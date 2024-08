60 días sin Loan. Citaron a declarar al abogado Fernández Codazzi por las presuntas amenazas a Laudelina Peña y su hija

Escuchar

A casi dos meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, el exabogado de Laudelina Peña José Fernández Codazzi fue citado a declarar en la causa paralela a la de la sustracción y ocultamiento del niño de 5 años, ocurridos el pasado 13 de junio en Nueve de Julio, Corrientes.

Fernández Codazzi deberá prestar testimonio luego de la denuncia de Laudelina, una de las detenidas por la desaparición de Loan , quien afirmó que fue amenazada por este abogado para declarar que su sobrino había muerto atropellado por la camioneta que conducía el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez cuando se retiraba de la casa de la abuela del niño, Catalina Peña, junto a su pareja, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava.

Personal de la Prefectura se encargó de llevar la citación al abogado, cercano al gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés.

Fernández Codazzi, que declarará ante el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, también había sido denunciado por la hija de Laudelina, Macarena Peña, quien afirmó que tanto ella como su madre fueron amenazadas y sobornadas con una casa, un auto y una moto para inventar la teoría del accidente. Esta teoría la planteó a fines de junio la propia Laudelina ante la justicia provincial correntina, antes de ser imputada y detenida.

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, había rechazado la detención, indagatoria y allanamiento de la vivienda del letrado pedidos por Fernando Burlando, abogado de la madre y de uno de los hermanos de Loan. Esto es en el marco de la causa principal en la que está al frente la magistrada.

Ahora será indagado por el fiscal De Guzmán para determinar si existieron las amenazas y el soborno que la tía y la prima de Loan aseguran que ocurrió.

Qué le dijo Macarena a la jueza hace un mes

Hace un mes, tras declarar en el juzgado federal de Goya, Macarena habló con la prensa y reveló quién fue la persona que sobornó a su madre para que mintiera y dijera que Loan había muerto atropellado por Pérez y Caillava.

“ Fue el abogado José Codazzi. No me dijeron de quién venía el ofrecimiento, pero era para involucrar a Pérez y a Caillava. La declaración de mi mamá fue producto de la amenaza, yo estuve cuando nos dijeron esto . El abogado dijo que tenía que decir lo del accidente”, explicó.

Además, relató: “Decía que nos iban a llevar detenidas por la situación de la zapatilla y porque tenían conocimiento de una llamada que me iba a comprometer a mí, lo cual resultó ser mentira”.

“No es cierto lo que contó mi mamá. No hubo un accidente. Dijo eso porque fuimos amenazadas para decir eso. Vino el abogado y nos dijo que [Patricia] Bullrich venía por nosotras dos. Fue una amenaza muy fuerte. Dijo que habían encontrado cosas en mi teléfono y después supe que era mentira. Nos dijo que nosotras dos éramos las próximas en caer”, dijo la joven, de 21 años.

Sobre la noche en la que su madre declaró ante la Justicia local, la madrugada del sábado 29 de junio pasado, contó: “Primero nos llevó a una estación de servicio y luego nos cambiaron de auto y nos llevaron a Corrientes”.

También reiteró que a su madre le ofrecieron un soborno para que inventara la hipótesis del accidente. “Nos dijo que nos iban a dar una casa y una moto. No dijo quién nos iba a dar esa casa. Lo que dijo mi mamá era más por miedo de que nos lleven presas a las dos que por el dinero. Teníamos miedo porque no tenemos nada que ver”, afirmó.

Con respecto de la zapatilla de Loan, Macarena enfatizó: “Él [Fernández Codazzi] quería plantear que ella lo había hecho, pero no fue así porque ella no la plantó. Yo estuve ahí cuando surgió la estrategia. El abogado todavía no apareció, lo están buscando”.

“Hay mucha información que está bajo secreto de sumario. Son cosas muy fuertes, hay mucho poder y necesito protección para mi mamá y mis hermanos, no estamos seguros. Tenemos mucho miedo, queremos irnos a otra provincia”, pidió.

Siguen las testimoniales

El viernes pasado, en tanto, declaró Catalina Peña, la abuela de Loan y anfitriona del almuerzo del 13 de junio en su campo del paraje Algarrobal, último episodio previo a la desaparición del chico. Debido a la extensión de su testimonio quedaron pendientes las testimoniales de Ana Benítez, hermana de Antonio Benítez, esposo de Laudelina, y del intendente de Nueve de Julio, Sebastián Insaurralde. Todos ellos deberían pasar hoy por el juzgado federal.

