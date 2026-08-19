Activan una Alerta Sofía por la desaparición de una niña de tres años en San Luis

El Ministerio de Seguridad activó este martes una Alerta Sofía para intensificar la búsqueda de Nancy Aitana Isabella Ibarra, una niña de tres años desaparecida en San Luis. La menor fue vista por última vez este mismo 18 de agosto mientras jugaba en el patio delantero de su vivienda, ubicada en las inmediaciones del Parque Industrial Norte de la capital provincial. Missing Children, por su parte, también publicó un aviso.

Según las especificaciones que dio el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), encargado de activar la alerta, la niña mide aproximadamente 55 centímetros, pesa 13 kilos, y tiene cabello castaño, ojos marrones, tez trigueña y contextura delgada. Además, como seña particular, posee un lunar en el labio superior.

El medio local El Chorrillero dijo que la familia alertó a la Policía pasadas las 18 y se realizó un operativo en la zona para iniciar la búsqueda. El episodio se dio en un lugar conocido como “zona cero” y se indicó que se cerraron todos los puestos limítrofes para reforzar la búsqueda. También sostuvo que, cuando fue vista por última vez, Ibarra tenía un traje de pijama de unicornio, con una remera rosa y un pantalón gris con dibujos de gatos.

En tanto, una cámara captó a Ibarra momentos antes de su desaparición. La menor fue vista en imágenes que fueron tomadas cerca de una estación de servicio Wico ubicada en la avenida Lafinur y España, en San Luis, horas antes de ser vista por última vez.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, realizó una publicación en sus redes sociales en la que comunicó que se aplicó la Alerta Sofía en la búsqueda de Ibarra. “De 3 años de edad, fue vista por última vez el 18 de agosto de 2026, en el Parque Industrial Norte, provincia de San Luis. Si tenés información que permita dar con su paradero, comunicate a la línea 134, de manera gratuita, anónima y disponible las 24 horas”, señaló.

ALERTA SOFÍA: BUSCAMOS A NANCY AITANA ISABELLA IBARRA



De 3 años de edad, fue vista por última vez el 18 de agosto de 2026, en el Parque Industrial Norte, provincia de San Luis.



Es de contextura física delgada, mide aproximadamente 55 centímetros, pesa 13 kilos, tiene tez… pic.twitter.com/JEdVo5Fb99 — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) August 19, 2026

Los rastrillajes se concentran el el Parque Industrial Norte, en un predio con una fábrica abandonada donde reside su familia. Allí se encuentran amplios descampados y empresas que aún funcionan, sin embargo, el foco de la búsqueda está puesto en un sector de galpones y zonas fabriles.

La Alerta Sofía es un mecanismo de emergencia rápida impulsado por el Ministerio de Seguridad diseñado para activar de forma inmediata la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando se considera que su vida puede estar en una situación de alto riesgo inminente. Su objetivo principal es acelerar la localización mediante la intervención coordinada de distintas áreas y fuerzas de seguridad.

Se trata de un sistema de difusión masiva y dirigida del caso, en el que se utilizan herramientas como afiches con datos clave, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular y dispositivos de las fuerzas federales. De esta manera, se busca ampliar el alcance de la información en el menor tiempo posible y facilitar que la población pueda aportar datos que ayuden a encontrar a la persona desaparecida.

*Para aportar información comunicarse al 134