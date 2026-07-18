Messi recibió una pregunta en inglés de Tom Brady y Dibu Martínez tuvo que hacer de traductor

Lionel Messi y Emiliano “Dibu” Martínez protagonizaron un llamativo episodio durante el Fanatics Fest organizado por la FIFA en la previa de la final del Mundial 2026, cuando el capitán de la selección recibió una pregunta del jugador de fútbol americano Tom Brady y debido a su desconocimiento del inglés, el portero argentino tuvo que oficiar de traductor.

“Vos y Lamine Yamal se sacaron esa foto icónica cuando él era un bebé. Ahora él tendrá su primera final en una Copa del Mundo y vos, probablemente, aunque ojalá no sea así, la última. Es muy profético. ¿Qué significa esa foto para vos?“, fue el planteo que realizó Brady.

¡MOMENTAZO! Tom Brady le hizo una pregunta en inglés a Leo Messi y el DIBU MARTÍNEZ tuvo que ser su traductor.



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Una vez finalizada la pregunta, Messi sonrió y volcó su mirada en dirección al Dibu, quien estaba sentado a pocos metros. En el medio de ambos jugadores se encontraba Lionel Scaloni que, al advertir la situación, esgrimió una sonrisa cómplice.

Acto seguido, el arquero de la Albiceleste, al ver que la traductora oficial demoraba en hacer su trabajo, le transmitió la duda de Brady al capitán del conjunto nacional.

La foto de Messi bañando a Yamal a la que hizo referencia Brady Joan Monfort - MONFJ

“Lamine es un grandísimo jugador, al cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor”, exhortó Messi. “Con 19 años es uno de los referentes mundiales y tiene toda la carrera por delante. Y ahora tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, en el cual nosotros intentaremos hacer lo máximo para que no sea esta vez y desearle lo mejor”, agregó.

Sobre la foto en cuestión, Messi apuntó: “Es una locura, porque, bueno, es la vida. Él era un bebé y que ahora estemos los dos enfrentados por una Copa del Mundo la verdad que es una locura. Pero bueno, es uno de los mejores del mundo y le deseo lo mejor. Porque lo mejor para él es lo mejor para el Barcelona”.

Su presente, la 10 de Barcelona y hasta la ¡FOTO DE BEBÉ! Leo Messi habló sobre Lamine Yamal en la previa a la Final y lo nombró como "Uno de los mejores del Mundo".



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Finalmente y sobre la titularidad de Lamal el próximo domingo en el MetLife Stadium, Messi concluyó: “Intentaremos hacer todo para que él no encuentre su mejor versión”.

Además de Tom Brady, fueron parte del evento el tenista Novak Djokovic, el basquetbolista Kevin Durant, el exfutbolista Rio Ferdinand y el actor Kevin Hart. Al cierre del evento, todas las estrellas en cuestión coronaron el encuentro con una selfie que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Una selfie plagada de figuras top

La historia detrás de la foto de Messi y Yamal

La sesión de fotos que protagonizaron hace 20 años el capitán de la selección argentina y la figura española formó parte de una campaña benéfica para el calendario solidario de 2008. Este proyecto fue organizado de manera conjunta por el Diario Sport, la Fundación FC Barcelona y UNICEF para recaudar fondos destinados a la protección de la infancia, en donde cada mes del calendario mostraba a un jugador del primer equipo del Barça posando con un niño.

La aparición de Yamal fue producto de la casualidad absoluta. UNICEF organizó un sorteo en Rocafonda -un barrio humilde de Mataró- donde vivía la familia del bebé. En aquel entonces, los padres de Lamine se inscribieron y ganaron la rifa.

Por puro azar, a la familia le fue asignado un novel Lionel Messi, que en ese momento tenía 20 años y usaba el dorsal 19, ya que todavía no era el líder consagrado ni llevaba la camiseta 10. El pequeño Lamine tenía apenas 5 meses de vida.

Años después del retrato, Joan Monfort, el fotógrafo a cargo de la sesión reveló en una entrevista que la única dificultad que tuvo su trabajo fue la extrema timidez del astro argentino.