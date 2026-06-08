Israel e Irán prometen una desescalada, pero los últimos ataques hacen temer una nueva guerra regional en Medio Oriente

DUBÁI.– Israel e Irán intercambiaron fuego el lunes en la madrugada en sus primeros ataques desde que Estados Unidos alcanzó un alto el fuego con Teherán hace dos meses. Horas después, el Ejército de Irán dijo que detendría sus operaciones ofensivas y fuentes anónimas aseguraron que Israel había frenado los preparativos para nuevos ataques.

Las nuevas hostilidades amenazan con arrastrar de nuevo a Medio Oriente a una guerra regional a gran escala.

Manifestantes iraníes afines al gobierno agitan banderas de Irán y de Hezbollah, en Teherán, el 7 de junio de 2026 ATTA KENARE - AFP

La guerra, iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero con ataques contra Irán, ha sacudido la economía mundial, ha impulsado los precios de la energía en todo el mundo y ha encarecido muchos productos básicos, incluidos los alimentos. Los funcionarios no han podido convertir el alto el fuego de abril en un acuerdo para poner fin al conflicto de forma permanente.

Frágil alto el fuego

Durante la tregua, Irán ha mantenido su asfixiante control sobre el estrecho de Ormuz, un paso crucial para el petróleo y el gas natural del mundo cuyo cierre fue la razón principal por la que los precios mundiales del combustible se dispararon. Israel ha continuado atacando al grupo terrorista Hezbollah, aliado de Irán en Líbano, y se ha adentrado más en ese país. Y el lunes, los rebeldes hutíes en Yemen, otro aliado iraní, también dispararon contra Israel y advirtieron que atacarían a los barcos asociados a Israel en el mar Rojo.

Con poco progreso aparente en las conversaciones de paz, Israel e Irán intercambiando fuego y los hutíes uniéndose a los combates, los riesgos de que la guerra vuelva a estallar por completo parecían más altos que en cualquier momento desde el alto el fuego.

Una mujer agita una bandera iraní frente a retratos del líderes iraníes durante una manifestación oficialista en Teherán, el 7 de junio de 2026 ATTA KENARE - AFP

Tras los nuevos ataques, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su cuenta de Truth Social: “Israel e Irán deben dejar inmediatamente de ‘disparar’”.

Más de 18 horas después del inicio de la escalada, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aún no había hecho comentarios públicos sobre la crisis. Trump declaró al medio norteamericano Axios el domingo por la noche que planeaba llamar a Netanyahu para pedirle que no tomara represalias.

“Voy a llamar a Bibi [Netanyahu] ahora mismo y decirle que no responda”, dijo Trump en una entrevista telefónica, según afirmó el periodista Barak Ravid.

Captura de pantalla de la publicación de Trump. Fuente: Truth Social

Poco después de la publicación de Trump el lunes, el mando conjunto del Ejército iraní emitió su comunicado. Dijo que si Israel o sus partidarios llevaban a cabo cualquier otra “agresión y actos hostiles”, incluso en el sur de Líbano, entonces “seguirán medidas mucho más severas y aplastantes que antes”.

Casi una hora más tarde, dos funcionarios militares israelíes con conocimiento de la situación que hablaron con The New York Times bajo condición de anonimato dijeron que Netanyahu habría ordenado al Ejército israelí detener los preparativos para un nuevo ataque contra Irán.

Personas buscan refugio mientras suenan las sirenas de alerta antiaérea que advierten sobre la llegada de misiles iraníes en Ramat Gan, Israel, el 8 de junio de 2026 Oded Balilty - AP

Antes, dos funcionarios regionales dijeron que había esfuerzos diplomáticos concertados en marcha el lunes para salvar el alto el fuego.

Funcionarios de Egipto, Arabia Saudita, Turquía, Pakistán y Qatar han instado al gobierno de Trump a presionar a Israel para que frene sus ataques contra Irán y Beirut. También han instado a funcionarios iraníes a detener los ataques contra Israel, dijeron. Ambos funcionarios hablaron a condición de guardar el anonimato.

Trump dijo que había conversaciones en marcha para un alto el fuego entre Israel e Irán, aunque no dio detalles.

Ataques en la tregua

Irán lanzó oleadas de ataques contra Israel el lunes, e Israel lanzó ataques contra el centro y el oeste de Irán. Fue el primer intercambio de fuego desde el alto el fuego.

La televisión estatal iraní reportó que se oyeron explosiones en Isfahán, Karaj, Tabriz y Teherán. Irán cerró el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional Imán Khomeini de Teherán tras el ataque israelí.

Imagen tomada en el norte de Israel muestra un misil de la "Cúpula de Hierro" interceptando proyectiles entrantes, el 8 de junio de 2026 JALAA MAREY - AFP

Las agencias semioficiales de noticias Fars y Mehr dijeron que ataques israelíes habían alcanzado una fábrica petroquímica en la ciudad de Mahshahr. No ofrecieron detalles sobre daños. El Ejército israelí confirmó posteriormente el ataque contra la planta, diciendo que apuntó a sitios que producen materiales para misiles balísticos. También dijo que atacó lanzadores de misiles montados en camiones.

