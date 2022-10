Sentencia histórica: condenan a 17 años de prisión a un médico que abusaba de sus pacientes

escuchar

ROSARIO. El médico, empresario y especialista en flebología Pablo Gazze fue condenado a 17 años de prisión por abuso sexual a pacientes de la clínica que dirigía en Reconquista, en el norte de Santa Fe. También fue inhabilitado a ejercer la profesión de por vida.

La condena contra Gazze fue considerada como histórica por el fiscal Juan Marichal, que investigó y profundizó las denuncias que decenas de mujeres empezaron a acercar al Ministerio Público. Las mujeres que sufrieron los abusos enfrentaron intensas presiones para que desistieran de las denuncias por parte de este médico, que es un empresario de peso en esa localidad del norte de Santa Fe.

La última víctima decidió romper el cerco del silencio en diciembre de 2019, cuando le contó a su familia que el médico flebólogo Pablo Gazze había abusado sexualmente de ella en su consultorio en Reconquista, durante un tratamiento de várices. La bronca de esta mujer la llevó a publicar lo que había sufrido en las redes sociales.

A partir de ese momento, otras víctimas empezaron a hacer visible el relato de la tragedia que habían padecido, en la que se mezclaba el abuso sexual, según las denuncias, y el ejercicio de una posición de poder del médico de 44 años para presionar a las víctimas para que no lo denunciaran.

El fiscal Marichal había pedido 29 años de prisión para el médico. El juicio se pospuso varias veces y recién ahora se concretó en medio de un clima tenso. Es un caso emblemático para Reconquista, una ciudad del norte de Santa Fe, que tiene 100.000 habitantes, donde el apellido del médico tiene mucho peso. La defensa del acusado intentó apartar al fiscal, al que había denunciado por “incumplimiento de deberes de funcionario público”, pero esa estrategia no prosperó y la historia terminó con la sentencia firmada por el tribunal integrado por Norma Senn, Gonzalo Eduardo Basualdo y Martín Gauna Chapero, perteneciente al Colegio de Jueces Penales del Distrito Judicial 4.

Gazze fue considerado como autor material de delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante en cinco hechos.

Tras conocerse la condena, el fiscal regional Rubén Martínez destacó “la valentía de las víctimas que se animaron a denunciar”.

Amedrentamientos

El extenso proceso que terminó con la sentencia incluyó varias idas y vueltas de parte de la Justicia. La importancia social del imputado, un médico y empresario “reconocido” en Reconquista, jugó muchas veces en contra de las víctimas, que tuvieron que enfrentar todo tipo de contratiempos, entre ellos, cuando el 12 de febrero de 2021 Gazze recuperó la libertad, por decisión del juez Santiago Banegas.

El médico estuvo preso desde el 22 de julio de 2020 hasta febrero de 2021 y la Justicia había rechazado los pedidos de libertad porque surgieron –según el fiscal– “episodios extraños de amedrentamiento a las víctimas”.

Apareció una mujer que decía ser funcionaria del gobierno de Santa Fe, que buscaba convencer a las víctimas de que aceptaran dinero a cambio de levantar las denuncias, según contó LA NACION el fiscal Marichal. “Se detectó que esa gestora ‘trucha’ había mantenido comunicaciones previas con Gazze y su entorno”, apuntó.

Pablo Gazze es dueño del sanatorio Padre Pío, uno de los más importantes de Reconquista, y de la clínica Diagnóstico Médico Reconquista, y es, además, familiar directo de Roberto Gazze, quien fue director financiero de Vicentin SAIC, y que a partir del 1° de noviembre próximo será uno de los 14 directivos y exdirectivos de la agroexportadora que serán indagados por el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, por presunto “aprovechamiento indebido de beneficios fiscales”, según informó el Ministerio Público en su sitio institucional fiscales.gob.ar. Están acusados de haber presentado facturas apócrifas para acceder indebidamente a reintegros del IVA entre el 2016 y 2018.

La defensa del médico, en manos de los abogados Raúl Berizzo y Germán Corazza, sospechan que detrás de estas denuncias hay intereses económicos en juego.

Eso lo dejó en claro el propio condenado antes de conocerse el veredicto. “Estoy firme y soy inocente; vine a tocar intereses políticos y económicos importantes, y a molestar, a hacer medicina, a querer cambiar, y lo voy a demostrar. En esta instancia no me extraña, en el ámbito local no me extraña este resultado […]. La verdad que la semana del juicio [fue] todo relato, cero pruebas; el fiscal no es que perdió la objetividad, sino que nunca la tuvo”, dijo.

Según el fiscal, algunas de las ocho mujeres que se presentaron a denunciar al médico por abuso sexual quedaron con secuelas y trastornos psíquicos, por lo que sus identidades no fueron reveladas a la prensa. Además, algunas de ellas sufrieron amedrentamientos por parte de personas vinculadas al flebólogo.

Los hechos

Según explicó Marichal, la primera denuncia se produjo en octubre de 2019 y sería el último caso de abuso que cometió Gazze, según la investigación. Los episodios de abuso más antiguos son de 2013, por lo que se sospecha que desde hace ocho años este hombre abusaba de sus pacientes. El fiscal está convencido de que podrían aparecer más víctimas.

“Este médico era especialista en el tratamiento de várices. Aplicaba inyecciones y luego hacía masajes para disolver esa sustancia. También realizaba masajes linfáticos. Lo que cuentan las víctimas es que ponía música de relajación, apagaba las luces, les indicaba ejercicios de relajación y los masajes terminaban muchas veces en la penetración vaginal con los dedos”, explicó el fiscal.

Las denuncias no fueron inmediatas, salvo una que se concretó en diciembre de 2019, que fue la que disparó a que el resto se animara a contar que habían sido abusadas. “A partir de una publicación en Instagram, que fue como un escrache, varias víctimas comenzaron a contactarse y armaron un grupo de WhatsApp. Entre enero y marzo del año pasado se presentaron más víctimas a hacer la denuncia y otras se fueron enterando a partir de los comentarios de la gente, en una ciudad chica como esta”, advirtió el fiscal.