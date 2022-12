Relaciones: Seis formas de fortalecerlas en 2023

escuchar

Las relaciones son un componente esencial de una vida saludable y plena, pero pueden requerir mucho trabajo. A medida que se acerca el final de 2022 un repaso sobre algunas estrategias para desarrollar los vínculos para profundizar amistades o relaciones románticas en el futuro.

1. Dar por hecho que agradás a la gente

Hacer amigos en la edad adulta requiere iniciativa y puede ser desalentador exponerse. Hay que recordar que las personas que uno recién conoce tienden a ser abiertas y cálidas a diferencia de lo que se suele pensar, dijo Marisa Franco, psicóloga que estudia la amistad y que escribió el libro “Platónico: cómo la ciencia del apego puede ayudarte a hacer y mantener amigos. "

“Eso se basa en la investigación sobre la ‘brecha de agrado‘”, explicó la Dra. Franco a la vez que añadió que este concepto se basa en la creencia de que uno suele subestimar cuán querido es. También hay una teoría relacionada conocida como la “profecía de aceptación”, que dice que cuando las personas asumen que otros son como ellos, tienden a ser más amigables y abiertos. Por eso, si se está buscando hacer amigos, la mentalidad realmente importa, dijo al Dra. Franco.

La ‘brecha de agrado‘ es un concepto que se basa en la creencia de que uno suele subestimar cuán querido es Shutterstock

2. No subestimar los pequeños actos de bondad

Un estudio que encargó a los participantes que hicieran cosas amables por los demás descubrió que los participantes subestimaban lo apreciados que eran esos gestos. Eso ocurría cuando hacían algo por alguien que conocían (como hornear galletas para un amigo o llevar a un compañero de clase a casa) o por un extraño (como darle a alguien una taza de chocolate caliente gratis en un día frío).

“La gente tiende a pensar que lo que están dando es poco, tal vez relativamente intrascendente”, dijo Amit Kumar, profesor asistente de marketing y psicología en la Universidad de Texas, Austin, y autor del estudio, publicado en agosto. “Pero es menos probable que los destinatarios piensen de esa manera. Consideran que el gesto es incluso más significativo porque también tienen en cuenta el hecho de que alguien hizo algo bueno por ellos”.

Si a uno no le gusta cocinar o simplemente no puede verse comprando bebidas calientes para extraños, no debe forzarlo. En cambio, una alternativa es repasar las habilidades y talentos que se tienen y preguntarse: ¿Cómo pueden convertirse en ofrendas para los demás?

3. Aprovechar el poder del registro informal

Llamar, mandar mensajes de texto o enviar un mail a un amigo solo para decir “hola” tiende a significar más de lo que se cree, según un estudio de 2022 que incluyó 13 pequeños experimentos. En algunos, los participantes contactaron a alguien a quien consideraban un amigo; en otros, se pusieron en contacto con alguien con quien eran amigos, pero que consideraban un lazo débil. En general, quienes se acercaron subestimaron cuánto significaba hacerlo para la persona que recibía los mensajes.

Para demostrar lo poco que se necesita para levantar el ánimo de alguien, los investigadores intencionalmente mantuvieron bajas las expectativas sobre de lo que significaba “ponerse en contacto”. “Incluso enviar un breve mensaje para saber cómo está alguien, solo para decir ‘Hola’ y demostrar que estás pensando en él, puede ser más apreciado de lo que la gente piensa”, dijo Peggy Liu, profesora asociada de administración de empresas en la Escuela de Negocios de la Universidad de Pittsburgh y autora de ese estudio.

Llamar, mandar mensajes de texto o enviar un mail a un amigo solo para decir “hola” tiende a significar más de lo que se cree Luis Alvarez - Digital Vision

4. ‘Volcarse hacia’ su pareja a lo largo del día

Los pareja de psicólogos John y Julie Gottman han pasado décadas estudiando lo que hace que un matrimonio funcione y en su libro de 2022, “The Love Prescription: 7 Days to More Intimacy, Connection and Joy”, argumentan que gran parte del éxito se reduce a la acción de “atender” a su cónyuge.

Como señalan los Gottman, cofundadores del Instituto Gottman, las parejas hacen varios intentos a lo largo del día para poder captar la atención de su media naranja. En respuesta, este otro puede reaccionar de varias maneras: ignorar el acercamiento (dar la espalda); responder negativamente (volverse en contra); o reconocer esos intentos con algo tan simple como asentir con la cabeza o girarse hacia ellos.

“Imaginemos que le digo a John: ‘¡mira ese hermoso pájaro por la ventana!’”, explicó Julie. “John puede ignorarme por completo. Él puede decir: ‘¿Podrías dejar de interrumpirme? Estoy leyendo.’ O puede decir, ‘¡Wow, sí!’”. En uno de los experimentos más conocidos de los Gottman, observaron parejas en el transcurso de un día y descubrieron que aquellos que permanecieron casados durante años “se volvieron” el uno hacia el otro más del 80 por ciento del tiempo y aquellos que se divorciaron lo hicieron solo alrededor del 30 por ciento de las veces.

5. Reconocer también el ‘odio conyugal normal’

Terrence Real, terapeuta familiar y autor del libro de 2022 “Nosotros: superándonos a ti y a mí para construir una relación más amorosa”, cree que en la mayoría de las relaciones hay tres fases del amor: armonía, desarmonía y reparación. Sin embargo, la cultura no equipa a las personas para hablar o lidiar con esa esperada segunda etapa de desarmonía o desilusión. Simplemente reconocerlo con la pareja puede ayudar.

“He recorrido todo el país durante 20 años, hablando de lo que llamo ‘odio marital normal’, y ninguna persona ha venido detrás del escenario para preguntar qué quise decir con eso”, dijo el Sr. Real.

6. Cultivar ‘freudenfreude’

A diferencia de schadenfreude que es cuando uno se complace por las desgracias ajenas, freudenfreude describe la dicha que se puede sentir cuando alguien más tiene éxito, incluso si no lo involucra a uno directamente. Además, hay beneficios de alegrarse por otra persona; por ejemplo, puede fomentar la resiliencia y mejorar la satisfacción con la vida.

Una manera fácil de experimentar más freudenfreude es consultándoles a los amigos y seres queridos acerca de pequeñas victorias o momentos destacados de su día. Hacerlo hace que uno se convierta en un “espectador de alegría” y brinda la oportunidad de ver a las personas en su mejor momento.

Por Catherine Pearson.

The New York Times

The New York Times