Israel dijo que sus ataques respondían a un ataque con misiles iraní. Teherán advirtió el domingo que tomaría represalias después de que Israel atacara sin previo aviso los suburbios del sur de Beirut. Cuando Israel respondió, Irán volvió a disparar.

Un proyectil surca el cielo sobre el centro de Israel durante un ataque con misiles iraníes, el 7 de junio de 2026 Ohad Zwigenberg - AP

La Guardia Revolucionaria, el cuerpo paramilitar iraní, señaló que había atacado dos bases militares en Israel.

Se oyeron explosiones en el centro de Israel mientras las defensas antiaéreas intentaban interceptar el fuego iraní entrante. Las sirenas también sonaron en la vecina Jordania.

Tensa relación entre Washington y Tel Aviv

Tras el fuego cruzado, Irán culpó a Estados Unidos por la escalada.

“Nadie cree que el régimen israelí emprendería ninguna acción sin coordinación con Estados Unidos”, dijo el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, durante una sesión informativa con periodistas en Teherán.

La Casa Blanca no respondió a mensajes sobre los ataques de Israel y si se realizaron en coordinación con Estados Unidos.

Una columna de humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí en la ciudad costera de Tiro, Líbano, el 7 de junio de 2026 KAWNAT HAJU - AFP

Trump y Netanyahu iniciaron la guerra en un ataque estrechamente coordinado, y funcionarios israelíes presumieron orgullosamente de una cooperación sin precedentes “hombro con hombro” durante todo el conflicto, que llegó a 100 días el lunes.

Pero desde los primeros ataques, los dos mandatarios se han movido en direcciones opuestas, con tensiones que a veces se han derramado a la vista pública. Netanyahu parece haber desafiado abiertamente a Trump con el ataque del domingo en Beirut y los ataques posteriores en Irán, mientras que Trump ha expresado su descontento con Israel, incluso menospreciando a Netanyahu al declarar a The Financial Times que “Yo tomo todas las decisiones”.

Personas buscan refugio mientras suenan las sirenas de alerta antiaérea que advierten sobre la llegada de misiles iraníes en Ramat Gan, Israel, el 8 de junio de 2026 Oded Balilty - AP

Las diferencias entre ambos parecen derivar de las consideraciones locales de cada líder. Netanyahu enfrenta elecciones este otoño y está bajo presión pública para responder a los continuos ataques de Hezbollah contra el norte de Israel. También recela de parecer demasiado servil ante Trump.

El presidente norteamericano, por su parte, también enfrenta elecciones —para el Congreso en noviembre— y está ansioso por poner fin a una guerra que ha sacudido la economía mundial y ha elevado los precios para los consumidores.

Disparos en el mar Rojo

Por su parte, los rebeldes hutíes en Yemen se atribuyeron el lunes un ataque a Israel y dijeron que los barcos asociados a Israel volverían a ser objetivo de ataques en el mar Rojo, poniendo en peligro no sólo esta vía de navegación sino también el golfo de Adén y el estrecho de Bab el-Mandeb. El comunicado del general de brigada Yahya Saree fue difundido en el canal de noticias por satélite al-Masirah de los hutíes.

Los hutíes hicieron una amenaza similar durante la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza y mataron al menos a nueve marinos y hundieron cuatro barcos en más de 100 ataques, a menudo apuntando a embarcaciones con vínculos tangenciales o incluso sin vínculos con Israel.

Agricultores rocían agua sobre un campo agrícola incendiado junto a un proyectil en las cercanías de la localidad de Najha, Siria, el 8 de junio de 2026 Ghaith Alsayed - AP

Los ataques trastocaron el transporte marítimo en el mar Rojo, por el que antes de la guerra pasaban cada año alrededor de 1 billón de dólares en mercancías.

Algunos residentes de Teherán dijeron que se estaban preparando para un conflicto potencialmente prolongado.

“Creo que Irán hizo algo bueno (...). Creo que esta guerra va a continuar por mucho tiempo, y no nos rendiremos hasta la victoria”, dijo Reza Khorramgah, un residente de Teherán de 37 años.

Buques de carga y embarcaciones comerciales permanecen fondeados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el 8 de junio de 2026 Amirhosein Khorgooi - ISNA

Las personas dispuestas a hablar ante la cámara en Irán a menudo hacen comentarios apoyando su teocracia.

En Israel, las escuelas estaban cerradas en todo el país, pero muchos negocios permanecieron abiertos. Las calles de Tel Aviv estaban más apagadas que un día laborable normal, aunque muchas personas hacían recados después de una mañana que les hizo correr a los refugios varias veces .

Agencia AP y diario The New York Times