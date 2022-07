Agronomía: volvía de cenar y los ladrones que le desvalijaron la casa se escaparon corriendo frente a su auto

Javier, un comerciante que vive en el barrio porteño de Agronomía, volvía de cenar afuera junto a su familia y estacionó el auto sobre la vereda de su domicilio, para luego ingresar. Pero nunca imaginó que el ruido del motor y el impacto de las luces alarmaría a al menos tres ladrones que estaban en medio de un robo a su vivienda y, menos, que estos hombres saldrían corriendo justo por delante de su vehículo después de desvalijarle la casa.

La escena al entrar a Solano López al 2400 fue de tal impacto que ni siquiera él mismo pudo hacer el llamado al 911, que fue efectuado finalmente por los vecinos. Es que todos los objetos que tenía se encontraban desordenados y tirados en el piso, a tal punto que todavía no puede precisar con exactitud qué se llevaron los delincuentes.

La información de la Policía a la que pudo acceder LA NACION mencionaba que faltaban dos consolas de juego Play Station 4. Hoy, en diálogo con LN+, Javier sostuvo: “Todavía no tenemos claro lo que nos han sacado, no hemos terminado de acomodar. Sí por ahora hemos visto bijouterie de mi mujer; entraron a la pieza del nene, algunos ahorritos como puede tener cualquier chiquito, de los abuelos; y se llevaron una Play Station en el momento de la salida. Han dado vuelta toda la casa”.

Desvalijaron una casa en Agronomía

De acuerdo al relato del comerciante, todavía conmocionado por lo ocurrido, todo se dio el sábado cuando regresaron de un evento familiar con su esposa y su hija Delfina, de cinco años. “Todavía estamos con ese impacto, se me hace difícil trasladar lo que viví. No lo he procesado. Fue llegar, subir el auto a la vereda, por suerte, porque el ruido y las luces es lo que les indica a los delincuentes que estábamos llegando y los hace escapar”, contó.

Y siguió: “No puedo creer que hayan pasado por delante nuestro tampoco. Podría haber pasado lo peor, podrían haber agarrado el auto con la nena adentro, disparado”. El hombre, además, precisó que los ladrones forzaron la reja de ingreso y también una puerta para penetrar en la vivienda. “Hicimos una reforma y sacamos la alarma, parece todo apropósito”, dijo.

Como la parte más difícil de lo ocurrido, indicó que su hija todavía estaba shockeada por lo vivido. “No quería entrar a casa, quería quedarse con los vecinos. Lamentablemente son situaciones que nos tocan vivir, no las elegimos y las tenemos que resolver. Estoy esperando que se despierte para mimarla”, dijo en cuanto a Delfina. En tanto, el hijo de su mujer, de 15 años -y a quien le robaron los ahorros-, se encontraba esa noche junto al padre. “Cuando tocan a los chicos supera todo, se hace muy difícil”, expresó Javier, llorando.

Por otra parte, consideró que el robo fue “al voleo” y, bajo esa postura, remarcó que no tenía elementos para pensar que su casa fue “marcada” o que los buscaban a ellos. “Desconozco cómo se manejan, la información que tienen. Pero si tenían información de que había dinero, no es así, se habrán confundido. No creo que hayan batido esa información. Se me hace difícil entenderlo, soy un comerciante como cualquier otro, que no me sobra nada”, planteó Javier.

Mientras, contó que todavía no pudo llegarse hasta la comisaría porque tiene que terminar de acomodar y ver qué les robaron. No obstante, remarcó que esa noche los efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron en cinco minutos y los contuvieron. De acuerdo a fuentes del Ministerio de Seguridad porteño, ahora la investigación está puesta en la identificación de estas personas a través de los rastros tomados en el domicilio.

“Es la primera vez que me sucede algo así, lo que he pensado es que si hubiesen estado armados, me hubiesen esperado adentro o disparado cuando salieron”, comentó Javier.

Intervino en el caso la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Contravencional número 36, a cargo del doctor Munilla Lacasa, y ante la Secretaría Única de la doctora Gursi.