La reconocida actriz María Rosa Fugazot murió este fin de semana. La mujer tenía 83 años y, según pudo saber LA NACION por fuentes policiales, fue hallada en su departamento en el barrio porteño de Palermo tras un llamado que indicaba que había una persona descompensada.

A las 21.45 de este domingo, personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad acudió hasta un edificio en la calle Güemes al 4700 tras un pedido de ayuda telefónica por un problema de salud, razón por la cual también fue convocado el SAME.

Murió la actriz María Rosa Fugazot a los 83 años

En el departamento señalado había dos mujeres —según pudo saber este diario, una era una amiga y la otra, una prima hermana de la actriz— que permitieron el acceso a los oficiales. Una vez que arribó el personal médico, se constató que había una persona fallecida en la cama de una habitación, sin rastros de violencia, detallaron las fuentes. Se trataba de Fugazot.

En la investigación del caso interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N.º 12, a cargo de Martín Parrando, secretaría de Leandro Alonso, que dispuso actuaciones por averiguación de causales de muerte.

“Una protagonista popular”

“Con la muerte de María Rosa Fugazot se va una protagonista popular, formada en la vieja escuela del espectáculo que atravesó generaciones y permaneció siempre vigente. Desde esta Casa Teatral lamentamos despedir a una actriz de aquellas que respiró este oficio desde siempre”, escribieron en un emotivo posteo desde la cuenta oficial del Multiteatro para homenajear a la reconocida actriz.

⚫️ Con la muerte de María Rosa Fugazot se va una protagonista popular, formada en la vieja escuela del espectáculo que atravesó generaciones y permaneció siempre vigente.

Desde esta Casa Teatral lamentamos despedir a una actriz de aquellas que respiró este oficio desde siempre. pic.twitter.com/aL58NDtjoL — Multiteatro (@multiteatro) June 8, 2026

A lo largo de sus más de 60 años de trayectoria, participó del elenco de la La casa de Bernarda Alba, en 2014; también formó parte de la obra El conventillo de la Paloma de 1998. En televisión, se destacó en programas como Operación Ja-Já (1967) y Polémica en el bar. Así como en El puntero (2011), la multipremiada miniserie dramática de Polka, en donde interpretó magistralmente a Antonia, la madre del Gitano Perotti (Julio Chávez).

La actriz había nacido el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López y era hija de los artistas Roberto Fugazot y María Esther Gamas.

La muerte del hijo de Fugazot

Casi un año atrás, a los 53 años, murió René Bertrand, hijo de César Bertrand y Fugazot. El reconocido actor se había desempeñado en teatro, cine y televisión y estaba en pareja con la actriz Belén Giménez, con quien tenía dos hijos. Según trascendió entonces, Bertrand luchaba contra una enfermedad en los huesos y cuando falleció se encontraba internado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires.

Casi un año atrás, a los 53 años, falleció René Bertrand, hijo de César Bertrand y Fugazot. El reconocido actor se había desempeñado en teatro, cine y televisión y estaba en pareja con la actriz Belén Giménez, con quien tenía dos hijos

Nacido como René Rogelio Roberto Caumont el 25 de agosto de 1971 en el seno de una familia artística: “Ser hijo de… me sirvió para el primer llamado para laburar porque mis padres sembraron amor”, había dicho el artista.

La muerte de su hijo fue un duro golpe para Fugazot, que intentó desde ese momento salir adelante pese al gran dolor que atravesaba. En la última entrevista que brindó para LA NACION, la actriz contó al respecto: “Es muy difícil… Es muy difícil porque lo que menos pensás en la vida es que vas a perder un hijo. Es duro…. Me pasó un tractor por encima, y hago lo mejor que puedo". De todas maneras, siguió adelante y cumplió con los trabajos con los que se había comprometido.“No tengo muchas ganas de hacer nada, pero lo hago porque es mi trabajo. Y lo hago con toda la energía que puedo”, expresó por entonces.