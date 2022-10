¿Accidente o suicidio?. Se mató en un choque el médico flebólogo condenado esta semana por abusar sexualmente de sus pacientes

escuchar

SANTA FE. El médico flebólogo Pablo Antonio Gazze, de 44 años, condenado esta semana a 17 años de prisión por resultar autor penalmente responsable de delitos contra la integridad sexual, abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicios de varias de sus pacientes, falleció ayer en un siniestro vial en la Ruta Provincial N° 31, en jurisdicción del Paraje El Carmen, a pocos kilómetros de su residencia.

Gazze, que aún permanecía en libertad, ya que la audiencia de medidas cautelares para pedir por su prisión preventiva estaba prevista realizarse este jueves 27, conducía el automóvil Honda Civic dominio HZY473 que al llegar a una curva, se despistó y colisionó con el único árbol que había en el lugar, un quebracho del lado Este de la ruta.

Alrededor de las 18.30 de ayer, el impacto, que el informe preliminar de los peritos indica que se produjo a una velocidad elevada, destruyó la parte delantera del vehículo y provocó la muerte instantánea del profesional.

De inmediato comenzaron a plantearse interrogantes sobre las causas del accidente. No pocos coinciden que dadas las características del mismo, los estudios de planimetría, y el entorno generado por la situación personal del médico, podrían tratarse de un suicidio.

Sin embargo, hasta esta mañana, a horas del sepelio, no había un informe oficial aclaratorio.

Además, ayer mismo el fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de los Tribunales de Reconquista, Aldo Gerosa, dispuso prescindir de la autopsia y ordenó la entrega del cuerpo a sus familiares para su posterior inhumación.

El tránsito por la zona donde perdió la vida el médico permaneció cortado momentáneamente y personal del Grupo Técnico Criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) trabajó en el lugar recogiendo pruebas para determinar las causas que provocaron el accidente. Allí también se hicieron presentes sus familiares, efectivos policiales y bomberos.

Pablo Gazze vivía en calle 315 al 721 de Avellaneda, ciudad vecina a Reconquista. Estaba casado con Luciana Magnago, con quien tuvo dos hijos: Benjamín y Valentino. Sus restos serán sepultados en el cementerio de aquella ciudad.

17 AÑOS DE PRISION

El martes último, el médico flebólogo había sido condenado a 17 años de prisión de efectivo cumplimiento y a la inhabilitación de por vida de ejercer la profesión por resultar autor penalmente responsable de delitos contra la integridad sexual, abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante.

El tribunal compuesto por los jueces penales Norma Senn (presidenta) Gonzalo Basualdo y Martín Gauna Chapero (vocales), condenó al Gazze por seis de los nueve hechos denunciados. Fue absuelto por dos ilícitos que se le habían atribuido y por el abuso de una séptima mujer que decidió no participar del juicio.

Como se dijo, la audiencia de medidas cautelare para pedir por su prisión preventiva, estaba prevista a realizarse en la presente jornada, por lo que el condenado aún continuaba en libertad. Su abogado defensor, Raúl Elías, se encontraba a la espera de los fundamentos del fallo y según anticipó preveía apelarlo.

Los hechos ilícitos fueron cometidos entre mayo de 2014 y diciembre de 2019 en un consultorio de Reconquista en el que Gazze trabajaba.

El fiscal Juan Sebastián Marichal sostuvo que “los magistrados entendieron que hay pruebas suficientes de que Gazze vulneró la integridad sexual de seis mujeres con las que se había comprometido a realizarles un tratamiento médico vinculado a problemas de várices. Abusó de las víctimas luego de aplicarles inyecciones en las piernas, en el marco de sesiones de escleroterapia”, subrayó.

“SOY INOCENTE”

Tras escuchar el veredicto, Gazze dialogó con los periodistas de Reconquista. “Soy inocente. Vine a tocar intereses políticos y económicos importantes. Vine a molestar, a hacer medicina, a querer cambiar, a tener sueños, a tener ganas de hacer y lo voy a demostrar”, sostuvo.

El médico aseguró que la semana del juicio fue “puro relato” y “cero pruebas” y cargó contra el fiscal del caso (Juan Sebastián Marichal), al sostener que “nunca tuvo objetividad” porque “como Ministerio Público de la Acusación, una de las obligaciones que tiene es de investigar. No investigó, no me allanó mi consultorio”, cuestionó Gazze.

“Me han condenado en esta instancia y tengo mi agenda llena, hay cosa que no dan. La verdad que hoy comienza, y yo sabía que comenzaba recién hoy, una lucha. Tengo una hermosa familia y acá estoy firme, y yo voy a ayudarlos a buscar la verdad”, agregó.

Un día después de su relato, Gazze murió. ¿Fue un accidente o fue un suicidio?.