Son pareja, trabajan en inteligencia de la Policía Federal y los detuvieron por un robo, pero había sido un error

Son pareja y trabajan como personal administrativo de la División Inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA). Habían sido detenidos acusados de haber participado de un robo en una casa de Villa Bosch, en Tres de Febrero. Él pasó tres días preso; ella dos. Pero ya recuperaron la libertad. Todo fue un error.

Así lo informaron a LA NACION el abogado Facundo Orazi, a cargo de la defensa de D. G. P. y A. L. C., la pareja que había sido detenida, y calificadas fuentes judiciales.

“Por suerte se pudo esclarecer todo gracias al trabajo profesional de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 de San Martín, que en un tiempo muy breve logró acreditar la ajenidad de mis defendidos con el hecho investigado", explicó Orazi.

A la pareja se le adjudicaba su participación en un robo ocurrido el 11 de julio pasado en Segundo Sombra al 5500, en Villa Bosch, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

“Tras el relevamiento y análisis de registros fílmicos, detectives de la policía bonaerense lograron individualizar el auto utilizado por los delincuentes para cometer el roo: un Volkswagen Vento que operaba con el apoyo de un segundo vehículo. Después de vigilancias encubiertas y tareas de campo, el vehículo fue interceptado en San Miguel en momentos en que era abordado por los dos policías federales involucrados”, se había informado oficialmente en un comunicado de prensa.

Pero, en realidad, el día del robo, D. G. P. y A. L. C., de 45 y 43 años, respectivamente, estuvieron en un asado en la casa de unos amigos que viven en Colegiales. La excusa del encuentro fue el partido que la Argentina jugó contra Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

“La geolocalización de sus teléfonos celulares y la reconstrucción que se hizo a partir del Anillo Digital de la Policía de la Ciudad determinó que la pareja estaba en Colegiales en el momento del robo en Villa Bosch. La sospecha es que la banda utilizó lo que se denomina ‘auto mellizo’. Es decir un vehículo de la misma marca y modelo, pero con la chapa patente apócrifa”, explicaron fuentes con acceso al expediente.

La mujer estuvo detenida 48 horas y el hombre, 72. Ambos ya recuperaron la libertad y hoy les entregaron su vehículo, un Volkswagen Vento, y otras pertenencias que le habían secuestrado la policía bonaerense.

Los elementos secuestrados en los allanamientos Policía Bonaerense

“La pareja nunca sufrió el robo de la chapa patente de su auto. Se supone que pasaron por la casa y le copiaron los datos para usarlo en un auto de la misma marca y modelo”, agregaron las fuentes consultadas.

La citada pareja no solo estuvo detenida, también se hizo un allanamiento en su casa, situada en Moine al 800, en Bella Vista, en el partido de San Miguel, donde se secuestraron siete armas de fuego, municiones de diferentes calibres, 2400 dólares, 110 euros y teléfonos celulares.

“Se comprobó que ninguno de los dos detenidos tuvieron vinculación con el robo. Primero se liberó a la mujer porque en el hecho investigado no participó ninguna mujer. El hombre fue liberado cuando se determinó dónde estuvo el 11 de julio. Tenían razón con lo que decían”, dijeron fuentes judiciales.

En los próximos días se podría dictar el sobreseimiento de la pareja, que vivió una pesadilla.