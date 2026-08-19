Aseguran que se terminó el amor entre Sofía Gala y Fito Páez: los detalles de la separación

A principios de este año, una serie de imágenes sembraron la duda de que entre Fito Páez y Sofía Gala Castiglione podría haber algo más que una simple amistad. Amorosos mensajes en redes sociales y presencias juntos en eventos dieron cuenta de una presunta relación sentimental entre ellos. Sin embargo, aparentemente todo habría llegado a su fin. Según revelaron en LAM (América TV), el cantante de 63 años y la actriz de 39 actualmente estarían separados.

“Sofía Gala se separó de Fito Páez”, dijo Karina Iavícoli en la emisión del martes 18 de agosto del programa de Ángel De Brito. Si bien remarcó que solo tenía “rumores”, compartió la información a la que accedió y detalló los presuntos motivos de la ruptura.

A Fito Páez y Sofía Gala se los empezó a vincular sentimentalmente a principios de este año Gerardo Viercovich - LA NACION

En primer lugar, sostuvo que los horarios de ambos no coincidirían, siendo sus apretadas agendas y compromisos laborales un impedimento para estar juntos. Sin embargo, habría una segunda cuestión: los celos. “Él es un tipo atractivo, muchas mujeres mueren por él y tendría muchas amigas”, comentó la panelista.

Asimismo, mencionaron un viaje a Bariloche que el autor de “El amor después del amor” compartió recientemente con Juliana Gattas y Dolores Fonzi, que no le habría simpatizado para nada a la hija de Moria Casán. “A partir de ese momento habría habido un distanciamiento porque a Sofía no le habría gustado”, expresó Iavícoli. Hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas se pronunció al respecto.

El posteo con el que Fito Páez dio a conocer su relación con Sofía Gala

Los rumores de romance empezaron el 24 de enero de 2026, cuando Páez saludó a Castiglione por su cumpleaños número 39 con un amoroso posteo en Instagram. “¡Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo”, escribió junto a una foto de ambos sentados en un avión. “¡Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”, le respondió ella. Un par de días después, la actriz publicó un video en el que se pudo ver al cantante dándole un beso en la mejilla.

Como era de esperarse, la propia Moria Casán se hizo eco de las versiones de romance. “Fue como una bomba el romance de Sofía Gala con Fito Páez. Se aman, se amarán por toda la vida porque son más que pareja, son familia, amigos, tribu, son todo”, expresó la conductora en su programa La mañana con Moria (eltrece). “No sé cómo llamarlo: crush, amor... Se respetan, se quieren”, añadió. Si bien remarcó que no sabía si su hija estaba enamorada, reconoció que le encantaría tener al músico como yerno: “Él es un hombre extraordinario, de una calidad humana, de una sensibilidad única y un hombre que da mucho amor y lo necesita. Siento que es un hombre que la protege. Este señor creo que sería la protección, pero no invasión”.

Fito Páez y Sofía Gala juntos en Rosario (Foto: X)

Aunque en un primer momento la actriz aseguró que solo tenían un “vínculo familiar profundo”, las especulaciones sobre un romance no se esfumaron, al contrario. En marzo, ella lo acompañó a Rosario durante un show en el Monumento a la Bandera y en abril se mostraron juntos en el Palacio Libertad para presenciar un homenaje a Moria Casán, impulsado por la Secretaría de Cultura de la Nación. Ahora, ocho meses después de que se los vinculara por primera vez, habrían decidido tomar caminos separados.