El femicidio de Aixa Mili: por qué estaba libre el sospechoso a pesar de sus violentos antecedentes

Alejandro Daniel Sofía es un violento con las mujeres. A pesar de tener tres denuncias por violencia de género presentadas por tres parejas, el acusado del femicidio de Aixa Mili, de 20 años, estaba en libertad.

La primera denuncia fue en 2021. Una joven lo denunció en después de ser agredida. En ese momento, joven recibió la primera condena en su contra. Para no ir a la cárcel, Sofía admitió su responsabilidad en el ataque contra su pareja y fue condenado a realizar tareas comunitarias, en un proceso que se denomina suspensión del juicio a prueba. Así evitó la prisión.

Un año más tarde, fue denunciado por otra mujer, pero el proceso no avanzó porque la víctima no ratificó la presentación.

El año pasado, Sofía, de 26 años, conoció a Aixa. Poco tiempo después de iniciada la relación, el agresor comenzó a aplicar violencia contra la joven.

Los videos que fueron clave para ubicar al sospechoso

En noviembre pasado, Aixa decidió denunciarlo. El procesó avanzó y, el 4 de diciembre del año, la fiscalía de Tigre solicitó su detención Sofía. Ese pedido fue avalado por el Juzgado de Garantías que intervino en el caso y el acusado quedó preso.

Según fuentes oficiales, Aixa colaboró en la captura del agresor. Aportó información sobre los lugares por los que circulaba. La policía bonaerense lo detuvo en una casa de Ingeniero Maschwitz, en Escobar.

Dicha vivienda pertenece a un familiar de Alejandro Sofía. No es la casa de su abuela, donde fue detenido después del femicidio de Aixa.

Hasta el 2 febrero pasado Sofía estuvo detenido en una comisaría de Tigre. Pero a mediados de ese mes, fue trasladado a la cárcel de Sierra Chica. Allí estuvo preso hasta el 17 de julio último cuando fue beneficiado con la libertad condicional.

La denuncia original de Aixa contra el agresor por lesiones leves y amenazas en el contexto de violencia de género terminó con una condena de dos años y medio de prisión en suspenso en un juicio abreviado.

Debido a que había pasado detenido casi ocho meses y la condena era de ejecución condicional, un juzgado de San Isidro le concedió la libertad condicional. Así, Sofía salió de prisión y volvió a la calle.

El traslado del sospechoso

Dos meses y medio después de salir de prisión, Sofía se subió a una bicicleta, se dirigió a la casa de la joven, según quedó grabado en las cámaras de seguridad, y asesinó a Aixa.

La víctima no tuvo tiempo de accionar el botón de la aplicación Alerta Género de la Municipalidad de Tigre que tenía en su teléfono y que había sido instalado en su celular cuando hizo la denuncia contra el agresor, en noviembre pasado.

Fuentes oficiales indicaron que desde la instalación de Alerta Género, Aixa nunca activó el botón de pánico.