¿Tomar ‘microdosis’ de isotretinoína es eficaz para tratar el acné?

Pregunta: Mi hijo adolescente tiene acné severo y quiere probar con Accutane (o Roacután). He escuchado que algunas personas están haciendo “microdosis” del medicamento para reducir los efectos secundarios. ¿Eso funciona?

Cuando los adolescentes (y adultos) tienen acné severo y doloroso que deja cicatrices, los hace sentir acomplejados y no responde a otros tratamientos, los dermatólogos suelen recetar isotretinoína, un medicamento oral conocido comúnmente por su nombre comercial Accutane y Roacután.

La isotretinoína actúa reduciendo el tamaño de las glándulas sebáceas de la piel y evitando que las células cutáneas se agrupen, lo que puede obstruir los poros, dijo el Dr. John Barbieri, profesor asistente de dermatología en Harvard Medical School. También puede reducir la inflamación que provoca enrojecimiento, hinchazón y dolor.

La mayoría de las personas que toman isotretinoína disfrutan de una piel más clara a largo plazo, dijo el Dr. Barbieri. Pero los efectos secundarios del fármaco pueden ser angustiantes y a veces graves. Estos pueden incluir:

sequedad en la piel, los labios y los ojos

hemorragias nasales

dolores de cabeza

dolores musculares y articulares

depresión

irritabilidad y

colesterol alto. En algunos casos, dijo el Dr. Barbieri, el acné puede reaparecer.

Para quienes han tenido efectos secundarios (o les preocupan), o si su acné ha reaparecido después del tratamiento, los dermatólogos pueden recetar dosis más bajas de isotretinoína, a menudo conocidas como “microdosis”, dijo la Dra. Sara Perkins, profesora asociada de dermatología en Yale School of Medicine.

¿Qué es una microdosis?

No existe una definición estándar de “microdosis” de isotretinoína, dijo la Dra. Perkins. Cuánto se toma depende de tu peso, la severidad del acné y qué tan bien tolerás el medicamento al tomarlo, explicó.

Si pesás unos 60 kg, por ejemplo, una dosis estándar puede ir de unos 30 miligramos a 60 miligramos por día; un régimen de dosis baja puede estar más cerca de 10 a 30 miligramos por día.

O bien, un médico puede recomendar tomar una píldora de dosis baja solo tres veces por semana, dijo el Dr. Barbieri.

Los efectos pueden incluir sequedad en la piel, los labios y los ojos, entre otros fizkes - Shutterstock

Ya sea que tomes una dosis completa o una “microdosis”, el objetivo es recibir la misma cantidad total de isotretinoína al final del tratamiento, dijo la Dra. Heather W. Goff, profesora de dermatología en la University of Texas Southwestern Medical Center en Dallas. Solo que podría llevar más tiempo con una dosis más baja.

Un tratamiento estándar generalmente dura entre cuatro y seis meses, mientras que una “microdosis” podría requerir ocho meses, un año o más, dijo la Dra. Goff.

Alcanzar la dosis acumulada reduce el riesgo de que el acné vuelva después del tratamiento, explicó.

¿Son las microdosis adecuadas para vos?

La razón principal por la que los dermatólogos sugieren dosis bajas de isotretinoína es para ayudar a reducir los efectos secundarios, dijo la Dra. Perkins. Pero el “microdosing” también puede ayudar a tratar acné que reapareció tras un ciclo estándar, agregó el Dr. Barbieri. También puede ser útil para personas con acné leve a moderado que no ha respondido a otros tratamientos, añadió la Dra. Perkins.

Jamás se debe tomar ninguna dosis de isotretinoína si estás embarazada o podrías estarlo pronto. El medicamento puede causar defectos congénitos graves, abortos espontáneos y mortinatos. Toda persona que desee tomar isotretinoína debe registrarse en el programa iPLEDGE de la FDA. Este sistema monitorea las prescripciones de isotretinoína y asegura que las pacientes que pueden quedar embarazadas usen anticonceptivos y presenten pruebas de embarazo negativas antes de comenzar el tratamiento, dijo la Dra. Goff. También se requiere realizar pruebas de embarazo regularmente durante el uso del medicamento.

Alcanzar la dosis acumulada reduce el riesgo de que el acné vuelva después del tratamiento Shutterstock - Shutterstock

La isotretinoína puede aumentar el colesterol en sangre y los niveles de triglicéridos, y también puede elevar las enzimas hepáticas, por lo que los dermatólogos suelen realizar análisis de sangre para monitorear estos valores.

Este seguimiento puede volverse engorroso si estás en una dosis baja, dijo la Dra. Perkins. Dado que vas a estar tomando el fármaco durante más tiempo que un tratamiento estándar, podés necesitar controles regulares durante un año o más.

Aun así, señaló el Dr. Barbieri, tanto los regímenes estándar como los de dosis bajas pueden ofrecer excelentes resultados.

La Dra. Goff explicó las ventajas y desventajas de ambos estilos de tratamiento usando una analogía: “Si tenés que recorrer 160 kilómetros vas a llegar rápido si manejás a 160 kilómetros por hora, pero puede ser arriesgado. O podés manejar a ocho kilómetros por hora. Vas a llegar igual, solo que va a llevar muchísimo más tiempo y con menos riesgos”.