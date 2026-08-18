Un auto dio vueltas en el aire y volcó en la Autopista Panamericana

Un impresionante accidente se registró en las últimas horas sobre Panamericana luego de que un conductor perdiera el control de su vehículo y volcara sobre el espacio verde que separa la autopista de la calle. El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

El episodio ocurrió el domingo sobre el kilómetro 41 de la autopista, a la altura de Manuel Alberti, y por motivos que aún son de investigación, un hombre de 30 años se desvió del camino principal por la banquina, chocó y dio varias vueltas por el aire hasta que impactó contra un árbol.

Según se puede observar de la cámara de seguridad que grabó la secuencia, el conductor se desvía de la autopista y comienza a descender abruptamente por el corredor verde.

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El hombre al volante, comerciante de profesión, no pudo frenar ni tampoco retrasar la marcha para evitar la pronunciada caída.

En ese contexto, el hombre parece impactar con la parte delantera derecha de su Fiat 500 Abarth con un sector del terreno elevado.

La colisión provocó que el vehículo de color blanco girara abruptamente y saliera disparado por el aire, llegando a dar dos vueltas completas en el aire.

El vehículo chocó contra una parte del territorio elevado luego de descender Captura

Luego, el auto cayó de costado desde el lado del conductor contra el césped y rebotó, generándose un nuevo giro.

Finalmente, la parte inferior del vehículo se estrelló con un árbol, lo que causó que el Fiat aterrizara sobre el pasto sin mayores inconvenientes.

En una imagen posterior, se observa al auto casi destruido, tanto su parte delantera como trasera. Además, presentaba magulladuras a los costados.

Dio dos vueltas completas en el aire antes de caer Captura

El siniestro se produjo en el sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, apenas pasadas las 21:40, en una hora de baja visibilidad, aunque según puede notar en las imágenes, la zona dispone de buena iluminación.

Según consignó Pilar Diario, el joven, comerciante de profesión, fue trasladado al Hospital Central de Pilar con múltiples lesiones, aunque sin riesgo de vida.

La causa fue caratulada por la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°3 de Pilar como “lesiones por accidente”. En el lugar de los hechos trabajó la Comisaría 4ta. de Pilar, Policía y personal de Vialidad.