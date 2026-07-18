Ni física ni mental: la verdadera habilidad detrás del éxito de Lionel Messi

El silbato marca el final del partido y, antes de levantar un trofeo, los ojos de Lionel Messi buscan siempre el mismo objetivo: su familia. La escena se repite desde hace años, en Barcelona, en Miami o en los estadios en los que juega con la selección argentina, y revela una constante que va más allá del resultado de un partido o los récords que pueda romper el 10: cada conquista encuentra su verdadero sentido cuando puede compartirla con quienes forman parte de su círculo más cercano.

Celia y Jorge Messi, Antonela Roccuzzo, Ciro, Mateo y Thiago −sus tres hijos−, Rodrigo, Matías y María Sol −sus hermanos− juntos con sus respectivos hijos, son los que integran este círculo vincular tan importante para el capitán del seleccionado.

Su acompañamiento es tan fundamental que incluso Inma Puig, psicóloga deportiva del Fútbol Club Barcelona, aseguró en varias ocasiones que uno de los aspectos que caracterizan a futbolistas como él, es que siguen jugando como si estuviesen en el potrero. “No se cansa porque hay un deseo de perpetuarse. Pero no lo hace para las grandes masas, lo hace para sí mismo y para la gente que le importa”, sentenció la experta.

Los Messi y los Roccuzzo, familia completa acompañando al astro Instagrama/@leomessi

Su camino no fue fácil: desarraigo, una vida alejada de sus hermanos y de su madre en un momento de la vida en el que se termina de forjar la identidad.“Pudo sortear las adversidades gracias a la calidad de sus vínculos tempranos. Cuando un niño ha construido un apego seguro en su infancia, suele desarrollar una confianza básica que le permite explorar nuevos entornos sin perder la sensación de sentirse sostenido”, plantea Sebastián Blasco, autor de los libros Detrás del deportista: la realización personal como victoria y El camino del deportista: un viaje hacia el ser.

Sobre su figura actual y rendimiento, Messi llena de halagos en posteos online y entrevistas a su esposa Antonela. A ella la describe como “el sostén emocional de su entorno más cercano y un pilar indispensable del hogar”.

La primera foto de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo Instagram @antonelaroccuzzo

A Antonela Roccuzzo la describe como “el sostén emocional de su entorno más cercano y un pilar indispensable del hogar”

Sin embargo, yendo hacia atrás en su historia, hay una figura familiar que sobresale: su abuela Celia Olivera de Cuccittini, quien en sus primeros años de vida discutía con los entrenadores del club Abanderado Grandoli para que lo hicieran jugar con los de categorías mayores. Es a ella a quien le dedica históricamente sus victorias cuando levanta los brazos y apunta con los dedos índices al cielo. Falleció cuando Messi tenía 11 años y fue uno de los grandes golpes que afrontó. Dos años más tarde, desembarcaba en Barcelona para cumplir el sueño de su vida y con muchos desafíos por delante.

“Los vínculos en Messi funcionan como un antídoto, un factor protector para preservarse”, analiza Blasco. “Me animaría a decir que lo familiar y vincular son la base del rendimiento que vemos en Messi”, remata.

En Rosario, con su mamá y abuela Celia

Varias han sido las ocasiones en las que manifestó la importancia que le da a sus seres queridos. Por ejemplo, luego del partido que Argentina jugó contra Argelia en el Mundial, declaró: “Tengo ganas de llegar al hotel y hablar con mi familia. Pasé unos días difíciles, complicados”.

No menos importante es su vínculo con la religión. “¿Es Messi creyente?”, le preguntó un entrevistador en el American Business Forum, evento que se realizó en noviembre del año pasado, donde reconoció que Dios le regaló un don.

“En el camino hice mucho sacrificio y esfuerzo para fortalecer ese don. (...) Siempre tuve una meta e hice todo lo posible para poder conseguirla, pero Dios me dio lo principal”, aseguró.

Esto último, profundiza Blasco, ofrece para un deportista como Messi una especie de anclaje, una perspectiva más amplia para recordar que la esencia de uno es mucho más grande que un resultado deportivo.