo esté en equilibrio y no haya tantos desórdenes a nivel mental, físico y espiritual. “Mi primera recomendación es conocerse y ver con qué uno resuena más. No a todos nos gusta lo mismo, hay gente que medita bailando, por ejemplo. Mediante la práctica de la escritura, la meditación, el yoga o haciendo terapia, uno se va conociendo y puede tomar esa decisión que hará que se sienta mejor en el día a día. Esos son pilares que uno tiene que tener siempre para ir encontrando su propio bienestar”, concluye.

