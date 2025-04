Caso Kiczka: El hermano del exdiputado dijo ser el dueño del material de abuso infantil y le pidió perdón

En pleno debate, a puertas cerradas, del juicio contra el exdiputado Germán Kiczka y su hermano Sebastián, se difundieron la declaración que ambos acusados dieron frente al tribunal que los juzga en la causa en la que están acusados de descargar y distribuir material de abuso sexual infantil (MASI) entre diciembre de 2023 y enero de 2024.

El expediente posee un total de 603 videos digitales con contenido de menores de edad y niños en situación de abuso sexual, violación y ultraje. A eso se suman 90000 fojas con material documental y testimonial.

En caso de que el veredicto resulte condenatorio la pena podría llegar hasta los 15 años de prisión.

La justicia de la provincia de Misiones, a pedido de la defensa de los acusados, publicó en su canal oficial de YouTube los testimonios de los hermanos frente al Tribunal.

Sebastián, el mayor de los hermanos y de 47 años, hizo uso de su derecho de negarse a declarar y no quiso responder preguntas, pero pidió la palabra para aclarar que la computadora encontrada en su casa era suya. A su vez, le pidió perdón a su hermano Germán, el exdiputado provincial que fue destituido de su cargo a raíz de la investigación en su contra.

“En diciembre presenté acá una carta en la que aseguraba que la computadora de marca Aser era mía, la utilizaba yo. También quiero aprovechar para pedirle disculpas a Germán por meterlo en este embrollo", eso es todo lo que voy a decir, sentenció.

Respecto de la autenticidad de dicha carta, fue reconocida ante el presidente del tribunal Gustavo Bernie, confirmando que fue escrita de su puño y letra.

Por su parte, el exdiputado provincial afirmó: “Me declaro total y absolutamente inocente de todos los cargos que se me imputan. Bajó juramento, sostengo que jamás en mi vida busqué, investigué, descargué y mucho menos compartí pornografía infantil ni nada que se le parezca”.

Audiencia contra los hermanos Germán y Sebastián Kiczka. Germán Kiczka Sixto Fariña

Agregó que no hay ningún material comprometedor en sus dispositivos electrónicos: “Mire que me allanaron señor juez, fueron a mi casa, a mi oficina en la cigarrería, a mi oficina en la Legislatura, la casa de mis suegros y no encontraron nada, así que niego rotundamente todos los cargos” .

El exlegislador, que actualmente tiene 44 años, se negó a responder preguntas y aseguró que aún se siente diputado de Misiones y que todo se trata de una persecución política del Ejecutivo provincial, que no solo quiere sacar a Kiczka de la escena política sino a toda la fuerza que integra su espacio Activar [miembro de Juntos Por el Cambio, junto con la Unión Cívica Radical y el Pro].

“El gobierno sabe que destruyéndome a mí, destruye a mi partido. Fui el único diputado de 40 que me opuse en reiteradas ocasiones a leyes nefastas que el Ejecutivo quería implementar en detrimento de la provincia”, a la vez que agregó: “Por eso la Cámara se apresuró en expulsarme de forma inconstitucional, a pesar de que yo ya había renunciado a mis fueros y sin siquiera darme la posibilidad de defensa”.

Por su parte, el fiscal Martín Rau sostuvo días atrás frente al tribunal que el contenido hallado durante la investigación es “particularmente grave, ya que incluye imágenes de criaturas de solo 2 o 3 años”. y aclaró que lo que se está discutiendo en el proceso son “asuntos criminales muy graves, no causas políticas”

Los hermanos Kiczka están detenidos desde agosto pasado en la unidad penitenciaria de Cerro Azul. El diputado pudo ser arrestado una vez que la Legislatura, lo despojó de sus fueros en septiembre de 2024.

En aquella oportunidad, el resultado de la votación fue de 38 a 0. El único legislador que no votó a favor de la expulsión, fue su exaliado y examigo Pedro Puerta, quien estuvo ausente, dejando su banca, contigua a la de Kiczka, vacía.

LA NACION