Ataque a Sergio Berni, en vivo: el ministro se acercó a la protesta de choferes y fue golpeado

En la madrugada del lunes asesinaron a Daniel Barrientos , chofer de la línea 620 en Virrey del Pino.

, chofer de la línea 620 en Virrey del Pino. La UTA anunció un paro en reclamo de más seguridad para los choferes.

en reclamo de más seguridad para los choferes. Desde la mañana, los colegas de Barrientos realizan una protesta que corta la circulación en la Avenida General Paz a la altura del cruce con la Ruta Nacional 3, en Lomas del Mirador .

que corta la circulación en la Avenida General Paz a la altura del cruce con la Ruta Nacional 3, en . El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni se hizo presente en el lugar y recibió puñetazos y golpes con objetos contundentes que le provocaron heridas en su cara.

13.16 | El llanto de un chofer de colectivo: “Nadie nos cuida”

“Esto no se lo merece nadie, porque somos todos laburadores acá”, expresó uno de los manifestantes, luego de la evacuación del ministro de Seguridad bonaerense. “Nadie nos cuida, se cag** en todos nosotros. Van a hacer la semana que viene un operativo y van a controlar durante dos semanas. Pero, después, otra muerte que se fue y a no le interesa a nadie”, señaló, en medio del llanto.

Y advirtió: “Los ladrones están robando y no hacen nada. En La Matanza, vivimos así, salimos de nuestra casa y tenemos que mirar si te roban. Yo era compañero de él [Daniel Barrientos] y quiero justicia por mi compañero. Nos puede pasar a cualquiera. Pero tenemos que seguir laburando y salimos con miedo. Yo me subo al colectivo y no sé si voy a volver a mi casa”.

13.08 | José Luis Espert: “Su gestión es un fracaso”

José Luis Espert dialogó con Luis Novaresio en LN+ minutos antes de que el ministro de Seguridad Bonaerense sufriera la brutal agresión durante la protesta de choferes de colectivo. El diputado nacional opinó sobre el asesinato del conductor en Virrey del Pino: “A la luz de los hechos, es un fracaso absoluto su gestión”. Y agregó: “Más allá de Berni, nuestros problemas son fáciles dentro de todo, porque no son ideológicos, son de sentido común. Es cualquier cosa”.

12.58 | Las palabras de Berni tras ser agredido

El ministro de Seguridad bonaerense, que acudió a la protesta y fue agredido por los manifestantes, fue evacuado por la Policía de la Ciudad cerca de las 12.20. Tras ser retirado de la zona, Berni expresó: “Tienen razón al estar exaltados, les acaban de matar a un compañero. Cuánto hace que estamos pidiendo gendarmería en La Matanza”.

Sergio Berni fue agredido durante la protesta de colectiveros Fabián Marelli

12.53 | Un agente de Policía agredió a un manifestante

Un agente de Policía agredió a un manifestante que estaba dialogando con otro funcionario. El agente le propinó un golpe con el escudo que porta su uniforme, mientras el conductor de colectivo mantenía una conversación tranquila con otro funcionario.

12.41 | El momento de la agresión a Sergio Berni

El ministro de Seguridad bonaerense, que ya fue evacuado de la zona por la Policía de la Ciudad, fue agredido por los manifestantes y presentó una herida cortante en el rostro.

12.38 | Berni fue evacuado en un vehículo de la Policía de la Ciudad

El ministro presentó una herida de corte en el rostro, luego de que los manifestantes arrojaran botellas de vidrio y piedras contra el funcionario durante la protesta. “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, reclamaron. Una frase que se remontó a la crisis de 2001, que culminó con la renuncia del presidente Antonio de la Rúa, a modo de reclamo de la dimisión de Sergio Berni. Así, cerraron al cantar el Himno Nacional argentino. “No me quiero ir”, se lo escuchó decir al ministro.

12.32 | Un sospechoso detenido por el asesinato del chofer

Un joven fue detenido como sospechoso del asesinato de Daniel Barrientos, el chofer de colectivo que falleció esta madrugada en Virrey del Pino, La Matanza. Los investigadores están tratando de analizar si el detenido fue el autor del disparo que ocasionó la muerte del conductor, quien será sometido a una rueda de reconocimiento. En tanto, la investigación del homicidio está a cargo del fiscal Gastón Duplaá.

12.25 | La Policía de la Ciudad acudió para retirar al ministro

Berni acudió a la protesta de choferes de colectivo para transmitirles un mensaje: “Muchachos, estoy acá, primero porque entiendo el problema que están pasando. Estuvimos trabajando para detener a los autores”, señaló. Ante los gritos de los trabajadores por un pedido de dimisión del funcionario, el ministro siguió: “Yo me banco lo que sea, pero si no hablamos, no vamos a poder resolver nada”.

Ante la agresión que sufrió, el cuerpo de Infantería de la Policía de la Ciudad arribó al lugar y retiró al ministro de la zona. Mientras, varios manifestantes arrojaban botellas de vidrio y piedras, por lo que los agentes lanzaron granadas de gas para dispersar a los presentes.

12.17 | El motivo de la protesta

Durante la madrugada de este lunes, un chofer de la línea 620 de colectivos fue asesinado en La Matanza, tras un tiroteo entre al menos dos ladrones y un policía que sucedió sobre el vehículo. Los delincuentes subieron al coche para robar a los pasajeros y un agente que viajaba en él se enfrentó a ellos. Daniel Barrientos falleció de un impacto de bala en el pecho, según trascendió, en el KM 41 de la ruta 3, en la localidad de Virrey del Pino.

Alrededor de las 7.30, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) informó que se decretó “un paro en toda la zona Oeste del Gran Buenos Aires, a raíz de un hecho trágico de inseguridad”.

12.10 | Agredieron al ministro de Seguridad Sergio Berni

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue agredido, en medio de la protesta de choferes de colectivos, en la avenida General Paz, que culminó con una herida cortante en el rostro del funcionario. La concentración se llevó a cabo tras el asesinato de un compañero de la línea 620 en La Matanza.

