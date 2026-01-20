La terapia que potencia la autoestima y desbloquea emociones y sentimientos

Arte terapia es una disciplina terapéutica que utiliza la creación artística para ayudar a las personas a explorar sus emociones, resolver conflictos, fomentar la autoconciencia y reducir el estrés. Partiendo de la premisa de que “el arte cura”, su práctica se vale de diversos medios plásticos para externalizar contenidos internos, permitiendo una vía de comunicación no verbal especialmente valiosa.

Si bien como práctica clínica se formalizó recién en el siglo XX, su esencia se remonta a la prehistoria, cuando el ser humano utilizaba elementos naturales para dejar testimonio de su vida y sus creencias. La vertiente con materiales orgánicos y reciclables se vincula directamente con aquella conexión primigenia con el entorno, donde la naturaleza no solo es fuente de inspiración, sino también el material esencial.

En Argentina, la aplicación de esta filosofía encuentra en el artista y educador ambiental Gonzalo Álvarez a uno de sus precursores más dedicados. Hace 25 años, con la premisa de “enseñar a cuidar la naturaleza a través del arte, aprender a valorar los recursos naturales, conocer las especies nativas de Argentina y del mundo, conectar con las ecorregiones e integrar nuevos criterios pedagógicos”, Álvarez creó el Proyecto BIO. Según explica, se trata de una “maravillosa acción consciente” y un “enfoque terapéutico para fomentar una conexión sensorial y un bienestar emocional poderoso”.

A diferencia del arte terapia tradicional con pintura o arcilla, esta técnica se distingue por la utilización de materiales de origen orgánico y reciclado: ramas caídas, hojas secas, cortezas, semillas, pigmentos naturales, papeles de descarte, textiles viejos que invitan a una conexión profunda con el ciclo de la vida y la conciencia ecológica, integrando la creación artística con la belleza de la imperfección y lo efímero.

Álvarez se define como un artista que busca despertar la conciencia, logrando “que las emociones y las capacidades que cada uno tiene guardada o dormida pueda ser expresada libremente”. Por eso, prefiere denominar a su trabajo como “el arte de la nueva conciencia”. Este concepto trasciende el mero uso de materiales nobles que la naturaleza provee e incorpora la reutilización de materiales inorgánicos. “He logrado a su vez la reutilización de materiales inorgánicos como: cajas, cartones, telas, bolsas, tapitas y botellas de plástico,” explica. Esta fusión no es casual, sino el pilar de su trabajo pedagógico.

Verena Boehme, directora ejecutiva de Fundación Manos Verdes y especialista en sostenibilidad, coincide en que esta práctica trasciende lo estético: “Trabajar con materiales de descarte a través del arte es un proceso de recuperación de valores. Al darle identidad, tiempo y atención a algo que fue desechado, también se activa un proceso terapéutico interno: volver a reconocer valor donde parecía no haberlo”.

El arte terapia, así concebido, potencia la autoestima y el autoconocimiento, permitiendo la expresión de emociones y sentimientos que a veces están bloqueados, facilitando la narrativa visual de experiencias vividas y compartidas. En ese sentido, el rol del artista consiste en “despertar conciencia” en niños, adolescentes y adultos, para que ellos “se conviertan en los protagonistas de sus vidas y descubran sus propias capacidades”. Como señala Boehme: “Cuando un material descartado vuelve a servir y se transforma en una obra, ocurre algo muy similar a lo que pasa con la autoestima: se recupera el valor externo y, al mismo tiempo, el valor interno”.

Una clase de arte terapia con materiales orgánicos en las escuelas puede comenzar con una selección de las obras del artista por parte de los docentes, que luego son estudiadas, investigadas y recreadas por los alumnos, completando el círculo en la instancia de encuentro presencial con el artista en la escuela.

La efectividad de este método se comprueba en el territorio. Verena Boehme relata una experiencia concreta: “En talleres con adolescentes que al principio no se interesaban por la actividad ni participaban en clase, vimos cómo, a través del trabajo artístico con metales descartados, se abrían, se involucraron y empezaron a expresarse creativamente. El material fue la puerta de entrada al vínculo”. El beneficio de esta práctica es vasto y duradero. Durante el proceso, el arte fomenta la capacidad del hacer, la conexión con materiales nuevos distrae la mente y conecta con nuestro ser. “A largo plazo, los niños expresan su felicidad, potencian su carácter y autoestima”.

El arte con materiales reciclables despierta una responsabilidad superior: “Al trabajar con lo que descartamos, reflexionamos sobre nuestro rol como consumidores y como parte de un ecosistema mayor. Es una práctica que conecta bienestar personal y responsabilidad ambiental”, concluye Boehme.

De esta manera, el acto de crear una obra efímera con lo orgánico y lo residual se convierte en una metáfora del proceso de soltar, aceptar la descomposición de viejas estructuras y encontrar valor en lo que parece gastado o roto. Fomenta una profunda gratitud, reduce el perfeccionismo y conecta al individuo con su rol dentro del ecosistema, sanando la desconexión con la naturaleza.