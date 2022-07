Corrientes: robaron $2,5 millones en un supermercado y detuvieron a un empleado por romper el protocolo de seguridad

Este sábado, un supermercado mayorista de la ciudad de Corrientes sufrió el robo de 2,5 millones de pesos. Cuando cargaban el total de la recaudación del día a un camión de caudales en el estacionamiento del establecimiento, dos motociclistas interceptaron la maniobra y huyeron con el dinero.

El hecho se produjo en una sucursal de la cadena Supermax, situada sobre la calle Cazadores Correntinos y Las Piedras. Uno de los empleados del comercio fue sorprendido por los delincuentes mientras manipulaba las ganancias de la jornada.

Según publicó el medio local El Litoral, el empleado en cuestión fue señalado por haber roto el protocolo de seguridad. A raíz de lo sucedido y ante la sospecha de su coautoría, se determinó detener a esta persona por presunta colaboración.

De acuerdo con información policial, el siniestro se llevó adelante cerca de las 21 del pasado sábado. Dos hombres armados iban a bordo de una moto Honda Titán 125 de color rojo. El rodado apareció en medio del estacionamiento en pleno proceso del traslado del dinero, y robaron la bolsa con la recaudación.

“Le robaron dentro del estacionamiento antes de llegar al blindado. El empleado rompió el protocolo de seguridad. No debía salir solo con el dinero. Por eso está detenido”, explicaron fuentes policiales al mismo medio.

Los responsables, que si dieron a la fuga y aún no pudieron ser detenidos, tenían casco y armas de gran calibre. Según la investigación, no habría habido ni resistencia ni disparos entre los delincuentes y el empleado. Los asaltantes huyeron con la recaudación, que no pudo ser recuperada.

En el caso interviene la Comisaría 8 de la capital correntina. En esta dependencia se encuentra alojado el agente de seguridad del supermercado, quien fue señalado como un posible colaborador de los prófugos.